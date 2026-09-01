Alemania acusa a Rusia del ataque con dron en Leipzig y cierra el último consulado ruso en el país

El Gobierno alemán ha responsabilizado formalmente este martes a Rusia del intento de ataque con un dron cargado de explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle el pasado 4 de agosto y ha anunciado el cierre del último consulado general ruso que seguía abierto en el país, en Bonn.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ha asegurado que el Ejecutivo federal concluye que “Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig”. Según ha explicado, la configuración del dron, sus componentes y el explosivo empleado, junto a las conclusiones de los servicios de inteligencia alemanes y de sus socios, encajan con el patrón de anteriores operaciones híbridas rusas en Europa.

"Condenamos en los términos más enérgicos posibles el intento de ataque con drones de Rusia en el Aeropuerto de Leipzig. Rusia debe detener su guerra de agresión contra Ucrania, en lugar de escalarla. La UE se encuentra en plena solidaridad con Alemania", ha escrito el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tras conocer la noticia.

El artefacto, equipado con explosivos y detonador, fue encontrado cerca de un avión de carga ucraniano en el aeropuerto de Leipzig/Halle, un importante centro logístico y de transporte de mercancías. Las autoridades alemanas lo desactivaron.

Alemania cerrará la Casa Rusa de Berlín Como respuesta, el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, ha ordenado el cierre del consulado general ruso en Bonn el próximo 18 de septiembre. También rescindirá el acuerdo que permite el funcionamiento de la Casa Rusa de Berlín, un centro cultural gestionado por una agencia estatal rusa. El embajador ruso ha sido convocado al Ministerio de Exteriores para ser informado de las decisiones. Berlín promoverá además, junto a sus socios de la Unión Europea, nuevas sanciones contra Rusia, mayores controles de entrada para ciudadanos rusos y un refuerzo de la presión sobre la denominada flota en la sombra que transporta petróleo ruso. Wadephul ha recalcado que Alemania mantendrá su apoyo civil y militar a Ucrania. La respuesta de Moscú no se ha hecho esperar. El Ministerio de Exteriores ruso ha advertido, según la agencia Interfax, de que Rusia responderá a "todas las acciones antirrusas", aunque no ha precisado qué medidas adoptará ni cuándo. La Embajada rusa en Berlín ya había rechazado las sospechas sobre el incidente a comienzos de agosto, que calificó de “provocación fabricada” y de un episodio de "histeria antirrusa". Dobrindt ha asegurado que Alemania no está “en guerra”, pero sí es "objetivo diario de una guerra híbrida" y ha advertido de que estas acciones híbridas amenazan infraestructuras críticas, empresas de defensa y el apoyo europeo a Ucrania. Igualmente ha asegurado que Berlín espera nuevos intentos de causar daños relevantes. El presidente ruso, Vladímir Putin, en un despacho del Kremlin en Moscú EFE/EPA/Alexander Kazakov/Sputnik/Kremlin Pool