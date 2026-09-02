El PP acusa al Gobierno de "ocultar" el "papel activo" de Marruecos en la crisis de Ceuta y exige explicaciones
- Los 'populares' creen que "el Gobierno lo sabía" y vincula la ocultación al espionaje de Pegasus
- Sigue la última hora sobre la actualidad referente a la crisis migratoria en Ceuta
El PP ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "ocultar" el "papel activo" de Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, por lo que ha exigido explicaciones urgentes al respecto. Se pronuncian así después de conocerse la existencia de un informe de la Policía que culpa al reino alauí de haber alentado el asalto.
"El Gobierno sabía del papel activo de Marruecos en la invasión de territorio nacional y aún así lo ha ocultado y le ha calificado de socios fiable", han criticado fuentes 'populares', después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se haya dirigido al director general de la Policía, Francisco Pardo, para reclamarle explicaciones sobre el informe que ha adelantado El Español y que vincula directamente al país vecino de la crisis.
Desde el inicio de la crisis, el Gobierno siempre ha desvinculado a Marruecos del asalto masivo. Y este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a la Cadena Ser, volvió a negar tal punto y defendió al país vecino, al asegurar que "sin su cooperación, esta crisis se agravaría".
Para el PP, "las explicaciones no pueden esperar a la comparecencia de mañana". Y es que este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para informar de la gestión de la crisis migratoria.
"Merecemos un presidente del Gobierno que no tenga miedo al contenido de su teléfono móvil en manos de un país extranjero", han sostenido los 'populares', en referencia al espionaje a los móviles de varios miembros del Gobierno, entre ellos el de Sánchez, denunciado hace cinco años.
Tellado pide la dimisión de Marlaska por "mentiroso"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Marlaska por "sivergüenza, incompetente y mentiroso". "No puede estar ni un minuto más al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha escrito en un mensaje en la red social X.
Tellado ha recordado que el ministro del Interior "negó durante un mes" la vinculación de Marruecos y "ha quedado en evidencia". De hecho, la semana pasada, en su comparecencia a petición propia en la comisión de Interior del Congreso, puso en valor la colaboración del país vecino e incluso lo calificó de socio "leal".
Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a participar en las concentraciones en apoyo a Ceuta que se celebrarán este miércoles en todo el país como hará él mismo en la convocada en Madrid frente a un "Gobierno que miente y abandona a los ceutíes". En un mensaje en la red social X, Feijóo ha denunciado que "el Gobierno que miente y abandona a los ceutíes intenta sabotear las concentraciones de apoyo en defensa de Ceuta", en alusión a la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de no tramitar la concentración convocada en la capital.