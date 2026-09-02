Un día en la vida de Ceuta: la distancia entre la tensión asumible y la anormalidad absoluta se mide en minutos

Ceuta tiene una extensión aproximada de 20 kilómetros cuadrados, solo un poquitín más grande que la madrileña Casa de Campo y más pequeña que el Aeropuerto de Barajas. Pero pese a su reducido tamaño y sus apenas 84.000 habitantes, no en toda la ciudad ha impactado de igual manera la entrada masiva de migrantes de hace un mes. Mientras la vida sigue con relativa normalidad en el centro, los vecinos de las zonas más próximas a los campamentos improvisados o a los centros de acogida han visto cómo su día a día se ha transformado.

Para comprobarlo, nos subimos a un taxi. Lo hacemos en la céntrica calle de Camoens, donde está nuestro hotel. Son las 12 del mediodía y a solo unos metros, en la plaza de los Reyes, cientos de personas se congregan en apoyo a las fuerzas de seguridad, en una de las tantas manifestaciones convocadas desde que comenzó la crisis. Adam, el taxista, ha tenido que dar un rodeo para llegar a nuestro encuentro.

Lleva poco en la profesión, pero lo justo para saber cómo ha variado el ritmo de trabajo en las últimas semanas: "Hay más faena, nos cortan mucho las calles, tenemos que hacer rutas alternativas", nos cuenta. Su compañero de taxi, Mohamed, que hace el turno de la tarde, nos dará más detalles. Aproximadamente un cuarto de hora más tarde llegamos a Loma Colmenar, uno de los puntos más 'calientes' de la ciudad, ya en la periferia sur, no lejos de la frontera con Marruecos.

"No puede ser que todo nos venga aquí a la periferia" En ese barrio humilde, a solo unos metros del Hospital Universitario de Ceuta, se ha instalado uno de los centros de acogida para alojar a muchos de los migrantes que aún quedan en la ciudad autónoma tras la llegada masiva de finales de julio. Tiene capacidad para 1.200 personas, principalmente de origen marroquí. Al dar una vuelta se puede comprobar que los alrededores son un constante trajín de hombres que van y vienen o que permanecen sentados en cualquier lugar. Ya han sido habituales los momentos de tensión por la disputa entre algunos que ansían tener una plaza en el centro, por lo que la Policía ha tenido que intervenir en ocasiones con disparos al aire para atajar la situación. "Lo estamos pasando mal. No dormimos, no descansamos. Yo tengo una niña de 8 años que no la puedo soltar ni un minuto; y una de 19 años que quiere salir con las amigas y no puede". Así nos lo cuenta Nadia junto a su casa. "Era un barrio súper tranquilo; los vecinos nos conocíamos todos y, salieras a la hora que salieras, nadie te molestaba. Y ahora estamos en ese peligro. Yo salgo a las 7 de la mañana a trabajar y tiene que asomarse mi marido a la ventana para verme montar en el coche porque me da miedo", reconoce. Y pese a que durante nuestra visita vemos una gran presencia de agentes y coches de policía, ella asegura que por la noche la seguridad cae. "Pedimos seguridad y que los quiten de aquí (a los inmigrantes), que no puede ser que todo nos venga aquí, a la periferia. Todo para la periferia. Que haya más seguridad, más Policía, que no hay por las noches. Limpieza: las calles están sucias, huelen mal. Debajo de mi ventana no puedo abrir la ventana... huele a pipí", remarca. Nadia, vecina de Loma Colmenar, en Ceuta Rodrigo García Cerca vemos pasar a dos mujeres. Todo apunta, por el carro que llevan, que vienen de hacer la compra. "Mucha gente durmiendo aquí cerca de mi casa. Mucho jaleo y mucho ruido", nos dice una de ellas con un sencillo español. Nos cuenta que nació en Ceuta, pero vive en Tetuán. "Cuando salimos, piden agua, recargar el teléfono, algunos, dinero...", agrega. También dice, señalando a la ventana, que le han robado algo de ropa. E indica que se han modificado las paradas del autobús urbano y ahora tiene que cogerlo más lejos de la habitual. Más duro es "El rubio", como se presenta un vecino al que saludamos desde la puerta de su casa, que vemos abierta. "Somos musulmanes, pero españoles 100%", dice sobre él y gran parte de la población del barrio. "Hemos vivido aquí sin puertas, con cortinas, nunca hemos tenido problemas", lamenta. Y ahora, añade, con la llegada de tanta gente ya no pueden. "Aquí había una convivencia no 100%, ¡1.000 por 1.000!, maravillosa: las cuatro culturas (hebreos, indios, cristianos y musulmanes), nunca hemos tenido ningún problema porque nos hemos criado juntos. Hemos pasado la infancia juntos", recuerda. 01.12 min El barrio ceutí de Loma Colmenar protesta por la gestión de la crisis migratoria

La relativa calma del centro En Ceuta —que para quien no lo sepa es casi toda un istmo— todo está cerca: de un extremo al otro no hay ni diez kilómetros. Adam acaba ya su turno. Nos deja de nuevo en el centro y le preguntamos qué espera que ocurra ahora con la difícil situación de los migrantes: "Que todo se arregle y esté en su lugar. Y ojalá que busquen una solución para esa gente", señala. Adam, taxista de Ceuta con quien hacemos un recorrido para conocer cómo ha cambiado los barrios la crisis migratoria Rodrigo García Le sustituye Mohamed. Nos recoge en una céntrica calle. Concurrida de personas —muchas de ellas los periodistas que inundan estos días la ciudad— disfrutando de la vida. Tomando algo en terrazas, comiendo en restaurantes y entrando y saliendo de los negocios. Por el centro se pueden ver a algunos de los migrantes caminar, pero son muy pocos en comparación con la playa del Trampolín, donde se ubican cientos en chabolas precarias, aunque esa es una zona con pocas viviendas y locales comerciales. "El centro está más controlado. Los que estaban en esa zona, la mayoría, todos los han empujado para acá", dice en referencia a la periferia. 00.48 min Los servicios públicos esenciales de Ceuta se unen para reclamar soluciones ante la crisis migratoria

"Vi por lo menos a 200 o 300 personas entrando corriendo" El taxista pone rumbo a la frontera, en el Tarajal, a unos 5 kilómetros, justo donde hace un mes al menos 70.000 personas llegaron a nado hasta la costa española. Casi al llegar, relata que el 30 de julio, primer día de la entrada masiva, llevaba a una clienta en el coche cuando a la altura de una rotonda que pasamos se encontró "por lo menos 200 o 300 personas entrando corriendo". "La verdad es que tenía más miedo por la clienta que por otra cosa. Me paré. Dejé que pasara la mayoría de la gente y continué, dejé a la clienta y me fui, porque por aquí a mano izquierda, por la parte de la playa del Tarajal, la gente saltaba por los muros", rememora. Sobre su trabajo diario, afirma que ha bajado muchísimo el número de turistas y sin embargo ha recogido a "periodistas de todo el mundo". Hasta de Indonesia, señala. También se suben a su taxi algunos de los migrantes recién llegados, aunque los elige. "Yo tengo orden de no subir a cualquiera en el taxi", indica. Mohamed, taxista con el que recorremos Ceuta para conocer cómo han cambiado los barrios con la crisis migratoria Rodrigo García "Dice mucho la apariencia de uno y eso... Como yo tengo también familia en Marruecos, pues uno sabe ya más o menos", detalla. Y los que se suben, "la mayoría" van con dinero. "No he tenido ningún problema en eso", recalca. En el barrio en el que vive, relata, fue uno de los primeros en ayudar a las personas que llegaron. "He dado ropa, he dado chanclas... que la mayoría venían sin chanclas. Vamos, yo me he quedado con lo mínimo. Pero había otros que se dedicaban a robar, a molestar mujeres", reprocha. Ceuta: hastío e indignación un mes después de la entrada masiva de migrantes Rodrigo García Melero