El PP calienta motores de cara a las manifestaciones de apoyo a Ceuta, a las que asistirán varios socialistas
- El Día de Ceuta, este miércoles, estará marcado por manifestaciones de apoyo convocadas por la FEMP en toda España
- Ferraz rebaja el tono sobre una marcha que dijo, iba "contra Sánchez", tras anunciar su asistencia varios alcaldes socialistas
Este año no será un Día de Ceuta como todo los demás. Así lo manifiesta el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, en una carta en la que anticipa la manifestación que se celebrará este miércoles, 2 de septiembre. La concentración, dice, llega tras el agosto "más duro" por llegada masiva de inmigrantes a finales de julio. 70.000 personas cruzaron la frontera de forma ilegal. 5.000 permanecen en territorio ceutí, muchos de ellos son menores.
Un mes después Juan José Vivas insiste en su texto, publicado por el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo en la red social X, que Ceuta ha sufrido un "ataque a su integridad territorial" a causa del cual se encuentra "desbordada y al límite del colapso". "Una situación del alto riesgo en todos los aspectos", continúa el presidente de la ciudad, que asegura, "se siente amenazada y necesita el apoyo de todos los españoles". La carta llega el mismo día en que el Gobierno de Pedro Sánchez aprueba un paquete de ayudas a la ciudad autónoma por valor de 168 millones de euros.
“Carta del PRESIDENTE.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 1, 2026
Sobre la concentración de mañana en todos los ayuntamientos de España. Allí estaremos. https://t.co/jrrH5LHtD1“
La concentración, iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se repetirá en otras ciudades españolas. La cita está provocando una gran controversia política incluso a nivel interno, en partidos como el PSOE. Este lunes la ejecutiva socialista decía en un comunicado que se trata de una manifestación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero después de que varios diputados ceutíes y alcaldes andaluces anunciasen su asistencia a la marcha, Ferraz rebajó su postura diciendo que su comunicado "es una posición, no una imposición".
Ceuta, "la causa de toda España"
El presidente de la Ciudad Autónoma agradece en su texto el apoyo de toda la ciudadanía hacia los vecinos de Ceuta: "Nunca hemos dejado de sentiros a nuestro lado" en el momento "más difícil" de la ciudad.
"A todos nos incumbe la defensa de nuestro territorio y de los valores democráticos que garantizan una convivencia justa", repite el popular. "La causa no es exclusivamente de Ceuta, es la causa de toda España", asegura, por lo que pide que en las concentraciones de este miércoles "volvamos a hacer de la unidad y la solidaridad la mejor expresión del compromiso con Ceuta y con España".
El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha asegurado asegura que esta convocatoria lucha contra el olvido, el "gran miedo" de los ceutíes: que dentro de quince días "aparezcan otros problemas, otros casos de corrupción o lo que sea y la gente se olvide". Y al tiempo que ha asegurado que "cada día cuesta más entender lo que hace Sánchez desde que se produjo la invasión hasta el día de hoy", opina que "la manifestación es de todos" y "es una pena que se intente politizar".
Según fuentes del PP "No es una concentración contra nadie, sino en apoyo de la soberanía nacional y de la vuelta a normalidad en territorio español". Por eso, estas mismas fuentes han pedido a las delegaciones del Gobierno "que dejen de prohibir concentraciones en diversos puntos de España" y apelan a "a la conciencia solidaria, si existe, de los dirigentes del PSOE".
"No son concentraciones de izquierda o de derecha, sino de apoyo a compatriotas que están pasándolo mal", dice el PP. El portavoz del partido, Borja Sémper, ha dicho este martes en los micrófonos de Radio Nacional que Marruecos es una "especie de elefante blanco" en la habitación que el Gobierno "no se atreve a señalar" en la crisis migratoria de Ceuta.
Ha señalado además que el país vecino tiene responsabilidad en el asalto masivo a la valla de finales de julio: "No se mueve un lápiz sin que la dictadura marroquí lo sepa", ha asegurado.
El PSOE rebaja su postura
Varios dirigentes del Partido Socialista han mostrado su sensibilidad hacia la situación de Ceuta. El primero en desmarcarse de la postura socialista, que acusaba al PP de utilizar la FEMP de forma partidista para ir contra el Ejecutivo de Sánchez, fue el alcalde de León. José Antonio Díez se desvinculó de la concentración de la FEMP pero anunció su asistencia a otro acto convocado en su ciudad.
Desde Ferraz le calificaban como un "verso libre", y decían que su comunicado "es una posición, no una imposición" que, en todo caso, "parte de la decisión unilateral de la FEMP", a quien acusan de haber roto con "la búsqueda tradicional de consensos dentro de la federación". Horas después otros alcaldes socialistas se desmarcaban de la línea oficial del partido y también el PSOE de Ceuta ha anunciado su asistencia a la cita, que se celebrará mañana por la tarde.
“Esta mañana en la CEF del @PSOE hemos aprobado un manifiesto en apoyo al pueblo ceutí.— Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) August 31, 2026
Pedimos cooperación y solidaridad a todas las administraciones, y que se cumpla la ley. Solo así recuperaremos la normalidad cuanto antes.
Ahora más que nunca, estamos con Ceuta🌹 pic.twitter.com/KHx463VzCM“
En un comunicado, el Partido Socialista defendía la "respuesta integral" del Gobierno de Pedro Sánchez, "reforzando la seguridad, ampliando recursos sanitarios y humanitarios". Pero dada la magnitud de la crisis, pedía "colaboración institucional plena": "La solidaridad se demuestra trabajando y colaborando, no convocando manifestaciones sin consensuar al mismo tiempo que se ponen obstáculos para cumplir la ley o se reclaman medidas que no son legales", ha acusado el partido.
"La crispación no ayuda Ceuta", continúa ese comunicado, que pide "serenidad, cooperación y compromiso" y "que la política esté a la altura de la ciudadanía".
Podemos cita a los ciudadanos contra el racismo
Coincidiendo con las marchas convocadas por la Federación de Municipios y Provincias, presidida por la alcaldesa popular de Jerez, María José García Pelayo, Podemos ha convocado una concentración alternativa en Madrid para combatir el racismo.
“La inacción del Gobierno en Ceuta es la gasolina para que el racismo se propague. No podemos permitirlo y por eso la gente decente tiene que alzar la voz. Este miércoles todas y todos a esta concentración. pic.twitter.com/iB5xB0oF8n“— Ione Belarra (@ionebelarra) August 31, 2026
La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha compartido en redes sociales el cartel promocional de esta cita, que se celebrará bajo el lema "Paremos los pies al racismo", en la que Podemos estará acompañado por Anticapitalistas y varios colectivos sociales, como el Sindicato de Estudiantes, o la sección en la capital del sindicato CGT.
"La inacción del Gobierno en Ceuta es la gasolina para que el racismo se propague. No podemos permitirlo y por eso la gente decente tiene que alzar la voz", ha insistido Belarra. A través de las redes sociales se han convocado otras movilizaciones en rechazo al racismo en ciudades como Málaga, Salamanca, Santander o Burgos, entre otras.
Belarra ha asegurado que esta concentración antirracista se está convocando "en respuesta" a la movilización de la derecha, que "trata de seguir alentando el discurso racista y xenófobo contra personas negras y moras". "La gente decente tiene que alzar la voz", ha insistido la dirigente de Podemos.