Vivas lamenta que Ceuta es "una ciudad triste" por perder su modo de vida e "indignada con el Gobierno"
- Un mes después de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes desde Marruecos la situación está lejos de normalizarse
- "Esta ciudad está triste porque añora la vida del 29 de julio", ha señalado
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha lamentado que las calles ceutíes están "tristes" y "añoran su modo de vida del 29 de julio", día previo a la entrada de personas que sufrió la localidad.
En una entrevista en el Telediario 2, un mes después de la llegada de más de 72.000 personas migrantes a Ceuta, una ciudad donde viven 84.000 vecinos, Vivas ha señalado que la "ciudad está triste porque ha perdido su modo de vida, añora su modo de vida del 29 de julio, y está indignada con el comportamiento antes, durante y después del Gobierno de la nación". Y ha insistido en que Ceuta "está preocupada e inquieta, porque no sabe si se volverá a repetir esta situación de altísimo riesgo y seguridad".
El presidente de la ciudad autónoma ha enfatizado en que lo ocurrido es un "asunto de seguridad nacional, el más grave de los últimos 50 años" en España y "lo que se requiere del Gobierno como institución es una respuesta proporcional a la gravedad del asunto, que es el regreso a Marruecos de todas las personas que llegaron de esta manera ilegal", ha dicho. "De esta forma, Ceuta recuperaría la respiración", ha defendido.
Vivas cree que Ceuta vive una situación de "altísimo riesgo" social
A juicio de Vivas, Ceuta vive una situación de "altísimo riesgo" y "tensión". "Es una olla a presión", ha valorado Vivas sobre la situación social que vive la ciudad, cuyos ciudadanos llevan un mes sin poder hacer vida normal. "Hay una situación de alto riesgo, hay que poner todos los medios en tratar de volver a la normalidad", ha señalado al respecto.
De cara al futuro, Vivas ha pedido "garantizar de manera categórica y con los medios necesarios la seguridad de los ceutíes y en la frontera". "Cuando se recupere la normalidad, se van a necesitar estímulos para recuperar el ánimo de los ceutíes y el desarrollo económico".
Para Vivas, el futuro pasa por relanzar "ese proyecto que llevábamos de más Europa y más España" previo al 29 de julio, pero "se requiere del Estado lo que hasta ahora no ha hecho: actuar de manera decidida y enérgica".
Respecto a los disturbios que hubo la pasada semana, Vivas ha mostrado su "absoluto rechazo a cualquier acto de violencia, que es incompatible con el ADN de Ceuta". "La violencia son hechos aislados que no se corresponde con el comportamiento generalizado de la sociedad ceutí, que expresa de manera pacífica que quiere vivir en paz y armonía".
"Ceuta no es un problema, es un ejemplo de una ciudad que lleva en su ADN el amor a España y su capacidad para convivir con diferentes credos y religiones. Es un ejemplo de superación", ha añadido antes de finalizar la entrevista avisando que "lo que se está viviendo y está en juego en Ceuta afecta a toda España" y "es la defensa de toda nuestra integridad territorial" como país.