La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 10, Alcaraz - Elche de la Sierra

Sigue en directo, en abierto y gratis por los canales de TVE, la plataforma RTVE Play o en el reproductor de esta misma página desde las 14.50 hora peninsular española la 10ª etapa de la Vuelta ciclista a España 2026.

La Vuelta 2026 inicia su segunda semana de competición tras la jornada de descanso a la que Enric Mas (Movistar) llegó como líder de la clasificación general tras su victoria en el Alto de Aitana, con 1 minuto y 18 segundos sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull) y 1:39 sobre Felix Gall (Decathlon).

Este martes, los ciclistas tendrán que recorrer un un terreno accidentado por la provincia de Albacete, con muy pocos metros llanos entre las localidades de Alcaraz y Elche de la Sierra.

El recorrido está repleto de repechos por carreteras secundarias, los tres más importantes puntuables de tercera categoría para el premio de la montaña, los puertos del Peralejo, Aýna y Socovos. En total, los ciclistas tendrán casi 3.000 m de desnivel acumulado en la etapa.

El cambio de ritmo tras el día de pausa suele pasar factura a algunos corredores, por lo que las primeras horas de carrera pueden resultar exigentes. El perfil rompepiernas por la serranía albaceteña ofrece las condiciones ideales para que una escapada le gane el pulso al pelotón y luche por el triunfo parcial.

El viento lateral en los tramos más abiertos de la carretera también puede ser un factor a tener en cuenta por posibles abanicos. La llegada a Elche de la Sierra cuenta con un perfil ratonero en los kilómetros decisivos antes de encarar la línea de meta.

Esto complicará el control por parte de los equipos con velocistas que aspiren a la victoria de etapa.