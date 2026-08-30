Las autoridades nepalíes aseguran haber contactado con tres españoles afectados por la riada

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha informado este domingo de que las autoridades han logrado contactar con tres ciudadanos españoles que se encontraban desaparecidos tras la masiva riada del pasado miércoles, una información que no ha sido confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que solo reconoce haber contactado con uno de ellos.

"Este domingo 289 turistas han sido rescatados, cinco se encuentran actualmente en contacto (3 españoles, 1 estadounidense y 1 belga) y 591 continúan incomunicados", ha confirmado en su última actualización a las 18:00 hora local (12:15 GMT) la NTB, citando a la Policía de Turismo y a la Autoridad de Desastres (NDRRMA).

Un total de cinco turistas extranjeros se encuentran localizados y en contacto directo con las autoridades de Nepal, entre los que hay tres españoles, un estadounidense y un belga. El informe no precisa si este grupo ha sido evacuado del terreno o si se encuentra a la espera de rescate en sus ubicaciones, ni da más detalles de si continúa habiendo nacionales españoles desaparecidos.

La Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y están haciendo gestiones con las autoridades locales, prestando toda la asistencia consular necesaria, informaron fuentes de Exteriores.