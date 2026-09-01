El Gobierno moviliza 309 millones de euros en 2026 para la reactivación económica y social de Ceuta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a Ceuta que moviliza más de 309 millones de euros en 2026, lo que equivale al 16% del PIB de la ciudad autónoma, en solo cuatro meses. Junto a este paquete, ofrecerá un refuerzo estructural permanente ampliado a Melilla que sumará 507,5 millones de euros hasta 2031 tras la crisis migratoria de finales de julio.

Adicionalmente, se habilitan 50 millones de euros en avales públicos para garantizar la financiación del sector privado.

"La idea de este decreto ley es atender las peticiones de los agentes sociales en Ceuta y dar confianza y tranquilidad tanto a las empresas como a los trabajadores. No vamos a escatimar en recursos hasta que no se recupere la normalidad en la ciudad autónoma, siempre desde una perspectiva humanitaria" ha asegurado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El plan se articula en tres grandes ejes de actuación según ha detallado el titular de Economía:

229 millones de euros para refuerzo de seguridad, servicios públicos y acogida 90 millones en despliegue de seguridad : Incluye 74 millones para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas (personal, logística y mantenimiento), junto con incentivos excepcionales al rendimiento de 8 millones para la Guardia Civil y 7,1 millones para la Policía Nacional.

: Incluye 74 millones para el y las (personal, logística y mantenimiento), junto con incentivos excepcionales al rendimiento de 8 millones para la y 7,1 millones para la 118 millones destinados a atención y acogida humanitaria : De ese total, se destinan 63,6 millones específicos para la acogida de menores no acompañados y 53,4 millones para el alojamiento y la atención básica de personas migrantes.

: De ese total, se destinan 63,6 millones específicos para la acogida de y 53,4 millones para el y la de personas migrantes. 21 millones en servicios públicos e infraestructuras esenciales:

e infraestructuras esenciales: Sanidad : 3,5 millones para la contratación de 100 nuevos profesionales del INGESA en atención primaria y hospitalaria.

: 3,5 millones para la contratación de 100 nuevos profesionales del INGESA en atención primaria y hospitalaria. Educación : 3,2 millones para la seguridad de centros docentes y acompañamiento psicosocial.

: 3,2 millones para la seguridad de centros docentes y acompañamiento psicosocial. Justicia : 4,5 millones para el refuerzo de personal judicial, asistencia jurídica gratuita y despliegue informático.

: 4,5 millones para el refuerzo de personal judicial, asistencia jurídica gratuita y despliegue informático. Agua y subvenciones: Una subvención directa de 2 millones a la ciudad autónoma, que se suma a una partida de 7 millones aprobada este martes para optimizar la planta desalinizadora.

67 millones de euros en apoyo a la actividad económica y ayudas directas Ayudas directas a empresas y autónomos (36,6 millones de euros): Subvenciones de 5.000 € por autónomo y de entre 10.000 € y 150.000 € por empresa (según volumen de facturación). Esta medida beneficiará a 2.600 autónomos y 1.400 empresas, y se podrán solicitar desde el lunes 14 de septiembre en la web de la Agencia Tributaria, con pagos previstos para inicios de octubre.

a (36,6 millones de euros): Subvenciones de y de entre (según volumen de facturación). Esta medida beneficiará a 2.600 autónomos y 1.400 empresas, y se podrán solicitar desde el en la web de la con pagos previstos para inicios de octubre. Comercio y turismo (14 millones de euros): Fondos destinados a incentivar el consumo local y relanzar el turismo mediante campañas institucionales, bonos de consumo y bonos turísticos .

(14 millones de euros): Fondos destinados a incentivar el consumo local y relanzar el turismo mediante campañas institucionales, bonos de consumo y . Alivio fiscal permanente (12 millones de euros al año): Reducción del Impuesto sobre Sociedades (la bonificación sube del 50% al 60% para entidades residentes que mantengan el empleo) y mejoras en el IRPF para autónomos .

(12 millones de euros al año): Reducción del (la bonificación sube del 50% al 60% para entidades residentes que mantengan el empleo) y mejoras en el . Internacionalización y promoción : 1 millón para el Plan Ceuta Exporta liderado por el ICEX y 1 millón para la promoción internacional de la ciudad como destino turístico.

: 1 millón para el liderado por el y 1 millón para la promoción internacional de la ciudad como destino turístico. Acceso a financiación: Línea de avales del ICO por valor de hasta 50 millones y 2 millones para la implantación de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).