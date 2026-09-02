El tiempo hoy 2 de septiembre en España: inusual ascenso de las temperaturas en la Península y Baleares
- El peligro de incendios forestales vuelve a dispararse este miércoles por una masa de aire cálido y seco
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Un ascenso generalizado de las temperaturas marcará la jornada de este miércoles en la Península y Baleares. La llegada de una masa de aire cálido y seco acompañada de calima, sumada a la presencia de una dana en el suroeste, impulsará los termómetros hasta valores extraordinariamente altos para la época del año.
Los valles de la mitad sur alcanzarán con facilidad los 36 grados, registrándose las máximas más extremas en el valle del Guadalquivir, donde se rozarán los 39 grados.
Por su parte, el interior de Mallorca, la cuenca del Ebro y las depresiones del noreste registrarán valores en torno a los 35 grados. El ambiente bochornoso se dejará sentir también durante la noche.
Las mínimas se mantendrán elevadas o experimentarán ligeros repuntes, dando lugar a noches tropicales en las que no se bajará de los 20 grados en todo el litoral mediterráneo, las zonas bajas de Andalucía y las depresiones del nordeste.
Como consecuencia directa de estas condiciones de calor intenso y baja humedad, el nivel de peligro de incendios forestales volverá a situarse en índices extremos en amplias zonas del país.
Calima en el sur y tormentas secas en el tercio oriental
Salvo por la presencia de nubes bajas y nieblas matinales en la costa cantábrica, el Estrecho y el mar de Alborán, en la mayor parte del territorio predominarán los cielos despejados.
Sin embargo, el polvo en suspensión cobrará protagonismo en el sureste peninsular, Alborán, Baleares y en las islas orientales del archipiélago canario. De cara a la segunda mitad del día, la nubosidad de evolución diurna ganará terreno en los sistemas montañosos del interior orientados al este.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta la formación de tormentas secas que podrían ir acompañadas de precipitaciones localmente intensas, granizo y rachas muy fuertes de viento en áreas del sistema Ibérico, el este de Castilla-La Mancha, el interior de Castellón y las sierras del sureste.
Se espera un predominio de viento flojo y variable en el interior peninsular y de brisas en el Mediterráneo. El levante será moderado en el sureste y, en el Cantábrico, soplará del este, flojo. En Canarias, por su parte, el alisio podrá venir con intervalos fuertes.
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