Polonia retira la máxima distinción a Zelenski por una polémica sobre la Segunda Guerra Mundial
- Ucrania ha renombrado una unidad militar con el nombre "Héroes de la UPA"
- Los nacionalistas ucranianos de la UPA participaron con los nazis en la matanza de 100.000 polacos
El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha decidido privar a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de la máxima distinción honorífica del país por una disputa sobre la memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial.
Zelenski ha renombrado una unidad militar ucraniana como "Héroes de la UPA". La UPA era el Ejército Insurgente Ucraniano, un grupo armado partidario de la independencia ucraniana que masacró a polacos durante la Segunda Guerra Mundial.
La decisión de Nawrocki ahondará previsiblemente la polémica entre ambos países por este hecho, justo días antes de una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania que tendrá lugar en la ciudad polaca de Gdansk.
Revoca la concesión de la Orden del Águila Blanca
"A la luz del consentimiento dado por Zelenski para nombrar a una unidad de las Fuerzas Armadas Ucranianas 'Héroes de la UPA', he decidido revocar la concesión de la Orden del Águila Blanca al presidente de Ucrania", ha anunciado Nawrocki en una declaración oficial, recogida por Reuters.
"Quiero enfatizar que esta decisión no va dirigida contra el pueblo ucraniano —ha añadido Nawrocki—. No significa un cambio en la dirección estratégica de la política de seguridad polaca".
El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, ha calificado la decisión de "error estratégico". "Sólo beneficia a Moscú", ha añadido en redes sociales.
Sybiha ha lamentado además que "en lugar de buscar soluciones", la "parte polaca ha decidido escalar este conflicto a un nivel inaceptable e inapropiado". "Ningún presidente de otro país nos va a dictar nuestra historia", ha subrayado.
El entonces presidente Andrzej Duda concedió a Zelenski la Orden del Águila Blanca, la máxima distinción polaca, en 2023, como reconocimiento a sus contribuciones a las relaciones bilaterales, la democracia, la paz, la seguridad en Europa y por su "firmeza" en la defensa de los derechos humanos.
Pero ya en mayo su sucesor cuestionó que la concesión debía ser revocada por la decisión de poner el nombre de la UPA a una unidad militar.
La UPA y las matanzas de Volhynia
Algunos ucranianos consideran a la UPA como héroes por la resistencia que ofrecieron tanto a la Unión Soviética como a la Alemania nazi, y cómo símbolos de la lucha por la independencia de Moscú.
Pero la UPA también colaboró con los nazis y estuvo involucrada en las matanzas de Volhynia, una serie de asesinatos masivos cometidos entre 1943 y 1945 en los que, según Polonia, los nacionalistas ucranianos mataron a 100.000 polacos. Miles de ucranianos también murieron en las represalias posteriores.
Precisamente está en marcha una operación conjunta polaco-ucraniana de búsqueda de restos de sendas masacres en la antigua localidad de Huta Pieniacka, en la región ucraniana de Lviv (Leópolis). La localidad estaba poblada por polacos cuando fue arrasada y sus habitantes masacrados el 28 de febrero de 1944 por fuerzas del 4º Regimiento Policial de Voluntarios Galitzia de las SS, compuesta por ucranianos bajo mando alemán, y unidades de la UPA.
Ucrania ha asegurado que el nombre fue elegido por los propios soldados de la unidad, que querían honrar la memoria de la UPA y de su lucha contra los soviéticos.
Sin embargo, la decisión ucraniana ha causado conmoción en Polonia. El expresidente y premio Nobel de la Paz Lech Walesa aseguró que no volvería a llevar ninguna insignia de apoyo a Ucrania en su guerra con Rusia, y que, si bien seguía apoyando a los ucranianos, ya no apoyaba a Zelenski.
Polonia es uno de los más firmes aliados de Ucrania en su guerra con Rusia, pero los sentimientos de los polacos son más negativos hacia los ucranianos por las disputas sobre el comercio de cereales, el cansancio en la asistencia a los refugiados y la memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial.