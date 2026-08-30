Bendodo anuncia que el PP convocará manifestaciones por Ceuta en los ayuntamientos socialistas que no las secunden
- El PSOE critica que la presidenta de la FEMP las haya convocado "de forma unilateral", según fuentes a RTVE
- La FEMP ha convocado concentraciones el 2 de septiembre a las 20.00 horas en la puerta de los consistorios
El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha anunciado que los grupos municipales de su partido convocarán manifestaciones por Ceuta en aquellos ayuntamientos socialistas que no las secunden porque, ha dicho, "no son contra nadie" sino a favor de los ceutíes y de la "vuelta a la normalidad" en la ciudad autónoma.
En declaraciones a los medios este domingo, Bendodo ha cargado contra el PSOE por no apoyar estas manifestaciones, que tendrán lugar el día 2 de septiembre a las 20:00 horas. Fuentes de Ferraz a RTVE han lamentado que la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, del PP, haya convocado las manifestaciones de "forma unilateral", ya que habitualmente este tipo de decisiones "se toman por unanimidad", afirman. Las fuentes reiteran el "apoyo a Ceuta" del PSOE y lamentan "el abuso partidista de la FEMP".
La dirección del PSOE ha remitido a sus cargos territoriales un documento interno en el que, según publica la agencia EFE, critica el "uso partidista y electoral de una crisis humanitaria" y muestra su intención de no participar en las mismas.
"El PP está utilizando a nivel partidista la FEMP y las federaciones territoriales de municipios para ir en contra del Gobierno de España y como elemento de movilización y confrontación política debido a la situación que se está viviendo en Ceuta", añade el PSOE en el comunicado.
Bendodo: Ceuta desnuda la incapacidad del Gobierno
En su intervención ante los medios, Bendodo ha dicho que la crisis de Ceuta "ha desnudado definitivamente la incapacidad y la nula gestión" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha acusado al Ejecutivo de "resistir por resistir" de "estar por estar, no por gobernar".
El dirigente 'popular' ha señalado que este mes de agosto ha sido "el peor mes del sanchismo" y ha resaltado que "el Gobierno de Sánchez estaba de vacaciones" mientras que "la soberanía nacional estaba en riesgo".
También ha asegurado que, ante estas situaciones, el Gobierno debería dar "imagen de unidad" pero que las diferentes versiones de los Ministerios de Defensa e Interior evidencian que se trata de "un Gobierno a palos".
Para Bendodo, "el gran fracaso es la política diplomática de este Gobierno" y ha situado en la "nefasta política internacional y diplomática" del Ejecutivo "el origen de todo esto". También ha criticado las discrepancias dentro de la coalición respecto a la política hacia Marruecos y el Sáhara.
Además, ha asegurado que "miles de los inmigrantes irregulares que entraron siguen en Ceuta, campando a sus anchas, generando inseguridad e insalubridd en las calles", y ha pedido una "solución urgente" para el inicio del curso escolar para garantizar la "seguridad y la normalidad".
De cara a la comparecencia de Sánchez del próximo 3 de septiembre, Bendodo ha reclamado al presidente que acuda al Congreso a dar "soluciones y explicaciones", que responda a "cómo ha podido pasar esto" y que garantice que no va a volver a ocurrir.
En este sentido, ha reprochado al jefe del Ejecutivo que acuda a la Cámara "arrastrando los pies", más de un mes después de la entrada de inmigrantes en Ceuta. "El Gobierno nacional no se puede ir de vacaciones y Pedro Sánchez ha estado un mes de vacaciones dejando que esto avance", ha afirmado. "¿Qué más tiene que pasar para que un presidente del Gobierno suspenda sus vacaciones?", se ha preguntado.