El PP acusa al Gobierno de "boicotear" la concentración por Ceuta en Madrid y la Delegación lo niega
- La Delegación del Gobierno ha pedido al Ayuntamiento que la convoque como acto institucional
- El Ayuntamiento mantiene el acto e invita a los madrileños a sumarse de forma masiva
A pocas horas de que se produzcan las manifestaciones en multitud de puntos de España a favor de Ceuta tras la llegada masiva de 80.000 inmigrantes desde Marruecos, el Gobierno y el PP chocan políticamente. Una polémica generada a raíz de que la Delegación del Gobierno en Madrid haya comunicado este martes al Ayuntamiento de la capital, en referencia a la concentración de apoyo a Ceuta promovida para este miércoles en la plaza de Cibeles que, como institución, no tiene capacidad para convocar concentraciones en aplicación del derecho de reunión, aunque no prohíbe que organice, en su caso, un "acto institucional".
En un escrito al que ha tenido acceso RTVE, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha explicado al Ejecutivo municipal de José Luis Martínez-Almeida que los alcaldes "no tienen la consideración de titulares del derecho de reunión", por lo que la comunicación del Ayuntamiento en la que informaba de la convocatoria para el miércoles "no puede tramitarse" conforme al procedimiento previsto para una manifestación.
"Esta circunstancia no afecta a la posibilidad de que su Ayuntamiento, dentro del ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, organice los actos institucionales que estime oportunos, como el referido", ha añadido Martín.
De hecho, el delegado detalla que se ha trasladado la comunicación del Ayuntamiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "a efectos de que puedan adoptar, en su caso, las medidas necesarias para garantizar la seguridad del acto institucional comunicado".
El acto institucional se puede celebrar con normalidad
Fuentes de la Delegación del Gobierno han añadido que los actos convocados en apoyo a Ceuta "podrán desarrollarse con normalidad si han sido organizados por un Ayuntamiento" o comunicados a la Delegación "por un particular".
El escrito, que se ha enviado "a varios ayuntamientos de Madrid", se limita "a aclarar una cuestión jurídica", según la Delegación, que insiste en que "no ha prohibido" los actos de apoyo a Ceuta, promovidos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "ni ha impedido que se celebren".
Desde la Delegación han refutado así la versión del Ayuntamiento de Madrid, que, a través de sus canales de comunicación, ha afirmado que la Delegación "prohíbe la concentración prevista para mañana en Cibeles". "Ante este intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta, se están estudiando las posibles respuestas", han añadido desde el Consistorio.
Y no solo el ayuntamiento de la capital española insiste con la idea de la "prohibición". Desde el PP, diferentes cargos, desde su presidente Alberto Núñez Feijóo, a su secretario General, Miguel Tellado, o pasando por la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, han incidido en la idea.
"Que España hable. A eso le tienen miedo", ha expresado Feijóo en redes sociales. "¿Es Bolaños quien instiga a los delegados del Gobierno para tratar de boicotear las concentraciones en defensa de Ceuta? Lo acabaremos sabiendo", ha dicho por su parte en X Tellado.
Para Muñoz, se están "limitando derechos fundamentales, por miedo. Pues no podrán. Estaremos apoyando a nuestros compatriotas de Ceuta y defendiendo España", ha zanjado.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deslizado que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "no tiene narices" a desplegar a la unidad antidisturbios de la Policía Nacional.