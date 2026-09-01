Detenido un migrante de 17 años acusado de agredir sexualmente a tres menores en un centro de acogida de Ceuta
- El presunto agresor y las víctimas, de entre 10 y 11 años, accedieron en las entradas masivas de julio
- La UFAM de la Policía investiga si se han producido otros episodios similares
La Policía Nacional ha procedido a la detención de un migrante de 17 años acusado de agredir sexualmente a tres menores también migrantes, de entre 10 y 11 años. Según han confirmado fuentes policiales a RTVE, los hechos ocurrieron en las dependencias del centro de acogida temporal de Piniers, ubicado en el entorno del barrio de El Príncipe, en Ceuta.
Tanto el arrestado como los tres niños agredidos forman parte del contingente de miles de personas que lograron acceder a la ciudad autónoma en la entrada masiva vivida a finales del pasado mes de julio.
La agresión investigada habría tenido lugar durante las primeras semanas de agosto en estas dependencias asistenciales habilitadas de emergencia para albergar a los menores extranjeros no acompañados que desbordaron los recursos locales.
La UFAM mantiene la investigación abierta
Las unidades de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional lideran las pesquisas para esclarecer el alcance de los hechos y determinar si el arrestado ha podido cometer otras agresiones contra otros usuarios del edificio durante este tiempo.
Por su parte, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha alertado sobre las consecuencias derivadas de la saturación de los recursos de acogida tras el hacinamiento de las últimas semanas.
La organización policial ha reclamado el establecimiento de medidas cautelares inmediatas para garantizar la protección del resto de los menores residentes en el centro y evitar posibles reiteraciones de este tipo de situaciones dentro del recinto.