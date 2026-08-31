Cazas polacos identifican un avión espía ruso sobre el mar Báltico
- Varsovia denuncia una nueva prueba a los sistemas de disuasión de la OTAN tras incidentes similares en los últimos meses
- Volaba sin plan de vuelo registrado y con el transpondedor apagado a 30 kilómetros de las costas polacas
Cazas de combate de la Fuerza Aérea de Polonia han interceptado este lunes un avión de reconocimiento ruso Ilyushin Il-20 cuando volaba sobre el mar Báltico sin un plan de vuelo registrado y con el transpondedor apagado. El incidente se ha producido alrededor del mediodía a unos 30 kilómetros al norte de la localidad costera de Łeba, según ha informado el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz.
El titular de Defensa ha confirmado que no se ha llegado a producir ninguna violación del espacio aéreo soberano de Polonia. La maniobra de interceptación se ha centrado en la identificación visual de la aeronave rusa, cuya práctica de volar con el transpondedor desactivado supone un riesgo continuado para el tráfico aéreo civil, al ocultar datos fundamentales sobre la ruta, altitud y código de identificación del avión.
Se conoce como transpondedor al dispositivo electrónico de a bordo que emite una señal de radio con la posición, altitud, velocidad e identificación de la nave para hacerla visible a los radares del control de tráfico aéreo civil.
Secuencia ininterrumpida de provocaciones en el Báltico
Kosiniak-Kamysz ha señalado a través de su cuenta oficial en la red social X que "Rusia ha vuelto a poner a prueba los sistemas de disuasión y defensa aérea" de los aliados. Este nuevo choque visual se suma a una cadena ininterrumpida de interceptaciones registradas en aguas del Báltico a lo largo de 2026 por parte de Polonia y sus socios internacionales.
Tras varios episodios registrados en marzo, abril y julio, las tensiones se han vuelto a intensificar en las últimas semanas. Julio estuvo marcado por incursiones consecutivas de aviones procedentes de la base rusa de Kaliningrado y el paso violatorio de un misil de crucero ruso—.
El pasado 3 y 4 de agosto, cazas F-16 polacos interceptaron otras dos aeronaves del mismo modelo a escasa distancia de la costa del norte del país, unos movimientos que Varsovia califica formalmente de "actividades de carácter provocador" coordinadas por Moscú.
Por su parte, este 16 de agosto, un caza de combate F-18 del Ejército del Aire español, desplegado en el marco de la misión de policía aérea de la OTAN, tuvo que intervenir para derribar un dron ruso que invadió el espacio aéreo de Rumanía. El aparato no identificado fue neutralizado sobre una zona despoblada en el este del país tras ser interceptado por una patrulla de cazas en alerta, evidenciando el incremento de los incidentes armados y las incursiones que ponen a prueba la capacidad de respuesta y disuasión de los aliados en la frontera oriental europea.