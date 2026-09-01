Ceuta decide no abrir dos escuelas infantiles hasta finales de septiembre con "todas las garantías de seguridad"

El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes posponer el inicio de la actividad en dos escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo desde la entrada de miles de personas a finales de julio desde Marruecos.

En un comunicado, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno autonómico ha determinado que las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no iniciarán su actividad lectiva con alumnado al menos hasta el próximo 28 de septiembre.

La otra escuela infantil de titularidad local, La Pecera, sí abrirá sus puertas el próximo 8 de septiembre, igual que las concertadas, explican fuentes del Gobierno de Ceuta.

Del mismo modo, el Ministerio de Educación mantiene el 8 de septiembre como fecha de inicio del curso lectivo para los centros educativos a partir de tres años.