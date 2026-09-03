Quintanar del Rey se proclama campeón del Grand Prix 2026: ¡Así ha sido la gran final!

Una palabra. Eso es lo que separa al campeón del segundo clasificado del Grand Prix del Verano 2026. Quintanar del Rey gana la gran final frente a Polinyà después de una noche de máxima tensión que se resuelve en el último momento de la noche.

Polinyà llega a El Diccionario con 24 puntos frente a los 23 de Quintanar del Rey. Después de toda una temporada y una noche llena de récords, solo un punto separa a los dos pueblos. Todo depende de una última palabra: Polinyà falla y Quintanar del Rey se proclama campeón del Grand Prix 2026.

El municipio conquense culmina así un recorrido que comienza en la fase clasificatoria, continúa con su victoria frente a Altura en la segunda semifinal y termina levantando el trofeo. Polinyà se queda a las puertas después de mantener sus opciones de victoria hasta el último instante.

Polinyà y Quintanar, frente a frente Los dos pueblos dque mejor lo han hecho de la edición llegan al plató dispuestos a darlo todo. Victoria Martín acompaña a Polinyà y Miguel Maldonado ejerce de padrino de Quintanar del Rey en una noche en la que, como todas, también ellos tienen que implicarse en los juegos. La final trae además una novedad: la Carta Dorada se disputa en La Cucaña y el equipo que consiga más jamones se lleva la ventaja de dos puntos, en un arranque que no puede ser más intenso. Los dos pueblos protagonizan una de las cucañas más emocionantes de la temporada, con récord de jamones y victoria para Polinyà, que consigue el ansiado comodín. Grand Prix La Cucaña: récord de jamones en la gran final Ver ahora Con el comodín ya en manos del equipo azul, comienza la competición y el duelo por los puntos, cada uno cuenta. Recogecocos abre los marcadores y, a partir de ahí, Polinyà y Quintanar del Rey encadenan pruebas sin apenas margen para el error.

Una final de récord La entrega de los dos equipos se traduce también en nuevas marcas de esta temporada para el programa. Una de ellas llega en Troncos Locos, donde la prueba de los salmones se convierte en una auténtica exhibición de caídas y esfuerzo sobrehumano de los concursantes. Polinyà y Quintanar del Rey consiguen transportar 25 salmones entre los dos, 10 un pueblo y 15 el otro, estableciendo un nuevo récord conjunto en uno de los clásicos del programa. Grand Prix Troncos locos: récord de salmones en la gran final Ver ahora La noche avanza hasta llegar a Súper bolos. La pericia de los padrinos para orientar a sus lanzadores entra en juego y Quintanar vuelve a contar con uno de los personajes que ha dejado esta edición: Culete, que regresa después de convertirse en uno de los protagonistas de la fase clasificatoria y de la semifinal.

Ramón García se emociona antes del desenlace Antes de afrontar el último juego, Ramón García hace una pausa para agradecer el trabajo de todo el equipo y acaba emocionándose al hablar de lo que significa el Grand Prix 31 años después de su nacimiento. El presentador recuerda a las generaciones que han crecido con el programa, a los abuelos que ya no están y a las familias que continúan reuniéndose delante del televisor para verlo. «A veces, no es solo la audiencia, sino lo que queda en el corazón de los programas de televisión», reflexiona. Y deja otra idea que resume el vínculo del concurso con sus espectadores: «Este programa no es nuestro, es vuestro». Grand Prix Ramón García se emociona: «Este programa no es nuestro, es vuestro» Ver ahora Tras el momento más emotivo de la noche, llega la hora de decidirlo todo.