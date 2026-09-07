Japón - España, en directo hoy en vídeo el partido del Mundial de Baloncesto Femenino 2026
- Japón pondrá a prueba a una ambiciosa España antes de afrontar las eliminatorias
- Sigue en directo el partido de fase de grupos del Mundial de baloncesto 2026 entre Japón y España en RTVE Play
España cerrará este lunes la fase de grupos del Mundial de baloncesto ante Japón en el Max-Schmeling-Halle. Será la tercera cita de las de Miguel Méndez en apenas cuatro días en el que la selección se juega absolutamente todo. Una derrota y una victoria de Alemania ante Mali dejaría a la selección cuarta, fuera de este Mundial al que llegaba con tantas expectativas. Sin embargo, en caso de victoria alemana y triunfo español, la selección nacional sería primera de grupo, por lo que cualquier opción es posible en uno de los grupos más abiertos de este Mundial.
Japón es el un rival con muchos argumentos y que ya ganó a Mali en su debut en Berlín, equipo contra el que España perdió. La selección nipona fue subcampeona olímpica en Tokio 2020 y basa buena parte de su peligro en un baloncesto veloz, dinámico y con gran amenaza desde el exterior, al igual que las africanas y algo que ya penalizó a España en la derrota del sábado.
El último examen del Grupo A
Este nuevo formato del Mundial hace especialmente importante acabar entre los primeros: los cuatro campeones de grupo acceden directamente a cuartos, mientras que los segundos y terceros deben afrontar una ronda previa. El cuarto, situación en la que España puede acabar, se queda directamente fuera.
La selección dejó una gran carta de presentación en su debut ante Alemania, con una espectacular Awa Fam con 17 puntos. En el partido ante Mali la máxima anotadora fue Iyana Martín, con 20 tantos, curiosamente las dos benjaminas de la selección en este torneo. España necesitará recuperar las sensaciones del viernes tras un aciago partido del sábado, en el que tuvieron tan solo 16 horas de descanso, motivo de queja antes y después del partido de varios integrantes de la selección. Ahora toca un todo o nada para las de Méndez.