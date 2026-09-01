Al menos cuatro muertos y más de una docena de heridos en la sexta jornada seguida de ataques rusos contra Kiev
- Tres víctimas mortales se han producido en la capital y una en Borispil
- Las fuerzas ucranianas han atacado varias refinerías de petróleo a unos 800 km al sureste de Moscú
Al menos cuatro personas han muerto y más de una docena han resultado heridas en los ataques aéreos rusos contra la capital ucraniana, Kiev, y la región circundante este martes, según han informado las autoridades locales, en lo que es el sexto día consecutivo de ataques en la zona.
Las explosiones en la capital dejan tres personas muertas y otras cinco heridas, y un incendio en una zona no residencial. En Borispil, en la región de Kiev, una persona ha muerto y otras nueve, entre ellas un niño, han resultado heridas en ataques contra un edificio de apartamentos y un local comercial, según ha informado el gobernador Timur Tkachenko en Telegram.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró el lunes que mantuvo una conversación telefónica "detallada y constructiva" con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, y que ambas partes están trabajando para concretar las fechas de su visita a Ucrania, cuyo objetivo es impulsar los esfuerzos de paz.
Ataques ucranianos en Moscú y Samara
Por su parte, Moscú ha derribado esta noche más de una docena de drones que se dirigían hacia su territorio, según ha indicado el alcalde Sergei Sobianin en Telegram, mientras Ucrania continúa su ofensiva contra la capital rusa y regiones del interior del país para obligar al Kremlin a poner fin a su invasión de cuatro años y medio.
En la región rusa de Samara, donde se ubican varias refinerías de petróleo importantes a unos 800 km al sureste de Moscú, un ataque aéreo ha dañado instalaciones civiles, según informa el gobernador local en Telegram.
Además, un ataque con drones ha provocado un incendio en la zona portuaria de Ust-Luga, un importante punto de exportación en el noroeste de Rusia, según ha señalado el gobernador Alexander Drozdenko en Telegram, añadiendo que las fuerzas locales siguen repeliendo los ataques.
De forma paralela al intercambio de drones y misiles, la misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico ha activado cazas en Letonia, y Finlandia ha restringido el tráfico aéreo y marítimo cerca de Rusia, según informaron por separado las fuerzas armadas de ambos países en X, mientras que la región rusa de Leningrado, en el noroeste del país, donde se encuentran importantes puertos de exportación, atacaba drones.