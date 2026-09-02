Badosa pasa de ronda en el US Open y la lluvia suspende el partido de Jódar cuando estaba cerca de la derrota

Paula Badosa ha sido una de las afectadas por la lluvia que azotó Nueva York este martes y no pudo acabar el partido que tenía muy bien encarrillado ante Kasatkina. Y es que, con un marcador de 6-1 y 5-4 (40-40) favorable a la española, el encuentro tuvo que ser detenido por la lluvia a tan solo dos puntos de la victoria. Un triunfo que tuvo lugar el miércoles, cuando se pudo reanudar, y que disfrutó la nº87 del Ranking WTA, tras ganar 6-1 y 6-4 a Daria Kasatkina (61), que llevaba cuatro victorias contra Badosa de los últimos siete encuentros.

Tras la reanudación del encuentro este miércoles, la nacionalizada australiana, trató de resistir salvando bolas de partido, aunque acabó claudicando y dejando vía libre a Badosa, que había sacado el primer parcial con bastante solvencia y que fue capaz de salvar las siete pelotas de rotura que concedió a su rival. Ahora tendrá un duro segundo partido ante la estadounidense Coco Gauff, campeona en 2023. Paula Badosa llevaba fuera de las pistas desde los cuartos de final de Hamburgo y su ausencia en superficie rápida fue aún más larga y se remonta al pasado marzo, en Miami.

No tenía el mismo recorrido el partido de Rafa Jódar que comenzaba con mal pie su encuentro contra Bu Yunchaokete. La lluvia ha paralizado el batacazo de Jódar, que arrastraba dos set perdidos por 6-2 y 6-1 en el Abierto de Estados Unidos y un tercer set que iba 4-1 a favor del tenista chino, 125 en el Ranking ATP. Toda una sorpresa ver perder al español en primera ronda y con tanto dominio por parte de Bu Yunchaokete.