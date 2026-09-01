Detenido un migrante de 17 años acusado de agredir sexualmente a tres menores en un centro de acogida de Ceuta

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un migrante de 17 años acusado de agredir sexualmente a tres menores también migrantes, de entre 10 y 11 años. Según han confirmado fuentes policiales a RTVE, los hechos ocurrieron en las dependencias del centro de acogida temporal de Piniers, ubicado en el entorno del barrio de El Príncipe, en Ceuta.

Tanto el arrestado como los tres niños agredidos forman parte del contingente de miles de personas que lograron acceder a la ciudad autónoma en la entrada masiva vivida a finales del pasado mes de julio.

La agresión investigada habría tenido lugar durante las primeras semanas de agosto en estas dependencias asistenciales habilitadas de emergencia para albergar a los menores extranjeros no acompañados que desbordaron los recursos locales.