Al menos 27 muertos tras un ataque aéreo ruso contra la región ucraniana de Kiev
- Más de 380 personas están siendo evacuadas de la zona afectada, en el distrito de Bucha
- El presidente ucraniano ha pedido que se castigue a los responsables del ataque
Al menos 27 personas han muerto y otras 42 han resultado heridas en un ataque aéreo ruso contra la región ucraniana de Kiev, según ha informado este sábado el gobernador militar Tymur Tkachenko.
Más de 380 están siendo evacuadas de la zona afectada, ubicada en el distrito de Bucha, según ha señalado Tkachenko a través de la aplicación de mensajería Telegram.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido que se castigue a los responsables de este ataque contra un almacén en la región de Kiev, según declaraciones que cita Reuters.
Rusia denuncia ataques de Ucrania contra almacenes de Ozon y DNS
El Ejército de Ucrania ha atacado esta noche almacenes del gigante del comercio electrónico ruso Ozon y de la red de electrodomésticos DNS en la sureña región rusa de Rostov, según han denunciado las autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.
"Ahora mismo estamos repeliendo un ataque aéreo contra la región de Rostov. Trabajan las defensas antiaéreas", informó en Telegram el gobernador local, Yuri Slúsar. Los restos de drones han sido localizados "en una zona de almacenes", sin puntualizar cuáles.
Cuatro personas tuvieron que ser hospitalizadas, dos mayores y dos niños, uno de ellos en estado grave, Según Slúsar, mientras que en el distrito Aksáiski tres personas requirieron atención médica.
Los canales ucranianos Supertnova+ y Exilenova+, a los que cita EFE, han señalado que el objetivo del ataque fueron dos almacenes de la red de tiendas de electrodomésticos DNS, información confirmada por el canal independiente ruso Astra, según el cual al menos un almacén se incendió.
Por su parte, Ozon ha confirmado que esta noche uno de sus centros logísticos fue atacado en Rostov. "Evacuamos con antelación a todos los empleados, según informaciones previas no hay heridos. Se desató un pequeño incendio, pero fue sofocado inmediatamente", ha explicado la compañía en Telegram.
Además, según Astra, ha sido atacado el astillero Midel en la ciudad de Askái, a orillas del Don y 18 kilómetros de la capital regional, donde —según informaciones no confirmadas— se habría incendiado un buque.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este sábado del derribo de 313 drones ucranianos en once regiones rusas y la anexionada península de Crimea.