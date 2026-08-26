El último intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania deja al menos cuatro civiles muertos
- Drones ucranianos han matado a dos personas en la región rusa de Lipetsk y han alcanzado otro centro de Wildberries
- Mueren dos personas en la región ucraniana de Chernígov
Rusia y Ucrania continúan con su escalada en los bombardeos con drones y misiles, que dejan un reguero de muertos civiles. Este miércoles, al menos otras cuatro personas han muerto, dos en Rusia y dos en Ucrania.
Un dron ucraniano ha caído sobre una casa en la región rusa de Lipetsk, provocando un incendio. "Lamentablemente, dos personas han muerto: un hombre y un niño de 14 años", ha informado el gobernador regional, Igor Artamov, según informa Afp.
Ucrania ha vuelto a atacar también un almacén de Wildberries, la empresa de comecio minorista conocida como el 'Amazon ruso'. El ataque ha causado un incendio en un centro logístico de Wildberries en Kotovsk, en la región de Tambov, a unos 500 kilómetros al sureste de Moscú, según ha informado el gobernador regional, Evgeny Pervyshov, en Telegram. "El incendio abarca una superficie de más de 100.000 metros cuadrados", ha añadido el gobernador. Uno de los empleados ha sufrido una conmoción cerebral.
Este mismo centro ya fue atacado el pasado 18 de julio. Aquel bombardeo dejó 7 muertos.
Ucrania ha atacado centros de distribución de Wildberries y también de su competidora, Ozon, a los que acusa de vender productos de doble uso, civil y militar, y servir así a la red logística y de abastecimiento del Ejército ruso.
También este miércoles, Ucrania ha alcanzado una instalación industrial en la región de Nizhny Novgorod, según fuentes locales citadas por Reuters.
El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus defensas antiaéreas han interceptado "y destruido" 426 drones ucranianos.
Mueren una mujer y una niña en Ucrania
En el lado ucraniano, un ataque ruso con drones contra la ciudad de Chernígov (norte del país) ha matado en la madrugada del miércoles a una mujer y a una niña de 4 años, según informan las autoridades locales y los servicios de emergencia de Ucrania en Telegram. Otra menor, de 14 años, ha resultado herida. Según las autoridades, uno de los drones ha impactado contra una vivienda.
También en la ciudad de Jersón (sureste de Ucrania), un ataque ruso ha causado daños materiales y un incendio, aunque sin víctimas.
La Fuerza Aérea ucraniana ha asegurado que Rusia ha lanzado un total de 162 drones, de los que 134 han sido derribados por las defensas ucranianas.
La guerra de Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022, con la invasión rusa a gran escala. En estos momentos, el conflicto experimenta una fase de escalada, con una intensificación de los ataques con drones y misiles por parte de ambos contendientes, que ha aumentado el número de víctimas civiles.