El PP acusa al Gobierno de "ocultar" el "papel activo" de Marruecos en la crisis de Ceuta y exige explicaciones

El PP ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "ocultar" el "papel activo" de Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, por lo que ha exigido explicaciones urgentes al respecto. Se pronuncian así después de conocerse la existencia de un informe de la Policía que culpa al reino alauí de haber alentado el asalto.

"El Gobierno sabía del papel activo de Marruecos en la invasión de territorio nacional y aún así lo ha ocultado y le ha calificado de socios fiable", han criticado fuentes 'populares', después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se haya dirigido al director general de la Policía, Francisco Pardo, para reclamarle explicaciones sobre el informe que ha adelantado El Español y que vincula directamente al país vecino de la crisis.

Desde el inicio de la crisis, el Gobierno siempre ha desvinculado a Marruecos del asalto masivo. Y este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a la Cadena Ser, volvió a negar tal punto y defendió al país vecino, al asegurar que "sin su cooperación, esta crisis se agravaría".

Para el PP, "las explicaciones no pueden esperar a la comparecencia de mañana". Y es que este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para informar de la gestión de la crisis migratoria.

"Merecemos un presidente del Gobierno que no tenga miedo al contenido de su teléfono móvil en manos de un país extranjero", han sostenido los 'populares', en referencia al espionaje a los móviles de varios miembros del Gobierno, entre ellos el de Sánchez, denunciado hace cinco años.