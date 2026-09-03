El tiempo hoy 3 de septiembre en España: ascenso generalizado de temperaturas en Península y Baleares
- El episodio de altas temperaturas podría durar hasta comienzos de la próxima semana
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
Jueves con un nuevo ascenso generalizado de las temperaturas, que alcanzará valores muy elevados para la época del año. Se va a llegar a los 40-40ºC en valles de la mitad sur peninsular, mientras que en el valle del Ebro, depresiones del nordeste peninsular e interior de Mallorca rondarán los 35ºC.
La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en alerta por altas temperaturas a once comunidades autónomas, siendo naranja en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Es amarilla, sin embargo, en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, La Rioja y Comunitat Valenciana. El episodio podría durar hasta comienzos de la próxima semana.
Las mínimas también aumentan ligeramente o se mantienen sin cambios. En cuanto a las noches, van a ser también muy cálidas, sin bajar de 20 grados en litorales mediterráneos, depresiones del noreste y zonas bajas de Andalucía, y el nivel de peligro de incendios aumenta de nuevo hasta situarse en valores extremos. Pueden, asimismo, darse tormentas vespertinas secas, añade la Aemet. En Canarias, las temperaturas descenderán ligeramente.
Dana en el suroeste
Este jueves, se acerca una dana en el suroeste peninsular, especialmente el Estrecho, litoral de Alborán, Ceuta y Melilla, donde se esperan cielos con nubes bajas y alguna llovizna aislada. También en este de Castilla-La Mancha y sierras del sureste, donde las lluvias podrían ir acompañadas de rachas de viento fuerte o granizo en el sistema Ibérico.
La Aemet vaticina probables bancos de niebla matinales en el norte, interior sureste y Baleares, así como nieblas costeras en el Estrecho y Alborán. Además, presencia de calima en Alborán, el sureste peninsular, Baleares y las islas Canarias orientales.
Se espera, asimismo, un predominio de viento flojo y variable en el interior peninsular y de brisas en el Mediterráneo. El levante será moderado en el sureste, litoral de Alborán y el Estrecho, donde podrán darse rachas muy fuertes. En el Cantábrico, soplará flojo y en el Ampurdán, tramontana moderada.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es