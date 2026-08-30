Bendodo anuncia que el PP convocará manifestaciones por Ceuta en los ayuntamientos socialistas que no las secunden

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha anunciado que los grupos municipales de su partido convocarán manifestaciones por Ceuta en aquellos ayuntamientos socialistas que no las secunden porque, ha dicho, "no son contra nadie" sino a favor de los ceutíes y de la "vuelta a la normalidad" en la ciudad autónoma.

En declaraciones a los medios este domingo, Bendodo ha cargado contra el PSOE por no apoyar estas manifestaciones, que tendrán lugar el día 2 de septiembre a las 20:00 horas. Fuentes de Ferraz a RTVE han lamentado que la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, del PP, haya convocado las manifestaciones de "forma unilateral", ya que habitualmente este tipo de decisiones "se toman por unanimidad", afirman. Las fuentes reiteran el "apoyo a Ceuta" del PSOE y lamentan "el abuso partidista de la FEMP".

La dirección del PSOE ha remitido a sus cargos territoriales un documento interno en el que, según publica la agencia EFE, critica el "uso partidista y electoral de una crisis humanitaria" y muestra su intención de no participar en las mismas.

"El PP está utilizando a nivel partidista la FEMP y las federaciones territoriales de municipios para ir en contra del Gobierno de España y como elemento de movilización y confrontación política debido a la situación que se está viviendo en Ceuta", añade el PSOE en el comunicado.