Vivas denuncia que la integridad territorial "está en manos de Marruecos" y pide acelerar las devoluciones con la ley

Durante la celebración del Día de Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha reivindicado la españolidad ceutí y ha reclamado que se exija a Marruecos respetar "la integridad territorial" de la ciudad "con la debida firmeza y claridad". El jefe del Ejecutivo local ha dicho que el país vecino tiene el "objetivo irrenunciable de la asfixia, el acoso y el derribo de nuestras dos ciudades", refiriéndose también a Melilla.

"El control de las fronteras no puede estar en manos de Marruecos, sino de España y Europa", ha incidido, para pedir la realización de las obras de infraestructura "que sean precisas, así como la dotación de los medios necesarios".

Tras la llegada masiva de inmigrantes irregulares los pasados 30 y 31 de julio, que Vivas ha calificado como un "ataque a nuestra integridad", también ha reclamado "conocer la verdad de lo sucedido" y "que se aceleren, de acuerdo con la ley, los procedimientos de devolución de inmigrantes".

“#Canal24horas | Juan Jesús Vivas en el acto institucional por el Día de Ceuta: "Quedan muchas preguntas en el aire, pero ahora todas nuestras energías tienen que estar volcadas en sacar a Ceuta de la UCI y volver a la normalidad" pic.twitter.com/ZRQPBleG1v“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 2, 2026

Al mismo tiempo, ha solicitado que se revisen esos procedimientos y se otorgue a las dos ciudades autónomas un estatus específico en la Unión Europea, equiparable al de las regiones ultraperiféricas: "Nuestra condición de ser las dos únicas fronteras terrestres con África demandan un replanteamiento de la normativa aplicable en cuanto a devoluciones, expulsiones, rechazo y solicitudes de asilo", ha dicho.

"Ceuta no aguanta más" “Ceuta está en peligro, triste, herida, indignada, con el alma en vilo. Pero lo más importante es que Ceuta está en pie”, ha arengado Vivas durante su intervención, en la que ha pedido que lo sucedido a finales de julio sea "un antes y un después" para Ceuta y para España. También que se señale como objetivo prioritario recuperar "la normalidad urgente, inmediata", porque, ha asegurado, "Ceuta no aguanta más" "Teniendo en cuenta la dimensión de lo ocurrido, ya nadie duda de que lo que nos ha pasado no es una crisis migratoria sino una cuestión que afecta de lleno al núcleo de la seguridad nacional", ha dicho entre aplausos: "Ha sido vulnerada integridad territorial de España", ha repetido, y "pocas cosas han pasado más graves en los últimos 50 años". El PP acusa al Gobierno de "ocultar" el "papel activo" de Marruecos en la crisis de Ceuta y exige dimisiones Mª Carmen Cruz Martín Por eso, aunque ha agradecido “las muestras de apoyo y solidaridad que recibimos desde múltiples rincones de España y nos hacen sentir que no estamos solos”, ha insistido en que aún quedan muchas preguntas en el aire, por lo que debe conocerse "la verdad": "Solo desde la verdad podremos construir el futuro", ha afirmado, antes de insistir en que todas las energías deben concentrarse ahora en "sacar a Ceuta de la UCI". Las palabras de Vivas han recibido en varias ocasiones el respaldo del público presente en el Teatro Auditorio del Revellín. Los asistentes han interrumpido su intervención con aplausos y algunos de los presentes le han gritado "presidente" y "tú sí que vales". El acto oficial ha contado con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Ninguno de los tres secundó las salvas de aplausos que el discurso de Vivas provocó en varias ocasiones entre el público y el delegado ha sido abucheado en varias ocasiones durante el desarrollo del acto.

Feijóo: "Es el día para que España le diga a Ceuta que no está sola" A unas pocas horas de que se celebren en varias ciudades españolas manifestaciones de apoyo a Ceuta, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido estar presente en este acto institucional, en el que ha insistido en que es "un día fundamental para que el pueblo hable" y para que "España le diga a Ceuta que no está sola". El líder del PP ha querido reconocer el trabajo de las fuerzas de seguridad y los ceutíes, "que han mantenido en pie la frontera de España y Europa", y ha criticado la ausencia de Sánchez en el acto: "Es aquí donde debería estar el presidente del Gobierno y cualquiera que aspire a la presidencia del Gobierno", ha señalado, ya que en su opinión "vivimos un momento de extraordinaria gravedad".

El presidente del Gobierno muestra su apoyo a Ceuta en X El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado su felicitación a la ciudad a través de la red social X, con un post en el que agradece al pueblo ceutí "la serenidad, la solidaridad y la responsabilidad que ha demostrado durante estas semanas". “Hoy quiero agradecer al pueblo ceutí la serenidad, la solidaridad y la responsabilidad que ha demostrado durante estas semanas.



Estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes la plena normalidad.



Estoy seguro de que el… pic.twitter.com/hfveSeXbRW“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 2, 2026 A este post le acompaña un discurso en el que el presidente destaca las circunstancias especialmente difíciles: "Me hago cargo de que para muchos de vosotros hasta que no se recupere la normalidad la respuesta del estado es insuficiente". Pero ha asegurado que se están movilizando "todos los recursos a nuestro alcance" para que la ciudad recupere la "la plena normalidad". Sánchez dice que la prioridad es "sacar cuanto antes s la gente de las calles, garantizar una atención digna a quienes han llegado y devolver a los ceutíes la tranquilidad que se merecen". “Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta.



La Corona y todos, con nuestra ciudad.



Unidad, convivencia y futuro. pic.twitter.com/UEFJ4hSCQ1“ — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 2, 2026