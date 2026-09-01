El PP cree que Marruecos es el "elefante blanco" en la crisis de Ceuta y critica el "tono" de Sánchez al referirse al rey

El portavoz del PP, Borja Sémper, cree que Marruecos es una "especie de elefante blanco" en la habitación que el Gobierno "no se atreve a señalar" en la crisis migratoria de Ceuta por la llegada de miles de migrantes a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio, y se ha preguntado por qué tiene esa "especie de paños calientes" con el país fronterizo. "No oigo ni una autocritica por parte del Gobierno, es verdaderamente notable", ha dicho el también vicesecretario de Cultura y Deporte del principal partido de la oposición.

Sémper, entrevistado en Las Mañanas de RNE, ha advertido que "no se mueve un lápiz sin que la dictadura marroquí lo sepa", y que por ello, 80.000 migrantes —72.000 según el Ejecutivo—, "no se pueden desplazar" sin que su Gobierno lo sepa. Esta crisis está "evidenciando una crisis de coordinación", con versiones contradictorias entre los ministros, una crisis "de credibilidad, de seguridad, de gestión muy notable y nos hace especular por qué no hace críticas a Marruecos".

Sémper recriminó este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "exculpe con rotundidad" a Marruecos cuando 80.000 personas —según dijo— no pueden desplazarse por un territorio hacia la frontera sin que ese país lo sepa. Sin embargo, criticó que el presidente del Gobierno señalara a Israel, a Rusia y a una "internacional ultraderechista" de la entrada masiva de migrantes.

El portavoz de los populares ha criticado el "tono" de Sánchez al referirse al rey en su entrevista de este lunes en la cadena SER, cuando aseguró que en los últimos 20 años no había habido ninguna visita de la monarquía a Ceuta y ha asegurado que le llama mucho la atención que haya "tanta prevención" para que el rey acuda a la ciudad autónoma.

"Muchas instituciones se han visto comprometidas y manoseadas una de las que tenemos que preservar es la figura de la monarquía, de su majestad el rey, no voy a entrar calificar lo que me provoco el tono y el estilo del presidente del Gobierno", ha criticado Sémper, que ha recordado que la agenda de la Casa del Rey la decide sobre todo Moncloa.

Sobre el anuncio de Sánchez de que el rey visitará Ceuta cuando "se den las condiciones" para ello y que "razones" para que Felipe VI visite la ciudad autónoma, al ser preguntado por cuándo cree que debería producirse esa visita, Sémper ha dicho que le gustaría que "ya" se hubiera producido y espera que sea "en breve".

"Me preocupa, me gustaría preservar lo que queda de la institucionalidad en nuestro país", ha dicho el portavoz en RNE, que considera que el Ejecutivo debería "referirse al rey en otros términos". En cualquier caso, "la agenda de las instituciones españolas debe estar condicionada sólo por los intereses nacionales, no de terceros", ha advertido el portavoz nacional del PP.