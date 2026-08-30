Las autoridades nepalíes aseguran haber contactado con tres españoles afectados por la riada
- Exteriores solo ha confirmado por ahora haber contactado con uno de los españoles desaparecidos
- El último balance eleva a más de 800 las víctimas mortales de la riada, la gran mayoría en Nepal
La Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha informado este domingo de que las autoridades han logrado contactar con tres ciudadanos españoles que se encontraban desaparecidos tras la masiva riada del pasado miércoles, una información que no ha sido confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que solo reconoce haber contactado con uno de ellos.
"Este domingo 289 turistas han sido rescatados, cinco se encuentran actualmente en contacto (3 españoles, 1 estadounidense y 1 belga) y 591 continúan incomunicados", ha confirmado en su última actualización a las 18:00 hora local (12:15 GMT) la NTB, citando a la Policía de Turismo y a la Autoridad de Desastres (NDRRMA).
Un total de cinco turistas extranjeros se encuentran localizados y en contacto directo con las autoridades de Nepal, entre los que hay tres españoles, un estadounidense y un belga. El informe no precisa si este grupo ha sido evacuado del terreno o si se encuentra a la espera de rescate en sus ubicaciones, ni da más detalles de si continúa habiendo nacionales españoles desaparecidos.
La Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y están haciendo gestiones con las autoridades locales, prestando toda la asistencia consular necesaria, informaron fuentes de Exteriores.
Más de 800 víctimas
Las autoridades de Nepal elevaron este domingo a 788 el número de muertos contabilizados por la tragedia, cifra que, junto a los 16 decesos reportados por China, colocan en 804 el saldo de fallecidos a ambos lados de la frontera tras la violenta riada. El último balance nepalí —publicado por la Policía en redes sociales— mantiene las cifras anteriores de 239 heridos y 2.502 desaparecidos.
Del lado chino, las autoridades dan cuenta de 546 personas sin localizar, lo que deja un total conjunto de 3.048 desaparecidos, centenares de turistas extranjeros entre ellos.
El Gobierno nepalí, que informó haber recibido bolsas para cadáveres herméticas de socios internacionales, recalcó que las cifras de víctimas, desaparecidos y daños siguen sujetas a cambios a medida que continúan las operaciones de búsqueda y verificación.
Más de 19.800 efectivos del Ejército y la Policía se han desplegado en el país para continuar con las operaciones de rescate en la quinta jornada, en la que sigue siendo una prioridad dar con el paradero de miles de personas, especialmente en las centrales hidroeléctricas que quedaron sepultadas y donde se teme que estén atrapados más de 900 trabajadores.
Nepal afirma que ya ha rescatado a 8.730 personas en total, entre ellas a 279 en helicóptero desde los proyectos hidroeléctricos y 227 extranjeros.
Los cuerpos que no han podido ser identificados están depositados en 21 hospitales de varios distritos, mientras ya han empezado los enterramientos de algunos de ellos ante la descomposición de los cuerpos.
Según el último balance del Ministerio chino de Gestión de Emergencias, la nueva represa natural formada por un corrimiento de tierra en la zona afectada por la riada ha comenzado a desaguar de forma natural y está ya "prácticamente vaciada" en el suroeste del Tíbet.