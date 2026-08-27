Muere el general serbobosnio Ratko Mladić, condenado por genocidio

El general serbobosnio Ratko Mladić, quien cumplía cadena perpetua por su papel en la guerra de Bosnia (1992-1995), ha fallecido este jueves, según ha informado la secretaria de Estado del Ministerio de Derechos Humanos y Minoritarios de Serbia, Lidija Pavicevic, confirmando lo que ya habían difundido los medios de comunicación serbios. Desde 2011 permanecía en el centro de detención de la ONU, pero en los últimos años había sufrido problemas de salud y había sido hospitalizado en numerosas ocasiones.

El exgeneral de 83 años, apodado el "Carnicero de Bosnia", había sido condenado por orquestar la masacre de Srebrenica en 1995, en la que al menos 8.000 musulmanes fueron asesinados, considerada como la peor atrocidad europea desde la Segunda Guerra Mundial.

Esta tragedia puso fin a tres años de conflicto bélico, en el que Mladic bombardeó diariamente Sarajevo con tanques y ametralladoras pesadas, lo que causó la muerte de 10.000 personas.

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) de Naciones Unidas catalogó las acciones del ejército serbobosnio como una conspiración para llevar a cabo una "limpieza étnica", liderada por el propio Mladic, el fallecido presidente serbio Slobodan Milosevíc y el líder político serbobosnio Radovan Karadzic.