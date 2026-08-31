Vivas lamenta que Ceuta es "una ciudad triste" por perder su modo de vida e "indignada con el Gobierno"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha lamentado que las calles ceutíes están "tristes" y "añoran su modo de vida del 29 de julio", día previo a la entrada de personas que sufrió la localidad.

En una entrevista en el Telediario 2, un mes después de la llegada de más de 72.000 personas migrantes a Ceuta, una ciudad donde viven 84.000 vecinos, Vivas ha señalado que la "ciudad está triste porque ha perdido su modo de vida, añora su modo de vida del 29 de julio, y está indignada con el comportamiento antes, durante y después del Gobierno de la nación". Y ha insistido en que Ceuta "está preocupada e inquieta, porque no sabe si se volverá a repetir esta situación de altísimo riesgo y seguridad".

El presidente de la ciudad autónoma ha enfatizado en que lo ocurrido es un "asunto de seguridad nacional, el más grave de los últimos 50 años" en España y "lo que se requiere del Gobierno como institución es una respuesta proporcional a la gravedad del asunto, que es el regreso a Marruecos de todas las personas que llegaron de esta manera ilegal", ha dicho. "De esta forma, Ceuta recuperaría la respiración", ha defendido.