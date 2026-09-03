El tiempo hoy 3 de septiembre en España: ascenso generalizado de temperaturas en Península y Baleares

Jueves con un nuevo ascenso generalizado de las temperaturas, que alcanzará valores muy elevados para la época del año. Se va a llegar a los 40-40ºC en valles de la mitad sur peninsular, mientras que en el valle del Ebro, depresiones del nordeste peninsular e interior de Mallorca rondarán los 35ºC.

La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en alerta por altas temperaturas a once comunidades autónomas, siendo naranja en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Es amarilla, sin embargo, en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, La Rioja y Comunitat Valenciana. El episodio podría durar hasta comienzos de la próxima semana.

Las mínimas también aumentan ligeramente o se mantienen sin cambios. En cuanto a las noches, van a ser también muy cálidas, sin bajar de 20 grados en litorales mediterráneos, depresiones del noreste y zonas bajas de Andalucía, y el nivel de peligro de incendios aumenta de nuevo hasta situarse en valores extremos. Pueden, asimismo, darse tormentas vespertinas secas, añade la Aemet. En Canarias, las temperaturas descenderán ligeramente.