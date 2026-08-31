Redondo anuncia una Unidad Multidisciplinar contra la violencia a mujeres y niñas por la crisis en Ceuta

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este lunes por la tarde en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados la creación de una Unidad Multidisciplinar de refuerzo en Ceuta. Estará especializada en violencia contra mujeres y niñas e integrada en la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno.

Durante su intervención, la titular de Igualdad ha recalcado la obligación de prestar una protección singularizada a las mujeres y niñas migrantes, especialmente vulnerables tras registrarse 23 víctimas de agresiones sexuales en la ciudad autónoma desde el 30 de julio, sin desatender las necesidades sobrevenidas de las residentes ceutíes.

"No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para sembrar odio", ha aseverado la ministra, alertando del riesgo de que la emergencia alimente discursos que "señalen o deshumanicen a personas por su origen o color de piel".

Líneas de actuación y refuerzo sobre el terreno La anunciada nueva unidad trabajará en la detección precoz, valoración, derivación y seguimiento de los casos, así como en la eliminación de barreras lingüísticas, culturales y administrativas. La ministra ha estructurado la acción de su departamento en cinco ámbitos principales: la activación del Plan de Contingencia, con la difusión del 016 y refuerzos en el sistema VioGén; el seguimiento continuo a través de la unidad de prevención de la violencia; el mantenimiento adaptado del Centro de Crisis 24 horas, donde se ha ampliado la estancia de las usuarias más allá de las 72 horas habituales; la movilización de fondos del Pacto de Estado y la coordinación permanente con entidades especializadas. Asimismo, ha destacado la implantación de un servicio itinerante de prevención contra agresiones sexuales operativo mañana, tarde y noche en la ciudad. Redondo ha defendido que el Gobierno está "respondiendo con todos los recursos del Estado" ante un escenario "de enorme complejidad", garantizando que la perspectiva de género se ha integrado "desde el primer momento en la planificación, coordinación y ejecución" de la respuesta institucional. Esta comparecencia se suma a la realizada por la mañana por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una ronda parlamentaria sobre la crisis migratoria de Ceuta que culminará este jueves con la intervención a petición propia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Duras críticas de la oposición y reproches por los datos Durante el turno de intervención de los grupos parlamentarios, el portavoz de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha asegurado que "las mujeres ceutíes están aterrorizadas" y "mandando a sus hijos e hijas a la Península". El diputado popular ha hecho alusión a las víctimas de violencia sexual durante la crisis y ha sostenido que "hay mujeres prostituyéndose para poder comer" mientras el Ejecutivo estaba "de vacaciones". Desde Vox, la diputada Reyes Romero ha calificado la situación de "invasión ilegal y descontrolada", acusando al Gobierno de vivir en una "realidad paralela" y exigiendo la convocatoria de elecciones. Por parte de los socios parlamentarios, la portavoz del PNV, Nerea Rentería, ha reprochado la falta de un relato único entre los distintos departamentos del Gobierno, criticando que los grupos tengan que "reconstruir" la información según el ministro que comparezca. Asimismo, desde ERC, Pilar Vallugera ha exigido mayor precisión en los datos y ha cuestionado el despliegue policial: "¿Por qué se ha protegido en Ceuta a Mercadona mientras se han podido desatender otros espacios donde estaban niñas y mujeres que han denunciado agresiones?".