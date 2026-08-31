Cazas polacos identifican un avión espía ruso sobre el mar Báltico

Cazas de combate de la Fuerza Aérea de Polonia han interceptado este lunes un avión de reconocimiento ruso Ilyushin Il-20 cuando volaba sobre el mar Báltico sin un plan de vuelo registrado y con el transpondedor apagado. El incidente se ha producido alrededor del mediodía a unos 30 kilómetros al norte de la localidad costera de Łeba, según ha informado el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz.

El titular de Defensa ha confirmado que no se ha llegado a producir ninguna violación del espacio aéreo soberano de Polonia. La maniobra de interceptación se ha centrado en la identificación visual de la aeronave rusa, cuya práctica de volar con el transpondedor desactivado supone un riesgo continuado para el tráfico aéreo civil, al ocultar datos fundamentales sobre la ruta, altitud y código de identificación del avión.

Se conoce como transpondedor al dispositivo electrónico de a bordo que emite una señal de radio con la posición, altitud, velocidad e identificación de la nave para hacerla visible a los radares del control de tráfico aéreo civil.