El PP acusa a Sánchez de "mentir" sobre la crisis migratoria en Ceuta y Sumar cree que "faltan críticas" a Marruecos

El Partido Popular ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentir" sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, al afirmar que el CNI compartió informes sobre la situación migratoria en Ceuta pero que ninguno alertaba de la "magnitud" de la entrada de miles de migrantes que se iba a producir el 30 y el 31 de julio. Sus socios de Gobierno, Sumar, creen que han faltado "muchas cosas" en sus declaraciones y en concreto, señalan la ausencia de críticas a Marruecos.

La portavoz parlamentaria de los 'populares' Ester Muñoz ha reaccionado a las declaraciones de Sánchez, entrevistado este lunes en la cadena SER, a través de un mensaje en redes sociales, en el que afirma que "miente siempre".

También ha reaccionado el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, a las palabras de Sánchez sobre sus vacaciones en la cadena SER en las que ha afirmado que tiene derecho a "descansar", con un mensaje en redes sociales en el que dice: "Por eso se ha tomado un verano sabático. Los ceutíes también tienen derecho a descansar".

“Dice Pedro Sánchez que tiene derecho a trabajar y a descansar. Y por eso se ha tomado un verano sabático.



Los ceutíes también tienen derecho a descansar, a poder salir a la calle y a retomar su vida previa a la avalancha de inmigrantes.“ — Elías Bendodo (@eliasbendodo) August 31, 2026