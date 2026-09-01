El descuento del diésel sube a 20 céntimos por litro y el de la gasolina baja a cinco céntimos

El precio de los combustibles experimenta este martes algunos cambios en las gasolineras españolas. Desde el 1 de septiembre, el descuento del diésel se duplica hasta los 20 céntimos por litro, mientras que el de la gasolina se reduce a la mitad, hasta los 5 céntimos por litro.

Este ajuste en la rebaja decretada por el Gobierno sobre el impuesto de hidrocarburos tiene que ver con la evolución del precio de los carburantes. El gasóleo se encareció en julio más de un 15%, de acuerdo con el Índice de Precios de Consumo (IPC), y esa cifra es el límite que estableció el real decreto de respuesta a los efectos económicos de la guerra en Irán para frenar la retirada paulatina de las medidas. La norma es simple: si la inflación del carburante supera ese porcentaje, la ayuda aumenta. Por ese motivo, en septiembre se fija en 20 céntimos cuando en agosto fue de 10.

La inflación de la gasolina en julio, en cambio, fue más moderada y se situó en torno al 7% respecto al mismo mes del año pasado. Puesto que no llega al 15%, su rebaja continúa la senda para eliminarse progresivamente; en agosto era de 10 céntimos y ahora es de cinco.

La gasolina pasa a ser un poco más cara que el diésel Por este cambio en las rebajas fiscales, el diésel es este martes más barato que la gasolina, cuando en la víspera sucedía al revés. Quienes repostaron con gasóleo este lunes pagaron de media 1,75 euros por litro (1,85 euros menos los 10 céntimos de rebaja), según el dato del Ministerio para la Transición Ecológica, pero al aplicar la nueva rebaja se quedaría en 1,65 euros por litro. Por su parte, quienes tengan vehículos de gasolina 95 verán que el litro que este lunes costaba 1,63 euros (1,73 menos una rebaja de 10 céntimos) se paga este martes a 1,68 euros, porque la rebaja es ahora de cinco céntimos.