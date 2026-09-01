El Gobierno moviliza 309 millones de euros en 2026 para la reactivación económica y social de Ceuta
- El Ejecutivo destina 36,6 millones de euros a ayudas directas a autónomos y empresas
- Quienes lo necesiten, podrán acogerse a un ERTE con una exención del 100% de las cotizaciones
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a Ceuta que moviliza más de 309 millones de euros en 2026, lo que equivale al 16% del PIB de la ciudad autónoma, en solo cuatro meses. Junto a este paquete, ofrecerá un refuerzo estructural permanente ampliado a Melilla que sumará 507,5 millones de euros hasta 2031 tras la crisis migratoria de finales de julio.
Adicionalmente, se habilitan 50 millones de euros en avales públicos para garantizar la financiación del sector privado.
"La idea de este decreto ley es atender las peticiones de los agentes sociales en Ceuta y dar confianza y tranquilidad tanto a las empresas como a los trabajadores. No vamos a escatimar en recursos hasta que no se recupere la normalidad en la ciudad autónoma, siempre desde una perspectiva humanitaria" ha asegurado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El plan se articula en tres grandes ejes de actuación según ha detallado el titular de Economía:
229 millones de euros para refuerzo de seguridad, servicios públicos y acogida
- 90 millones en despliegue de seguridad: Incluye 74 millones para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas (personal, logística y mantenimiento), junto con incentivos excepcionales al rendimiento de 8 millones para la Guardia Civil y 7,1 millones para la Policía Nacional.
- 118 millones destinados a atención y acogida humanitaria: De ese total, se destinan 63,6 millones específicos para la acogida de menores no acompañados y 53,4 millones para el alojamiento y la atención básica de personas migrantes.
- 21 millones en servicios públicos e infraestructuras esenciales:
- Sanidad: 3,5 millones para la contratación de 100 nuevos profesionales del INGESA en atención primaria y hospitalaria.
- Educación: 3,2 millones para la seguridad de centros docentes y acompañamiento psicosocial.
- Justicia: 4,5 millones para el refuerzo de personal judicial, asistencia jurídica gratuita y despliegue informático.
- Agua y subvenciones: Una subvención directa de 2 millones a la ciudad autónoma, que se suma a una partida de 7 millones aprobada este martes para optimizar la planta desalinizadora.
67 millones de euros en apoyo a la actividad económica y ayudas directas
- Ayudas directas a empresas y autónomos (36,6 millones de euros): Subvenciones de 5.000 € por autónomo y de entre 10.000 € y 150.000 € por empresa (según volumen de facturación). Esta medida beneficiará a 2.600 autónomos y 1.400 empresas, y se podrán solicitar desde el lunes 14 de septiembre en la web de la Agencia Tributaria, con pagos previstos para inicios de octubre.
- Comercio y turismo (14 millones de euros): Fondos destinados a incentivar el consumo local y relanzar el turismo mediante campañas institucionales, bonos de consumo y bonos turísticos.
- Alivio fiscal permanente (12 millones de euros al año): Reducción del Impuesto sobre Sociedades (la bonificación sube del 50% al 60% para entidades residentes que mantengan el empleo) y mejoras en el IRPF para autónomos.
- Internacionalización y promoción: 1 millón para el Plan Ceuta Exporta liderado por el ICEX y 1 millón para la promoción internacional de la ciudad como destino turístico.
- Acceso a financiación: Línea de avales del ICO por valor de hasta 50 millones y 2 millones para la implantación de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).
13 millones de euros para medidas laborales y bonificación de cotizaciones
- Bonificación estructural de cuotas (12,2 millones de euros en 2026): Incremento permanente de la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social, que pasa del 50% al 75% para contratos indefinidos en Ceuta y Melilla. Esta reforma supondrá un impacto anual de 36,6 millones de euros por ciudad a partir de 2027.
- Formación laboral: Dotación de 650.000 euros gestionados a través del SEPE para la cualificación de los trabajadores locales.
- Protección del empleo a través de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE): Exenciones del 100% en las cotizaciones empresariales para los negocios con actividad interrumpida o limitada, garantizando que los trabajadores cobren el paro sin consumir su desempleo acumulado.
- Cese de actividad: Activación de una prestación extraordinaria por cese de actividad dirigida a los trabajadores autónomos afectados.