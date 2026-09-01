Al menos cuatro muertos y más de una docena de heridos en la sexta jornada seguida de ataques rusos contra Kiev

Al menos cuatro personas han muerto y más de una docena han resultado heridas en los ataques aéreos rusos contra la capital ucraniana, Kiev, y la región circundante este martes, según han informado las autoridades locales, en lo que es el sexto día consecutivo de ataques en la zona.

Las explosiones en la capital dejan tres personas muertas y otras cinco heridas, y un incendio en una zona no residencial. En Borispil, en la región de Kiev, una persona ha muerto y otras nueve, entre ellas un niño, han resultado heridas en ataques contra un edificio de apartamentos y un local comercial, según ha informado el gobernador Timur Tkachenko en Telegram.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró el lunes que mantuvo una conversación telefónica "detallada y constructiva" con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, y que ambas partes están trabajando para concretar las fechas de su visita a Ucrania, cuyo objetivo es impulsar los esfuerzos de paz.