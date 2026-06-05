La UE celebra una cumbre con los Balcanes Occidentales en Montenegro con la vista puesta en avanzar hacia la adhesión

La Unión Europea (UE) celebra este viernes una cumbre en Montenegro con la vista puesta en acelerar la adhesión de los países de los Balcanes Occidentales, pero en medio de tensiones geopolíticas que, por ejemplo, llevan a Bruselas a recelar de Serbia por su cercanía a Rusia.

Los líderes de los Veintisiete y de las instituciones de la UE se reúnen en la ciudad de Tivat con los representantes de Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte y Serbia, países todos ellos en proceso de adhesión.

En la cumbre se prevé aprobar, entre otras medidas, el inicio formal de la redacción del tratado de adhesión de Montenegro; nuevos desembolsos del Plan de Crecimiento para los Balcanes Occidentales y la integración gradual de los seis países en marcos europeos de seguridad y defensa, informa Efe.

En una cumbre anterior en 2024, la UE recalcó que el futuro de los Balcanes Occidentales está en la organización. El último país en unirse a la UE fue precisamente otro estado balcánico, Croacia, en 2013.

Montenegro pretende integrarse en 2028 Montenegro organiza por primera vez un encuentro de este tipo y lo hace con el lema "28 para 2028", en referencia a su objetivo de convertirse en el miembro número 28 de la UE para ese año. Para ello tendría que cerrar formalmente las negociaciones antes de que acabe 2026. Montenegro (600.000 habitantes) es el país con el que las negociaciones están más avanzadas: se han abierto los 33 capítulos que las componen y se han cerrado provisionalmente 14. Una vez finalizadas las negociaciones, la adhesión debe ser ratificada por los estados miembros. Los principales obstáculos en las negociaciones son el respeto al Estado de Derecho; la lucha contra la corrupción y el crimen organizado; y las políticas medioambientales, según fuentes parlamentarias citadas por Efe.

La UE observa con desconfianza a Serbia En el caso de Serbia, la UE quiere comprobar el nivel de su cercanía a Rusia, aliado histórico. Serbia ha condenado la invasión rusa de Ucrania, pero no ha aplicado sanciones contra Moscú, y mantiene su política de entrada libre, sin visados, para los ciudadanos rusos. Además, el país ha vivido manifestaciones multitudinarias contra la corrupción y contra el Gobierno encabezado por el nacionalista populista Aleksandar Vucic. En marzo, los observadores internacionales denunciaron que se habían producido episodios de violencia e irregularidades en las elecciones municipales. Decenas de miles de personas se manifiestan en Belgrado contra el Gobierno de Aleksandar Vucic En abril, la comisaria de la UE para la Ampliación, Marta Kos, advirtió a Belgrado de que se arriesgaba a perder hasta 1,5 mil millones de euros en fondos comunitarios por las dudas sobre su nivel de respeto a la democracia y sus lazos con Moscú. Según Kos, la Comisión Europea estaba preocupada, entre otras cosas, por "las leyes que socavan la independencia judicial, la represión de las protestas y la interferencia recurrente en los medios de comunicación independientes". "Estamos cada vez más preocupados por lo que sucede en Serbia", dijo Kos. La presidenta del Parlamento serbio, Ana Brnabic, respondió quejándose de que la UE aplicaba un doble rasero y había cambiado sobre la marcha las reglas de adhesión al pedir a Serbia un alineamiento con la política exterior de la UE. Al mismo tiempo, Rusia ha criticado esta misma semana a Serbia por permitir y participar en unos ejercicios conjuntos con la OTAN en su territorio, y ha acusado a la Alianza de intentar arrastrar a Belgrado a su campo. Zelenski propone una reunión bilateral a Putin para poner fin a la guerra en Ucrania

Disparidad entre el resto de candidatos Respecto al resto de candidatos, Albania acaba de entrar en la fase de cierre de capítulos, lo que le pone en segundo lugar en la carrera por la adhesión, tras Montenegro. El proceso con Macedonia del Norte está estancado, pese a que el país cumplió con el requisito que exigía Grecia de cambiar su nombre oficial. Bosnia-Herzegovina llega a la cumbre tras la dimisión, el 10 de mayo, del Alto Representante europeo, Christian Schmidt, tras meses de desacuerdos con las autoridades de la República Srpska, la región serbio-bosnia. Schmidt era el garante internacional de los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra civil (1992-1995). En el caso de Kosovo, la dificultad estriba en el que el territorio tiene reconocimiento limitado. España, Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía no reconocen la independencia de la provincia serbia, declarada en 2008. España acepta desde 2024 los pasaportes kosovares para moverse por el espacio Schengen, pero insiste en que eso no representa ningún reconocimiento formal ni de hecho.