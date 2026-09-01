El PP calienta motores de cara a las manifestaciones de apoyo a Ceuta, a las que asistirán varios socialistas

Este año no será un Día de Ceuta como todo los demás. Así lo manifiesta el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, en una carta en la que anticipa la manifestación que se celebrará este miércoles, 2 de septiembre. La concentración, dice, llega tras el agosto "más duro" por llegada masiva de inmigrantes a finales de julio. 70.000 personas cruzaron la frontera de forma ilegal. 5.000 permanecen en territorio ceutí, muchos de ellos son menores.

Un mes después Juan José Vivas insiste en su texto, publicado por el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo en la red social X, que Ceuta ha sufrido un "ataque a su integridad territorial" a causa del cual se encuentra "desbordada y al límite del colapso". "Una situación del alto riesgo en todos los aspectos", continúa el presidente de la ciudad, que asegura, "se siente amenazada y necesita el apoyo de todos los españoles". La carta llega el mismo día en que el Gobierno de Pedro Sánchez aprueba un paquete de ayudas a la ciudad autónoma por valor de 168 millones de euros.

“Carta del PRESIDENTE.



Sobre la concentración de mañana en todos los ayuntamientos de España. Allí estaremos. https://t.co/jrrH5LHtD1“ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 1, 2026

La concentración, iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se repetirá en otras ciudades españolas. La cita está provocando una gran controversia política incluso a nivel interno, en partidos como el PSOE. Este lunes la ejecutiva socialista decía en un comunicado que se trata de una manifestación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero después de que varios diputados ceutíes y alcaldes andaluces anunciasen su asistencia a la marcha, Ferraz rebajó su postura diciendo que su comunicado "es una posición, no una imposición".

Ceuta, "la causa de toda España" El presidente de la Ciudad Autónoma agradece en su texto el apoyo de toda la ciudadanía hacia los vecinos de Ceuta: "Nunca hemos dejado de sentiros a nuestro lado" en el momento "más difícil" de la ciudad. "A todos nos incumbe la defensa de nuestro territorio y de los valores democráticos que garantizan una convivencia justa", repite el popular. "La causa no es exclusivamente de Ceuta, es la causa de toda España", asegura, por lo que pide que en las concentraciones de este miércoles "volvamos a hacer de la unidad y la solidaridad la mejor expresión del compromiso con Ceuta y con España". Vivas lamenta que Ceuta es "una ciudad triste" por perder su modo de vida e "indignada con el Gobierno" El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha asegurado asegura que esta convocatoria lucha contra el olvido, el "gran miedo" de los ceutíes: que dentro de quince días "aparezcan otros problemas, otros casos de corrupción o lo que sea y la gente se olvide". Y al tiempo que ha asegurado que "cada día cuesta más entender lo que hace Sánchez desde que se produjo la invasión hasta el día de hoy", opina que "la manifestación es de todos" y "es una pena que se intente politizar". Según fuentes del PP "No es una concentración contra nadie, sino en apoyo de la soberanía nacional y de la vuelta a normalidad en territorio español". Por eso, estas mismas fuentes han pedido a las delegaciones del Gobierno "que dejen de prohibir concentraciones en diversos puntos de España" y apelan a "a la conciencia solidaria, si existe, de los dirigentes del PSOE". "No son concentraciones de izquierda o de derecha, sino de apoyo a compatriotas que están pasándolo mal", dice el PP. El portavoz del partido, Borja Sémper, ha dicho este martes en los micrófonos de Radio Nacional que Marruecos es una "especie de elefante blanco" en la habitación que el Gobierno "no se atreve a señalar" en la crisis migratoria de Ceuta. El PP cree que Marruecos es el "elefante blanco" en la crisis de Ceuta y critica el "tono" de Sánchez al referirse al rey Ha señalado además que el país vecino tiene responsabilidad en el asalto masivo a la valla de finales de julio: "No se mueve un lápiz sin que la dictadura marroquí lo sepa", ha asegurado.

El PSOE rebaja su postura Varios dirigentes del Partido Socialista han mostrado su sensibilidad hacia la situación de Ceuta. El primero en desmarcarse de la postura socialista, que acusaba al PP de utilizar la FEMP de forma partidista para ir contra el Ejecutivo de Sánchez, fue el alcalde de León. José Antonio Díez se desvinculó de la concentración de la FEMP pero anunció su asistencia a otro acto convocado en su ciudad. Desde Ferraz le calificaban como un "verso libre", y decían que su comunicado "es una posición, no una imposición" que, en todo caso, "parte de la decisión unilateral de la FEMP", a quien acusan de haber roto con "la búsqueda tradicional de consensos dentro de la federación". Horas después otros alcaldes socialistas se desmarcaban de la línea oficial del partido y también el PSOE de Ceuta ha anunciado su asistencia a la cita, que se celebrará mañana por la tarde. “Esta mañana en la CEF del @PSOE hemos aprobado un manifiesto en apoyo al pueblo ceutí.



Pedimos cooperación y solidaridad a todas las administraciones, y que se cumpla la ley. Solo así recuperaremos la normalidad cuanto antes.



Ahora más que nunca, estamos con Ceuta🌹 pic.twitter.com/KHx463VzCM“ — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) August 31, 2026 En un comunicado, el Partido Socialista defendía la "respuesta integral" del Gobierno de Pedro Sánchez, "reforzando la seguridad, ampliando recursos sanitarios y humanitarios". Pero dada la magnitud de la crisis, pedía "colaboración institucional plena": "La solidaridad se demuestra trabajando y colaborando, no convocando manifestaciones sin consensuar al mismo tiempo que se ponen obstáculos para cumplir la ley o se reclaman medidas que no son legales", ha acusado el partido. "La crispación no ayuda Ceuta", continúa ese comunicado, que pide "serenidad, cooperación y compromiso" y "que la política esté a la altura de la ciudadanía".