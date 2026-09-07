Japón - España, en directo hoy en vídeo el partido del Mundial de Baloncesto Femenino 2026

España cerrará este lunes la fase de grupos del Mundial de baloncesto ante Japón en el Max-Schmeling-Halle. Será la tercera cita de las de Miguel Méndez en apenas cuatro días en el que la selección se juega absolutamente todo. Una derrota y una victoria de Alemania ante Mali dejaría a la selección cuarta, fuera de este Mundial al que llegaba con tantas expectativas. Sin embargo, en caso de victoria alemana y triunfo español, la selección nacional sería primera de grupo, por lo que cualquier opción es posible en uno de los grupos más abiertos de este Mundial.

Japón es el un rival con muchos argumentos y que ya ganó a Mali en su debut en Berlín, equipo contra el que España perdió. La selección nipona fue subcampeona olímpica en Tokio 2020 y basa buena parte de su peligro en un baloncesto veloz, dinámico y con gran amenaza desde el exterior, al igual que las africanas y algo que ya penalizó a España en la derrota del sábado.