Quintanar del Rey gana la segunda semifinal y se convierte en finalista del Grand Prix 2026

Ya tenemos finalistas. Quintanar del Rey gana la segunda semifinal del Grand Prix del Verano 2026 y consigue el último billete para la gran final. El municipio conquense supera a Altura en una noche muy disputada y se cita con Polinyà, primer equipo clasificado, en la lucha por el trofeo.

Los dos pueblos regresan al plató después de firmar dos de las mejores puntuaciones de la fase clasificatoria. Altura, acompañada por Melani Olivares, y Quintanar del Rey, con Galder Varas como padrino, parten de cero y afrontan una semifinal en la que solo la victoria permite continuar en el concurso.

Y no tardan en demostrar que vienen dispuestos a todo.

Una semifinal sin margen para el error La competición empieza con la lucha por las Cartas Doradas y continúa con algunas de las pruebas más exigentes del Grand Prix. Los Troncos locos vuelven a convertir la piscina en territorio peligroso: salmones en mano, los concursantes intentan atravesar el recorrido mientras los troncos, las caídas y la vaquilla hacen todo lo posible por complicarles el camino. Grand Prix Troncos locos: Altura y Quintanar del Rey Ver ahora La dificultad continúa en Apicultura de altura, donde además entran en juego los padrinos. Melani Olivares y Galder Varas dejan las gradas para participar junto a sus equipos en una prueba de altura, equilibrio y obstáculos. Después llegan Tiro al Pingüipato, Hámsters a la carrera y La patata caliente, que pone frente a frente a padrinos y alcaldes antes de entrar en la segunda mitad del programa. La semifinal avanza con Misión Zanahoria y Pingüinos matemáticos, donde Melani y Galder vuelven a implicarse y, esta vez, terminan literalmente dentro de los pingüinos.

Gaviotas hambrientas y un héroe llamado Culete Con la final cada vez más cerca llegan las Gaviotas malotas. Los bañistas de Altura y Quintanar del Rey intentan llevar sus bocadillos hasta el otro extremo de la piscina mientras unas aves bastante poco dispuestas a respetar la merienda ajena sobrevuelan el recorrido. Y los padrinos tampoco se libran: son ellos quienes manejan las cuerdas que hacen volar a las gaviotas. Grand Prix Gaviotas malotas: Altura y Quintanar del Rey Ver ahora Pero antes de llegar a El Diccionario todavía queda uno de los grandes momentos de la noche. Súper bolos devuelve al plató a Culete, el lanzador de Quintanar del Rey que ya se convirtió en uno de los personajes de esta edición durante la fase clasificatoria. Esta vez, Galder Varas es el encargado de guiarlo con los ojos vendados frente a unos bolos que tienen motivos para echarse a temblar. El propio programa recuerda su espectacular paso anterior por la prueba, cuando consiguió cinco puntos en solo dos lanzamientos. Grand Prix Súper bolos: Altura y Quintanar del Rey Ver ahora