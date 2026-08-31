La Fiscalía registra 23 agresiones sexuales a migrantes, nueve de ellas menores, desde el inicio de la crisis en Ceuta

Desde que comenzó la crisis migratoria en Ceuta el pasado 30 de julio, en la ciudad autónoma han tenido lugar 23 agresiones sexuales a migrantes, nueve de ellas a menores de entre 14 y 17 años. Según los datos de la Fiscalía General del Estado actualizados hasta este lunes, cinco de estos casos son violaciones, es decir, agresión con penetración.

De los ocho presuntos autores identificados hay cuatro marroquíes, tres españoles y un belga. En cuanto a las víctimas, todas son mujeres salvo un varón del colectivo LGTBI.

Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una comparecencia en el Congreso este lunes, las nueve menores víctimas de agresión sexual están siendo atendidas en el Centro de crisis 24 horas. En principio, este espacio gestionado por la ciudad autónoma atiende a las víctimas hasta un máximo de 72 horas, pero dada la excepcionalidad de esta situación, desde su Ministerio han pedido que se permita alargar su estancia más allá de este plazo y hasta que encuentren una alternativa segura.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, afirmó el pasado jueves, durante una visita a Ceuta, que se había producido "un incremento de algunas categorías delictivas" en la ciudad desde la llegada de 72.000 migrantes entre el 30 y el 31 de julio, de los cuales unos 5.000 siguen en la ciudad. Entre los delitos que habían ido a más están las agresiones sexuales, aunque también los delitos contra el patrimonio o los de atentado y resistencia a la autoridad.

Entonces cifró en 17 las víctimas, la mayoría mujeres menores migrantes, lo que evidencia la "especial vulnerabilidad" de este colectivo.

01.40 min Violencia contra las mujeres migrantes en Ceuta, varias denuncian haber sufrido agresiones sexuales