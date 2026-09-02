Miles de personas se concentran en toda España en apoyo de Ceuta y con duras críticas al Gobierno: "Ceuta no se vende"

Nunca un Día de Ceuta había tenido tanta repercusión en el resto de España. Celebrado en mitad de una crisis migratoria, humanitaria y política sin precedentes, tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio, Ceuta ha recibido este miércoles el apoyo de miles de ciudadanos en diferentes ciudades de todo el país que han secundado la llamada de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para concentrarse y escenificar su solidaridad con un pueblo, el ceutí, que reclama desde hace más de un mes la vuelta a una normalidad perdida.

Banderas españolas y ceutíes han inundado estos actos por todo el país en los que se han lanzado dos mensajes claros: por un lado, de apoyo, solidaridad y ánimo a la ciudad de Ceuta; y por otro, duras críticas contra el Gobierno, e incluso insultos contra el presidente, Pedro Sánchez.

La convocatoria de la FEMP, presidida por una alcaldesa del PP, María José García-Pelayo, ha sido secundada por PP y Vox y criticada por el Gobierno por considerarla "partidista".

En ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao se celebran diferentes concentraciones ya que, paralelas a las de la FEMP, se han convocado actos a favor de Ceuta y con lemas contra el racismo.

En la misma ciudad autónoma también han salido a la calle los vecinos- llevan días manifestándose- al grito de "Ceuta unida, jamás será vencida" y "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" en una concentración, la más multitudinaria de su historia reciente, en la que los vecinos han vuelto a exigir ayuda para volver a la normalidad tras la entrada masiva e ilegal de migrantes. Su presidente, Juan Jesús Vivas, bajo el aplauso de los vecinos, ha dicho: "Hoy comienza la recuperación, esta fuerza es imparable". "Ceuta es España", han clamado los vecinos.

Madrid, concentración de la FEMP convertida en acto político En la concentración de la plaza de Cibeles, en Madrid, a la que han acudido unas 50.000 personas, según la Delegación de Gobierno, se han visto pancartas con los lemas 'No a la invasión, defiende Ceuta, defiende España' y se han oído gritos de "Pedro Sánchez, dimisión", "Pedro Sánchez, a prisión" y "Pedro Sánchez, hijo de puta". Se ha instado a la expulsión de los "invasores". A ella han acudido los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que ha leído un manifiesto en defensa de la españolidad de Ceuta y de la integridad territorial de España. Feijóo ha agradecido a los españoles su "solidaridad, unidad y dignidad" y ha criticado al Gobierno "por estar más cerca de Marruecos que de España". Abascal ha calificado a Sánchez de "psicópata peligroso" que "traiciona" y "abandona" a los ceutíes. Ambos ha acusado a Sánchez de "mentir" a los españoles.

Otros actos en Madrid: uno contra el racismo y otro con grupos de extrema derecha Además de las convocadas por la FEMP, en Madrid se han celebrado otros dos actos de protesta: uno frente al Congreso de los Diputados bajo el lema 'Ceuta nos une', convocada por ciudadanos ceutíes que viven en la capital y a la que han acudido también grupos de extrema derecha como Núcleo Nacional y también la organización juvenil que estuvo vinculada a Vox. Los vecinos que han acudido se han desvinculado de estos grupos. Muy cerca, en la plaza de Callao, se celebra otra manifestación contra el racismo, apoyada por partidos de izquierdas como IU y Podemos, en la que se han portado pancartas que decían "putos nazis". Al término de ambas concentraciones se ha producido algún altercado entre asistentes a ambos actos, con cargas policiales. Todo ello, en un día en el que el ambiente político se ha caldeado aún más tras el informe de la Policía Nacional que apunta a que gendarmes marroquíes y agentes de paisano guiaron la entrada masiva en Ceuta, por el que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido explicaciones al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, quien le ha asegurado que el informe no atribuye a Marruecos la planificación de llegada masiva. Estos hechos han provocado que el PP pida de nuevo "dimisiones" en el Gobierno, al que acusa de "ocultar" el papel activo de Marruecos en la entrada ilegal. El director de la Policía asegura que el informe no "atribuye a Marruecos la planificación" de la entrada masiva en Ceuta

Apoyo a Ceuta en las principales ciudades de España En las principales ciudades los actos de apoyo a Ceuta han estado secundados por los presidentes autonómicos 'populares': Juanfran Pérez Llorca, en Valencia; y Fernando López Miras, en Murcia; Jorge Azcón, en Zaragoza; María Guardiola, en Cáceres, y Alfonso Fernández Mañueco, en Salamanca. Los ciudadanos de Logroño, Pamplona, Toledo, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Santander, Sevilla y Málaga también ha salido a la calle. En todas las ciudades se ha leído el manifiesto impulsado por la FEMP que se exige una financiación extraordinaria para hacer frente a los costes de la crisis en Ceuta, así como garantizar el control de la frontera y el retorno de los migrantes: "Exigimos el retorno efectivo y con garantías de todos los que entraron ilegalmente en nuestro país, esa es la única forma de recuperar la normalidad". En muchas de ellas han sido ciudadanos ceutíes que viven en estos municipios los encargados de lanzar un mensaje de solidaridad. Melilla, ciudad hermana de Ceuta, también se ha echado a la calle bajo el grito "Ceuta, aguanta; Melilla se levanta" y "Ceuta y Melilla no se venden". El presidente de esta ciudad autónoma, Juan José Imbroda, ha dicho que acudirá a Melilla para lanzar un comunicado conjunto de defensa de ambos territorios. En algunas de estas concentraciones algunos manifestantes han increpado a la prensa y se han vivido algunos momentos de tensión.