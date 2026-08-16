Muros y Blanca se juegan el pase a semifinales en el último Grand Prix clasificatorio

El Grand Prix del Verano 2026 llega esta semana a un momento decisivo. Después de cinco enfrentamientos, Muros (A Coruña) y Blanca (Murcia) son los últimos pueblos en entrar en competición y los encargados de cerrar la fase clasificatoria de la temporada.

Los dos equipos llegan con un objetivo muy claro: conseguir una puntuación que les permita hacerse un hueco entre los cuatro semifinalistas. Al terminar la noche, la clasificación general quedará definitivamente cerrada y conoceremos qué pueblos continúan su camino hacia la final. El programa desvelará además cómo quedan configurados los dos enfrentamientos de semifinales.

Muros y Blanca, el último duelo El equipo azul viaja desde Galicia. Muros, en A Coruña, llega al Grand Prix con María Lago como alcaldesa y dispuesto a conseguir una puntuación que le permita irrumpir en los puestos de cabeza. El programa viajará también hasta la localidad para descubrir un municipio de tradición marinera, con casco histórico medieval y un entorno marcado por el mar y la montaña. Frente a ellos, Blanca representa a la Región de Murcia y defiende el color amarillo, con Pablo Cano como alcalde. Gallegos y murcianos protagonizan así el último cara a cara de una fase clasificatoria que comenzó con doce pueblos y que, después de esta entrega, dejará solo cuatro aspirantes al título. GRAND PRIX Así son los doce pueblos que participan en el Grand Prix 2026: conoce sus curiosidades y elige favorito

Mario Vaquerizo y Lourdes Maldonado, padrinos Una noche más, los pueblos no llegan solos. Mario Vaquerizo acompaña a Muros como padrino, mientras que Lourdes Maldonado se suma al equipo de Blanca como madrina. Los dos tendrán que animar a sus equipos desde las gradas, pero a estas alturas de la temporada ya sabemos que ser padrino del Grand Prix implica bastante más que mirar desde la barrera. Una semana más, los veremos enfundarse el traje de pingüino y participar en una de las pruebas del programa.

La última oportunidad para entrar en semifinales Con cinco programas disputados, la clasificación se convierte en una rival más para Muros y Blanca. Ya no basta únicamente con imponerse al pueblo contrario: la puntuación conseguida durante la noche determinará si alguno de los dos consigue entrar entre los cuatro mejores de la temporada. Por eso, el último programa clasificatorio llega con las cuentas muy presentes. Muros y Blanca tendrán que sumar todo lo posible antes de llegar al tramo definitivo de la noche. Solo cuando termine la competición conoceremos la clasificación final y los nombres de los cuatro semifinalistas del Grand Prix del Verano 2026.

¿Quiénes serán los cuatro semifinalistas? El final del sexto programa marcará también el comienzo de una nueva fase. Una vez incorporados los puntos de Muros y Blanca, quedarán definidos los cuatro pueblos que continúan en competición. Y la noche no terminará ahí. Con la clasificación ya cerrada, Gorka Rodríguez será el encargado de anunciar los cruces de las dos semifinales, desvelando qué pueblos volverán a enfrentarse para intentar conseguir una plaza en la gran final.