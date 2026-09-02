El tiempo hoy 2 de septiembre en España: inusual ascenso de las temperaturas en la Península y Baleares

Un ascenso generalizado de las temperaturas marcará la jornada de este miércoles en la Península y Baleares. La llegada de una masa de aire cálido y seco acompañada de calima, sumada a la presencia de una dana en el suroeste, impulsará los termómetros hasta valores extraordinariamente altos para la época del año.

Los valles de la mitad sur alcanzarán con facilidad los 36 grados, registrándose las máximas más extremas en el valle del Guadalquivir, donde se rozarán los 39 grados.

Por su parte, el interior de Mallorca, la cuenca del Ebro y las depresiones del noreste registrarán valores en torno a los 35 grados. El ambiente bochornoso se dejará sentir también durante la noche.

Las mínimas se mantendrán elevadas o experimentarán ligeros repuntes, dando lugar a noches tropicales en las que no se bajará de los 20 grados en todo el litoral mediterráneo, las zonas bajas de Andalucía y las depresiones del nordeste.

Como consecuencia directa de estas condiciones de calor intenso y baja humedad, el nivel de peligro de incendios forestales volverá a situarse en índices extremos en amplias zonas del país.

Temperaturas máximas del miércoles 2 de septiembre RTVE