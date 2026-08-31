La Fiscalía registra 23 agresiones sexuales a migrantes, nueve de ellas menores, desde el inicio de la crisis en Ceuta
- De los ocho presuntos autores identificados, hay cuatro marroquíes, tres españoles y uno belga
- Todas las víctimas son mujeres, salvo un varón
Desde que comenzó la crisis migratoria en Ceuta el pasado 30 de julio, en la ciudad autónoma han tenido lugar 23 agresiones sexuales a migrantes, nueve de ellas a menores de entre 14 y 17 años. Según los datos de la Fiscalía General del Estado actualizados hasta este lunes, cinco de estos casos son violaciones, es decir, agresión con penetración.
De los ocho presuntos autores identificados hay cuatro marroquíes, tres españoles y un belga. En cuanto a las víctimas, todas son mujeres salvo un varón del colectivo LGTBI.
Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una comparecencia en el Congreso este lunes, las nueve menores víctimas de agresión sexual están siendo atendidas en el Centro de crisis 24 horas. En principio, este espacio gestionado por la ciudad autónoma atiende a las víctimas hasta un máximo de 72 horas, pero dada la excepcionalidad de esta situación, desde su Ministerio han pedido que se permita alargar su estancia más allá de este plazo y hasta que encuentren una alternativa segura.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, afirmó el pasado jueves, durante una visita a Ceuta, que se había producido "un incremento de algunas categorías delictivas" en la ciudad desde la llegada de 72.000 migrantes entre el 30 y el 31 de julio, de los cuales unos 5.000 siguen en la ciudad. Entre los delitos que habían ido a más están las agresiones sexuales, aunque también los delitos contra el patrimonio o los de atentado y resistencia a la autoridad.
Entonces cifró en 17 las víctimas, la mayoría mujeres menores migrantes, lo que evidencia la "especial vulnerabilidad" de este colectivo.
Refuerzo al 016 para combatir la "infradenuncia"
Ana Redondo también ha detallado que, hasta el día de hoy, el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género 016 ha registrado 16 llamadas pertinentes y cuatro consultas por WhatsApp, "ninguna de ellas directamente vinculada a la crisis migratoria".
Ha señalado que la infradenuncia es un "fenómeno especialmente significativo en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo", dado el aislamiento de las víctimas, las barreras idiomáticas, la ausencia de recursos o la dependencia de personas, pero que no haya más llamadas "no significa que haya violencia".
Por ello, desde Igualdad han reforzado la difusión del teléfono 016 en redes, la atención en los idiomas árabe, francés e inglés -el teléfono atiende en 53 lenguas- y también canales "más discretos", como el chat, WhatsApp o el correo electrónico.
La ministra también ha anunciado la puesta en marcha de una unidad multidisciplinar de refuerzo, especializada en violencia contra mujeres y niñas, integrada en la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno. Su función será "reforzar la detección y valoración de posibles situaciones de violencia, su derivación y seguimiento, la coordinación con servicios públicos y entidades sociales, y la identificación de barreras lingüísticas, culturales o administrativas que puedan dificultar el acceso a la protección de estas mujeres", ha aseverado en el Congreso.
Organizaciones como Médicos del Mundo denuncian que los espacios donde malviven las migrantes en Ceuta las exponen a sufrir violencia. "Necesitan estar en un sitio seguro. Este no es un sitio para mujeres ni para niñas. Hay muchas niñas y nos preocupa su seguridad", explicaba a TVE el 21 de agosto la portavoz de esta asociación, Patricia Ruiz. Según los datos que ha proporcionado este lunes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, hay en Ceuta 760 niñas, 233 menores de 12 años.