Bosnia recuerda el genocidio de Srebrenica con el entierro de diez nuevas víctimas identificadas

Bosnia-Herzegovina conmemora este sábado el 31 aniversario del genocidio de Srebrenica con el entierro de diez víctimas identificadas recientemente, mientras Naciones Unidas ha vuelto a reclamar a la comunidad internacional que haga todo lo posible para evitar que atrocidades como la de julio de 1995 vuelvan a repetirse.

Los restos de las diez víctimas, de entre 20 y 56 años, han sido sepultados en el Centro Memorial de Potocari, donde descansan ya 6.772 personas asesinadas durante la matanza. Cientos de familias, no obstante, han optado por enterrar a sus seres queridos en otros cementerios.

La ceremonia ha reunido a miles de familiares y supervivientes, que cada año acuden al memorial para recordar a las más de 8.000 víctimas —en su mayoría hombres y niños musulmanes bosnios— asesinadas por las fuerzas serbobosnias tras la caída del enclave de Srebrenica en julio de 1995.

Tres décadas después, el Instituto para las Personas Desaparecidas de Bosnia-Herzegovina continúa buscando a 7.566 personas desaparecidas durante la guerra de Bosnia (1992-1995), entre ellas cerca de 950 víctimas del genocidio cuyos restos todavía no han sido localizados.

Una mujer llora junto a la tumba de un familiar, víctima del genocidio de Srebrenica Armin Durgut AP Photo/Armin Durgut

La ONU pide renovar el compromiso internacional contra el odio Con motivo del aniversario, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido renovar el compromiso internacional contra el odio y la impunidad. "Recordar el genocidio de Srebrenica de 1995 significa confrontar el discurso de odio y la discriminación, y renovar nuestra determinación de hacer del 'nunca más' una realidad para todos", ha afirmado Guterres. El máximo responsable de la ONU ha subrayado que la jornada debe servir para "recordar a las víctimas, escuchar a los supervivientes y actuar para promover la justicia, la reconciliación y la paz". En la misma línea, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha recordado las "desgarradoras historias" escuchadas durante sus visitas a Bosnia-Herzegovina y ha asegurado que esos testimonios deben guiar el trabajo de la comunidad internacional para garantizar que "tales horrores jamás se repitan". Reportajes 5 continentes 30 años de Srebrenica: avanza el discurso negacionista mientras aumentan las tumbas de las víctimas Escuchar audio

La mayor matanza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial El genocidio de Srebrenica se produjo en julio de 1995, en la fase final de la guerra de Bosnia, cuando las fuerzas serbobosnias tomaron el control de este enclave, declarado "zona segura" por Naciones Unidas y protegido por un contingente de cascos azules neerlandeses. En los días posteriores, más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios fueron ejecutados de forma sistemática, según establecieron posteriormente los tribunales internacionales. Los principales responsables de la matanza, el líder político serbobosnio Radovan Karadzic y el comandante militar Ratko Mladic, fueron condenados a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Además, el Tribunal de La Haya y los tribunales de Bosnia-Herzegovina, Serbia y Croacia han condenado hasta ahora a 47 personas a más de 700 años de prisión por los crímenes cometidos en Srebrenica, aunque numerosos implicados nunca llegaron a ser juzgados.