Polémica por la exaltación de la figura de Mladic, el 'carnicero de Bosnia', en su funeral en Belgrado

El ataúd del exgeneral serbobosnio Ratko Mladic, conocido como el 'carnicero de Bosnia' y condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes de lesa humanidad, ha sido expuesto en la iglesia de San Lucas de Belgrado antes de ser enterrado esta misma tarde.

Varios medios serbios y portales en línea han retransmitido en directo las imágenes del interior de la iglesia ortodoxa de San Lucas, en las que se han podido apreciar a seis miembros del Ejército serbio flanqueando el féretro. A él se han acercado miles de personas para despedirse de Mladic, que falleció el 27 de agosto a los 83 años en un hospital penitenciario.

El diario oficialista Informer ha asegurado que el presidente serbio, Aleksandar Vucic, no participará en los actos funerarios. Sin embargo, el hijo del 'carnicero de Bosnia', Darko Mladic, ya había afirmado que no esperaba presencia política alguna en el funeral de su padre, aunque sí que previó que el entierro se convirtiese en un "funeral del pueblo", haciendo referencia a los ciudadanos de Serbia y la República Srpska —entre serbobosnio de Bosnia y Herzegovina— que lo ven como un héroe.

La transmisión en directo de este tipo de exaltación a la figura del exgeneral ha provocado un malestar internacional que ha criticado duramente lo sucedido. La misión de la OSCE —Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa— en Bosnia y Herzegovina ha expresado su preocupación por la cobertura de los medios públicos y la glorificación de su parte de criminales de guerra. La misión ha pedido a la justicia que evalúe posibles violaciones del Código Penal. Por el mismo motivo de la glorificación al exgeneral, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, canceló una visita oficial a Belgrado.

Ciudadanos serbios forman una fila para despedirse de Ratko Mladic, el exgeneral del Ejército de la República Srpska AP / Darko Vojinovic

La exaltación de su figura se extiende más allá de los medios públicos serbios. Esta noche se jugó el partido entre la Estrella Roja y el Partizan en Belgrado, y justo antes de empezar el partido, se guardó un minuto de silencio por Mladic y en las gradas se formó un gigantesco retrato suyo junto a la frase "Dirección Potocari", palabras atribuídas a Mladic en el momento en que ordenó dirigirse hacia Srebrenica a cometer una masacre contra los musulmanes.

"Es un mensaje de odio, una invocación al genocidio y la glorificación del criminal de guerra convicto Ratko Mladic", ha declarado la asociación 'Madres de Srebrenica' desde Sarajevo.

La Unión Europea reacciona al funeral La Unión Europea ha sido clara y ha dicho que "glorificar" a criminales de guerra, negar el genocidio o el revisionismo "no tienen cabida" en un país que forme parte de la entidad o que sea candidato a entrar en ella, como es el caso de Serbia. "Cualquier glorificación de los criminales de guerra, la negación del genocidio y el revisionismo contradicen los valores europeos más fundamentales y no tienen cabida ni en la UE ni en los países candidatos a la adhesión a la UE", ha explicado un portavoz de Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, en un comunicado. El portavoz ha añadido que "la reconciliación y las relaciones de buena vecindad en los Balcanes Occidentales siguen siendo fundamentales para construir un futuro común", y ha asegurado que los conflictos armados en la zona de los Balcanes han sido "de los momentos más oscuros de la historia reciente de Europa". "Nos solidarizamos con todas las víctimas, los supervivientes y sus familias que sufrieron crímenes de guerra en los países de la antigua Yugoslavia", ha concluido a la vez que ha recordado que la UE colabora con los países de los Balcanes Occidentales para alcanzar la reconciliación y la estabilidad regional, así como "encontrar y aplicar soluciones definitivas e inclusivas a las disputas y cuestiones regionales y bilaterales [...] que tienen su origen en el legado del pasado".

¿Qué ocurrió en Sarajevo? El padre de Ratko Mladic fue asesinado cuando era muy joven por la guerrilla ustacha croata, lo que llevó al exgeneral a alistarse en el ejército yugoslavo y luchar contra los croatas. En 1992 fue ascendido a teniente coronel general del ejército serbobosnio. Cuando Yugoslavia se encontraba en plena desintegración, los separatistas serbios habían formado la República Srpska —República Serbia de Bosnia— y se levantaron contra la independencia de la República de Bosnia y Herzegovina, lo que desembocó en un conflicto que dejó más de 100.000 muertos y 2,2 millones de desplazados entre 1992 y 1995. Existen unas grabaciones en las que se puede escuchar a Mladic ordenar a la artillería: “Disparen a Velesici, allí no hay muchos serbios”. Hubo dos factores que fueron clave en este conflicto: el referéndum de independencia de Bosnia y Herzegovina y el fallecimiento de un serbio en una boda. Estos dos sucesos fueron los detonantes para que los nacionalistas de la autoproclamada República Srpska iniciaran una guerra contra los bosnios. Mladic bloqueó Sarajevo, cerrando el tráfico y cortando el agua y electricidad. Sus acciones causaron la muerte de 10.000 personas, entre ellas 1.500 niños. Al final del conflicto, en 1995, y ante el acoso de las tropas de la OTAN, el Ejército serbio asestó un golpe fulminante y atacó zona de seguridad de la ONU. Las tropas de Mladic entraron en Srebrenica, de 40.000 habitantes y “zona segura” protegida por cascos azules, y fusilaron a 8.000 de sus habitantes, todos ellos musulmanes.