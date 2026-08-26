El último intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania deja al menos cuatro civiles muertos

Rusia y Ucrania continúan con su escalada en los bombardeos con drones y misiles, que dejan un reguero de muertos civiles. Este miércoles, al menos otras cuatro personas han muerto, dos en Rusia y dos en Ucrania.

Un dron ucraniano ha caído sobre una casa en la región rusa de Lipetsk, provocando un incendio. "Lamentablemente, dos personas han muerto: un hombre y un niño de 14 años", ha informado el gobernador regional, Igor Artamov, según informa Afp.

Ucrania ha vuelto a atacar también un almacén de Wildberries, la empresa de comecio minorista conocida como el 'Amazon ruso'. El ataque ha causado un incendio en un centro logístico de Wildberries en Kotovsk, en la región de Tambov, a unos 500 kilómetros al sureste de Moscú, según ha informado el gobernador regional, Evgeny Pervyshov, en Telegram. "El incendio abarca una superficie de más de 100.000 metros cuadrados", ha añadido el gobernador. Uno de los empleados ha sufrido una conmoción cerebral.

Este mismo centro ya fue atacado el pasado 18 de julio. Aquel bombardeo dejó 7 muertos.

Ucrania ha atacado centros de distribución de Wildberries y también de su competidora, Ozon, a los que acusa de vender productos de doble uso, civil y militar, y servir así a la red logística y de abastecimiento del Ejército ruso.

También este miércoles, Ucrania ha alcanzado una instalación industrial en la región de Nizhny Novgorod, según fuentes locales citadas por Reuters.

El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus defensas antiaéreas han interceptado "y destruido" 426 drones ucranianos.