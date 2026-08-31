El PP acusa a Sánchez de "mentir" sobre la crisis migratoria en Ceuta y Sumar cree que "faltan críticas" a Marruecos
- Los socios del Gobierno urgen al traslado de Ceuta a la península de menores, personas migrantes y refugiadas
El Partido Popular ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentir" sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, al afirmar que el CNI compartió informes sobre la situación migratoria en Ceuta pero que ninguno alertaba de la "magnitud" de la entrada de miles de migrantes que se iba a producir el 30 y el 31 de julio. Sus socios de Gobierno, Sumar, creen que han faltado "muchas cosas" en sus declaraciones y en concreto, señalan la ausencia de críticas a Marruecos.
La portavoz parlamentaria de los 'populares' Ester Muñoz ha reaccionado a las declaraciones de Sánchez, entrevistado este lunes en la cadena SER, a través de un mensaje en redes sociales, en el que afirma que "miente siempre".
También ha reaccionado el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, a las palabras de Sánchez sobre sus vacaciones en la cadena SER en las que ha afirmado que tiene derecho a "descansar", con un mensaje en redes sociales en el que dice: "Por eso se ha tomado un verano sabático. Los ceutíes también tienen derecho a descansar".
“Dice Pedro Sánchez que tiene derecho a trabajar y a descansar. Y por eso se ha tomado un verano sabático.— Elías Bendodo (@eliasbendodo) August 31, 2026
Los ceutíes también tienen derecho a descansar, a poder salir a la calle y a retomar su vida previa a la avalancha de inmigrantes.“
Sumar advierte a Sánchez: "Han faltado críticas a Marruecos, empatía con la población ceutí"
Los socios de Sánchez en el Gobierno de coalición consideran que han faltado "muchas cosas" en sus declaraciones este lunes. La co-coordinadora del Movimiento Sumar, Verónica Barbero, considera que han faltado "críticas" a Marruecos por la entrada masiva del 30 y 31 de julio.
También cree que ha faltado "empatía con la población ceutí y las personas migrantes", pero sobre todo "vías de resolución", ha dicho según fuentes de la formación a RTVE.
"Hay que organizar el traslado de Ceuta a la península de menores, personas migrantes y refugiadas y que sea desde la península donde continúen los procedimientos legales", ha señalado Barbero, que llama a "garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y de quienes presenten una demanda de asilo".