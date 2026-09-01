El PP acusa al Gobierno de "boicotear" la concentración por Ceuta en Madrid y la Delegación lo niega

A pocas horas de que se produzcan las manifestaciones en multitud de puntos de España a favor de Ceuta tras la llegada masiva de 80.000 inmigrantes desde Marruecos, el Gobierno y el PP chocan políticamente. Una polémica generada a raíz de que la Delegación del Gobierno en Madrid haya comunicado este martes al Ayuntamiento de la capital, en referencia a la concentración de apoyo a Ceuta promovida para este miércoles en la plaza de Cibeles que, como institución, no tiene capacidad para convocar concentraciones en aplicación del derecho de reunión, aunque no prohíbe que organice, en su caso, un "acto institucional".

En un escrito al que ha tenido acceso RTVE, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha explicado al Ejecutivo municipal de José Luis Martínez-Almeida que los alcaldes "no tienen la consideración de titulares del derecho de reunión", por lo que la comunicación del Ayuntamiento en la que informaba de la convocatoria para el miércoles "no puede tramitarse" conforme al procedimiento previsto para una manifestación.

"Esta circunstancia no afecta a la posibilidad de que su Ayuntamiento, dentro del ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, organice los actos institucionales que estime oportunos, como el referido", ha añadido Martín.

De hecho, el delegado detalla que se ha trasladado la comunicación del Ayuntamiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "a efectos de que puedan adoptar, en su caso, las medidas necesarias para garantizar la seguridad del acto institucional comunicado".