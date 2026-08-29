Al menos 27 muertos tras un ataque aéreo ruso contra la región ucraniana de Kiev

Al menos 27 personas han muerto y otras 42 han resultado heridas en un ataque aéreo ruso contra la región ucraniana de Kiev, según ha informado este sábado el gobernador militar Tymur Tkachenko.

Más de 380 están siendo evacuadas de la zona afectada, ubicada en el distrito de Bucha, según ha señalado Tkachenko a través de la aplicación de mensajería Telegram.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido que se castigue a los responsables de este ataque contra un almacén en la región de Kiev, según declaraciones que cita Reuters.