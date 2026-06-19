Polonia retira la máxima distinción a Zelenski por una polémica sobre la Segunda Guerra Mundial

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha decidido privar a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de la máxima distinción honorífica del país por una disputa sobre la memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial.

Zelenski ha renombrado una unidad militar ucraniana como "Héroes de la UPA". La UPA era el Ejército Insurgente Ucraniano, un grupo armado partidario de la independencia ucraniana que masacró a polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

La decisión de Nawrocki ahondará previsiblemente la polémica entre ambos países por este hecho, justo días antes de una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania que tendrá lugar en la ciudad polaca de Gdansk.

Revoca la concesión de la Orden del Águila Blanca "A la luz del consentimiento dado por Zelenski para nombrar a una unidad de las Fuerzas Armadas Ucranianas 'Héroes de la UPA', he decidido revocar la concesión de la Orden del Águila Blanca al presidente de Ucrania", ha anunciado Nawrocki ⁠en una declaración oficial, recogida por Reuters. "Quiero enfatizar que esta decisión no va dirigida contra el pueblo ucraniano —ha añadido Nawrocki—. No significa un cambio en la dirección estratégica de la política de seguridad polaca". El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, ha calificado la decisión de "error estratégico". "Sólo beneficia a Moscú", ha añadido en redes sociales. Sybiha ha lamentado además que "en lugar de buscar soluciones", la "parte polaca ha decidido escalar este conflicto a un nivel inaceptable e inapropiado". "Ningún presidente de otro país nos va a dictar nuestra historia", ha subrayado. El entonces presidente Andrzej Duda concedió a Zelenski la Orden del Águila Blanca, la máxima distinción polaca, en 2023, como reconocimiento a sus contribuciones a las relaciones bilaterales, la democracia, la paz, la seguridad en Europa y por su "firmeza" en la defensa de los derechos humanos. Pero ya en mayo su sucesor cuestionó que la concesión debía ser revocada por la decisión de poner el nombre de la UPA a una unidad militar.