Llevar o no a los hijos al cole, la encrucijada que quita el sueño a los padres y madres de una Ceuta sin normalidad
- "Sabíamos que este momento iba a llegar y ya está aquí", dice el papá de una niña de 10 años
- El Gobierno va a reforzar la presencia policial tanto en el acceso a las escuelas como en el transporte escolar
"Me preguntó... ¿tú la vas a llevar el colegio? Y yo dije... Sí, porque si le quitamos ya el colegio apaga y vámonos...". Esto es lo que oímos decirle una mujer a otra en la terraza de un bar del centro de Ceuta. Una conversación que se ha vuelto habitual en una ciudad sin normalidad: este martes comienza el curso escolar y hay familias que no van a llevar a los niños a la escuela. Tienen miedo porque miles de los migrantes que entraron de forma irregular a la ciudad a finales de julio siguen dando vueltas y durmiendo en las calles. "Llevamos preocupados mucho tiempo, sabíamos que este momento iba a llegar y ya está aquí", cuenta José María Marín, padre de una niña de 10 años.
Los vecinos, en especial los que tienen a pequeños en sus casas, no dejan de alzar la voz en medio de la situación excepcional que vive Ceuta desde hace más de un mes. Este domingo, cientos de personas se concentraron en la céntrica Plaza de los Reyes para exigir seguridad, derechos y protección para los menores en el inicio del curso. Pero ya antes, en la última semana, se han ido sucediendo otras protestas para que no se ubique un centro de acogida en un solar ubicado a escasos metros de una de las escuelas infantiles municipales.
"Tengo un hijo de 11 años, pero no estoy dispuesta a llevarlo en estas condiciones al colegio", cuenta Magdalena Salas a RTVE Noticias en el centro de la ciudad. Y no lo llevará hasta que no haya una solución, porque remarca que el actual no es un ambiente adecuado para los niños: "Esto no es normalidad, rodeados de militares o guardias civiles para ir al colegio. Los niños perciben también esa inseguridad. Y no son tontos", recalca.
Refuerzo policial de los accesos a los colegios y las rutas de transporte
Mientras unos padres y madres afirman tener su decisión tomada, ya sea llevar a sus hijos a los centros o no hacerlo, entre otros sigue habiendo dudas. ¿Qué hacer? ¿Está la seguridad de los menores garantizada?.
La semana pasada, el Ministerio de Educación informó de que se va a reforzar la presencia policial tanto en el acceso a las escuelas como en el transporte escolar y que implementará un programa de intervención y apoyo psicosocial para cuidar el aspecto emocional del alumnado.
"Pensamos en no mandarla al colegio, pero después de las medidas que se tomaron, en un principio va a ir. Vamos a ver esta semana que es la que se incorpora cómo evolucionan los acontecimientos y en base a eso, pues ya iremos decidiendo", afirma José María, a quien vemos con su mujer, su hija, que va a un colegio concertado, y otros familiares. Confiesa que le parece "raro" el que los centros vayan a estar rodeados de agentes, pero cree que habrá que "adaptarse". Su duda, que espera aclarar en los próximos días, es si las medidas previstas por el Gobierno van a regir también en los colegios concertados.
A Magdalena no le convence la opción del refuerzo policial: "La solución no es poner más fuerzas de seguridad. Por ejemplo yo, en mi trabajo, tengo que ir escoltada por vigilantes de seguridad. ¿Eso es normal, ir a trabajar rodeada de vigilantes de seguridad porque no puedo hacer libremente mi trabajo?", lamenta la mujer. Su idea es, pues, dejar a su hijo en casa. Como alternativa, propone que implanten "clases online", y, si no, ella ha sido maestra y dice que podrá enseñarle.
La pregunta del millón es si tiene con quién dejar a su hijo en casa. "No", reconoce. "Las vacaciones las usaré para esto, los asuntos propios, lo que haga falta. Pero esto no se puede quedar así, no nos podemos estar de manos cruzadas y que hagan con nosotros lo que les viene en gana", enfatiza.
"Dejarlos aquí (a los migrantes) no es la solución, porque son personas que no cumplen las normas de convivencia. Ninguna", opina.
Un centro de acogida junto a una escuela infantil
Ceuta tiene alrededor de 13.000 alumnos escolarizados y cuenta con 17 centros públicos y seis privados o concertados de educación infantil y primaria, según el Ministerio de Educación. De educación secundaria, bachillerato y formación profesional son seis públicos y seis privados o concertados.
Hace una semana, el Gobierno de Ceuta anunció su decisión de posponer el inicio de la actividad, del 8 al 28 de septiembre, en dos de las escuelas infantiles municipales, cuyos alumnos a partir de este curso van a estar en un solo centro en el barrio de Rosales, que acaba de construirse y frente al cual se está instalando el centro de acogida de migrantes. Las autoridades aclararon que el aplazamiento responde a la demora en los trámites administrativos para la apertura del centro.
"No queremos un asentamiento aquí. La escuela infantil está ahí. ¿En qué cabeza cabe?", explica Loli, una de las trabajadoras del centro, durante una de las protestas contra la instalación del campamento.
A esto se suma que cuando estalló la crisis, dos colegios fueron utilizados para albergar a menores migrantes y otros llegaron a ser ocupados por otros migrantes. La cartera de Educación ya indicó que esos lugares van a estar “limpios y reparados” para el arranque del curso.
"No sé dónde ven la normalidad"
David Romero tiene tres hijos. Los vemos a todos juntos en la Plaza de los Reyes. "En teoría, los horarios de guardería, de escuela infantil, de los más peques, empieza a final de septiembre, se ha retrasado. Y el colegio, si no hay cambios, porque no nos han avisado, empieza el martes", cuenta. Y adelanta que este lunes, en la víspera del comienzo de curso, se prevé que los centros den más detalles.
"La problemática está en la seguridad de los críos", reconoce. Y todavía no sabe qué hacer, si los llevará con normalidad a la escuela o no: "Estamos ante una invasión y parece ser que las autoridades públicas no están haciendo nada para remediarlo", reprocha. La solución, a su juicio y muy similar al sentimiento general ceutí, es: "Expulsión, expulsión y expulsión".
Paulina Ruiz, que tiene dos hijas -una de 17 años y otra de 10- se queja de la falta de información: "A nosotros no nos informan de nada, de seguridad no sabemos, y la verdad que tenemos un poco de miedo. La de 10 años más o menos la puedo llevar yo al colegio, pero mi adolescente de 17, que tiene que coger el autobús... Los autobuses los apedrean, le rompen las lunas...".
"Para el Ministerio todo está en la normalidad y aquí no hay normalidad. Ninguna normalidad. Yo no sé el Ministerio y la Delegación de Gobierno y toda Ceuta entera dónde ven la normalidad. No podemos salir a la calle", sentencia.
descanso
Pues de todo esto y de muchos asuntos...
...vamos a hablar en este momento desde el
para gestionar la crisis.
Ministro, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Radio Televisión
Española
días a todos. Queremos preguntarle por este asunto.
Gracias a ustedes y muy buenos
El gobierno ha decidido tomar ese control del Puerto para acoger allí a
unos 700 migrantes, según nos acaban de
todos
impuesto esa medida?
¿Cuándo lo decide y por qué, ministro?
Bueno, las parcelas del puerto y también las parcelas del Ministerio de
Vivienda,
que están en la zona de la Reina se incluyeron en un real decreto que fue
aprobado por unanimidad
tanto en el Consejo de Seguridad Nacional como en el Comité de Situación
con presencia
de las autoridades locales del presidente vivas y de sus consejeros
por unanimidad ellos nos pidieron
sacar algunos otros espacios se sacaron y se introdujeron esto ante ese hecho
que públicamente dijimos y que está en el acta, se arbitraron los mecanismos
para llevar a la mayor urgencia carpas y ahí
se implicó el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el
Ministerio de Inclusión, todos los ministerios afectos.
Salieron
varios barcos, llegaron a Ceuta, 14 camiones y cuando ya se estaban
realizando
las obras, tanto en una parcela como en la otra, llega la sorpresa el viernes
de que el Consejo
de Administración del Puerto, no sabíamos la hora, iba a llevar informes
contrarios a que se pudieran
ubicar ahí esas carpas, repito, habiéndose probado por unanimidad, con
presencia de las autoridades
de la ciudad de Ceuta.
Lógicamente trasladé que unos informes iban a ser rebatidos por otros, que
estamos..
lógicamente ante una necesidad temporal y por tanto tuvimos que tomar la
decisión y
como autoridad funcional cuando me llegó esa información pues lo trasladé
a los ministros competentes y en este caso
el ministro de Transporte firmó una resolución para que las obras puedan
seguir realizándose en el puerto.
Hicimos lo propio también, lo
recordarán, con el antivirus ante una negativa de la autoridad local, pero
aquí hay una diferencia
La diferencia es que en un órgano colegiado oficial y en el acta está la
unanimidad de todos
para poder utilizar esas dos parcelas.
Y quiero decir algo muy claro, es que son temporales los
están viendo ustedes, son casetas que van a ser desmontadas, ¿no?
Y por tanto no es para que se queden en Celta
Eso se está haciendo para que sean devueltos, porque cuanto antes los
filiemos, antes
podrán ser devueltos los inmigrantes y por tanto si lo que se quiere es
sacarlos de las playas y
que puedan ser devueltos tenemos que tener esas ubicaciones y así lo he
compartido con el presidente viva
el presidente de Ibas.
El presidente de Ibas ahora alega ese informe técnico para ese rechazo
qué? No, el acta del Consejo de Seguridad
Nacional y el del Comité
Especializado de Situación es el que es.
Y ahí nadie dijo que estaba sometida a su consideración y voto si había un
informe de
una manera o de otra en absoluto se aprobó por unanimidad y por consenso
porque claro si no
queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren,
lo sacamos del decreto, si no queremos los
polideportivos, que se usaron algunos de ellos en el año 21, porque los
vecinos no quieren.
Si no queremos el acuartelamiento Fischer, porque los vecinos
no quieren, o la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren, todo eso
estaba en el decreto inicial
pues que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo con el
beneplácito de todos.
Si no, es
imposible porque no se puede criticar que estén en las playas que estén
durmiendo en las aceras del príncipe
que estén durmiendo en la cercanía de Benzú y a la vez se critique que se
abran espacios
desde el consenso. Y por tanto, vuelvo a repetir, son
infraestructuras temporales y para que puedan ser
devueltos hay que filiarlos.
Y para eso tenemos que hacerlo en espacios cerrados.
Lo hicimos en Ceuta en el 21, en Canarias en el 20, lo hemos
hecho en Melilla y lo han hecho siempre todos los gobiernos porque no se pueden
devolver de la noche
a la mañana. Ministro, ¿qué argumenta la autoridad
portuaria para rechazar que se instalen esas carpas allí?
bueno es un informe que a su vez remite a tres de carácter técnico de seguridad
de otras índoles en el que incluso se proponen algunas soluciones y por tanto
y
ese informe ha
sido estudiado por el Ministerio competente, en este caso el Ministerio
de Transporte, que ha hecho un trabajo ímprobo, estuvimos
toda esa tarde noche y madrugada para poder tener la resolución firmada por
Óscar puente con
rebatiendo justamente todo ese informe.
Y a partir de ahí hay un informe que lo contradice y que, por tanto..
por interés general tenemos que caminar con esas instalaciones, porque es muy
fácil
lógicamente, decir no queremos, pero hay que buscar unas alternativas y aquí
las pusimos.
O sea, si no
se querían aquellas infraestructuras, pues pusimos otras.
Y creo que es muy importante que esto se pueda
culminar, repito, por el bien del pueblo decente, de los ciudadanos
decentes, que lo que quieren es que se alcance la normalidad cuanto
antes. Pues cuanto antes que tengamos esos
espacios, y cuanto antes los filiamos, y cuanto antes puedan ser devueltos
Ministro, me gustaría saber cuándo es la última vez que ha hablado con el
señor Vivas, si a raíz de esto da usted por
roto el consenso y a qué achaca ese cambio de opinión
Bueno, creo que hablamos prácticamente todos los días y seguramente hoy
también lo haremos, hoy domingo.
Tenemos un seguimiento permanente
El presidente Vivas está en el Consejo de Seguridad Nacional, está en el
órgano colegiado del mando único, está en ese comité
especializado de situación.
Y por tanto, mi voluntad no es otra que llegar al máximo de los
consensos. Yo puedo entender que en ocasiones no
los podemos tener, pero hay que conseguir avanzar en el máximo de los
consensos
y yo estoy siendo absolutamente leal porque lo que queremos es buscar buscar
salidas y volveremos
a hablar y yo espero que podamos seguir caminando, porque hay cuestiones
compartidas.
O sea, tenemos menores que están en las
calles, eso es competencia de la ciudad autónoma.
Buscar unos espacios para los menores es competencia de ellos.
Tienen dificultades
y están abriendo espacios y no es sencillo, ¿no?
y nosotros no criticamos, lo que queremos es buscar una salida
Estamos dando fondos económicos.
25 millones primero, 63.
Después estamos poniendo
soluciones en la mesa que no queremos imponer sino consensuar pero llegado un
momento determinado tendremos que tomar también decisiones
con la ley en la mano para que esta situación se normalice.
Y por tanto, aquí todos tenemos responsabilidades y también
lo tengo que decir con
claridad y públicamente.
¿Usted cree que detrás de esa decisión del presidente de la ciudad autónoma
hay razones técnicas que argumentan en ese escrito de la autoridad
portuaria o son más políticas?
No, yo no voy
a cuestionar nunca aspectos que tengan que ver con cuestionamientos técnicos,
pero también tengo que decir que pueden ser respondidos con otros
cuestionamientos técnicos.
Indudablemente el puerto o cualquier puerto no es para que
podamos desembarcar un barco que viene con personas con contagio como el
antivirus, como ocurrió en Granadilla de Abona
Pero se tenía que hacer.
Se hizo. Hubo riesgo.
Se hizo bien. Fue aplaudido por..
todas las autoridades nacionales e internacionales.
Era una cuestión
de carácter humanitario.
Y ahora igual. Ahora el puerto no es para eso.
Pero tenemos que
tener espacios acotados para los mayores y para los menores.
Tenemos que hacer los triajes, ver si
son solicitantes de asilo y tienen o no derecho al respecto.
Culminar sus expedientes a la mayor brevedad posible.
Para eso
siempre, y lo ha dicho el señor Vivas, vean su discurso del pasado 2 de
septiembre y es acertado lo que dice,
tenemos que tener espacios y ubicaciones, y es lo que estamos
haciendo con la máxima de las premuras, ¿no?
que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspié, un problema, un no,
o sea, o tenemos claro lo que queremos,
y tenemos que conseguir cuanto antes, o esto se va a cronificar.
El Gobierno no quiere que esto se
cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto
se cronifique.
No estoy hablando del señor Vivas.
Pero si hay organizaciones políticas
que lo que quieren es que esas imágenes se mantengan, que esas personas sigan
en las calles y que no alcancemos la normalidad..
ahí no va a estar el gobierno de España y espero que tampoco, lógicamente, esté
el gobierno de
Ceuta porque lo que quieren los Ceutíes es que esto llegue a la normalidad de
comienzo de julio.
Y tengo que ser claros a lo
Ceutíes, para eso tenemos que tener las ubicaciones
Con esto que nos está diciendo, ¿cambia el pronóstico que tiene de solución a
este problema?
Es decir, usted ya ha dicho en varias ocasiones, esto no es una cuestión de
días. ¿Estamos hablando de semanas, de meses
o apunta a que esto se puede ralentizar
tras esta última falta de consenso?
miren esto tiene antecedentes y lo conozco bien porque conozco el fenómeno
migratorio dígame alguien en qué lugar de España
o de otros lugares de Europa han llegado migrantes de manera irregular y
han sido devueltos
inmediatamente o en pocos días nunca y en el caso de españa gobernando el
partido Popular
que ahora es exigente y además pide consecuencias de toda índole, tampoco
lo hicieron porque no se podía hacer, ni en el 2002 ni en el 2016, que hubo
repuntes migratorios
Por tanto, nunca se ha podido devolver de la noche a la mañana, pero también
tengo que decir que cuando más
rápido lo vamos a hacer, va a ser en esta ocasión.
¿Por qué? Porque estamos incentivando el mayor
número de
recursos. Tenemos 60 funcionarios casi de la
Policía Nacional que están para hacer los triajes
solo para eso. 11 funcionarios más, 2 jueces más en
Ceuta.
Hemos pasado de 3 a 18
abogados de oficio.
Hemos modificado la ley para que esto también se pueda hacer más corto.
Todas esas personas trabajando
los expedientes de devolución.
También con respecto a los menores para el reagrupamiento familiar o su
reubicación..
digna. O sea, que nunca se va a hacer tan
rápido como el caso de Ceuta.
Pero tenemos que hacerlo con miles de
personas. Y por tanto esto ocurrió, repito, en el
año 21 en Ceuta, en el año 20 en Canarias.
Y por eso..
vamos a hacerlo en el menor espacio de tiempo posible, si será en el menor
espacio de tiempo teniendo en cuenta el volumen de personas
frente a los acontecimientos anteriores, porque estamos poniendo más
recursos, los máximos que
podemos. Ministro, el presidente Sánchez ha
dicho que por ahora no hay pruebas de una implicación de Marruecos en esa
entrada masiva.
No sé si esto
puede cambiar ese diagnóstico si aparecen nuevos indicios
Si aparecen pruebas, el presidente Sánchez fue claro, se actuará acorde a
ella.
Y también hay
cuestiones que tenemos que revisar de nuestra cooperación.
También lo dijo el presidente Sánchez en su intervención en el Congreso
Por tanto, lo que se le pide a un presidente de cualquier institución, y
yo lo fui, es rigor
es coherencia, es actuar a pruebas y no a conjeturas, no a
indicios, sino a hechos probados.
Porque estamos hablando de la seguridad nacional, estamos hablando de países
que son
vecinos, estamos hablando del orden internacional.
A mí si me ponen los pelos de punta, lo digo con sinceridad cuando
escucho a algunos líderes que aspiran a gobernar este país o vicepresidirlo y
son capaces de decir lo que dijeron
esta última semana en el Congreso de los Diputados, que quieren un conflicto
sobre pruebas y conjeturas que
nos puede llevar a una situación que no tiene marcha atrás.
Eso no es lo propio de un presidente de un gobierno
Lo que se le exige a un presidente de gobierno y lo que está haciendo Pedro
Sánchez es rigor
Interior mostraba su malestar por ese informe que encargó la jueza María
Tardón, en ese contexto en el que los agentes actuaban como Policía Judicial,
tenían esa obligación de..
guardar reserva. ¿Considera el gobierno que esa jueza ha
hecho algo incorrecto?
Tengo la costumbre de no manifestarme en los procesos que están
judicializados
y respeto la separación de poderes, absolutamente.
Lo que no es lógico es que si hay informes que afecten
a la seguridad nacional no lo tenga sobre su mesa inmediatamente el
ministro del Interior y no lo
tenga el presidente del gobierno y no lo tenga un gobierno.
Eso es algo absolutamente exigente y exigido
en cualquier caso estamos ante un proceso y nosotros lo que queremos es
absoluta transparencia y también el presidente lo ha dicho claro
todos los informes serán conocidos.
Ministro, pero si Interior considera que esa información, esa investigación
era relevante, ¿por qué no la pidió antes de que lo solicitara la jueza?
¿Por qué no hizo esa investigación?
Es que la jueza lo solicitó, no tuvimos conocido.
No, no, respondo, es que hablando de ese informe..
la solicitud la hizo la jueza, no tuvimos conocimiento, fue a posteriori
de los hechos del 30 y 31
de julio. Se entregó a final del mes de agosto.
Le pregunto que por qué Interior no había solicitado ese
investigación policial antes de que lo hiciera la jueza, si es tan importante
esa información que
contiene. Interior tenía informes previos, tenía
informes in situ y tenía informes posteriores
No solamente Interior, sino también el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Asuntos Exteriores, el Gobierno en su conjunto..
los informes que eran pertinentes.
Lo que ocurre es que estamos hablando de un informe en el que la jueza,
además, dio orden de que no se elevara
a los superiores que estaban redactando ese informe.
Y lo que estamos diciendo nosotros es que si hay cualquier cuestionamiento de
la
seguridad nacional que pueda estar en un documento por parte de funcionarios
públicos, lo normal, lo lógico, lo necesario es que
eso lo sepan las autoridades que toman esas decisiones de seguridad nacional
Pero, ministro, entonces usted está diciendo que Interior no tenía ninguna
investigación abierta antes de que se pudieran conocer, o sea, antes
de esa investigación de la jueza y que llegaran a las mismas conclusiones?
¿Está diciendo que eran investigaciones diferentes con
conclusiones distintas?
No, no, estoy diciendo lo siguiente, estoy diciendo que los ministerios
afectos todos tenían los informes propios que habían llegado tanto en
esta ocasión como en otras ocasiones sobre el fenómeno migratorio y en otros
años, tanto antes como in situ como después
Y a todo ello tenemos una petición expresa de una jueza que ordenó además
que eso no se elevara
hasta que se hizo público por un medio de comunicación, no el informe, sino
interpretaciones del informe o relaciones con
el informe, no el informe al Gobierno de España.
Y dijimos desde el primer momento que el primer interesado en conocer ese
informe
era el Gobierno de España.
Hace unas horas, ministro, hemos escuchado a la ministra Sira Arrego en
Radio Nacional,
en Radio 5, diciendo, asumiendo que el gobierno tiene parte de responsabilidad
Infancia..
en esa crisis.
Me gustaría saber si comparte
ese diagnóstico de la ministra y si podría concretarnos.
¿Cuál? ¿Qué responsabilidad?
lo que tengo que decir lo digo siempre es que estamos ante una situación
compleja difícil yo tengo un mandato
como autoridad funcional, son los recursos, es la respuesta humanitaria,
ya se entregaron más de 3.500
comidas y esto también es muy importante.
Tengo también la responsabilidad de trasladar esa información al Consejo
de Seguridad Nacional, que hago todos los martes, y buscar dispositivos para
esta situación
de emergencia. Y, por supuesto, habrá cosas que se
podrán hacer mejor o peor.
Yo nunca desdeño
la autocrítica. Pero aquí tenemos que colaborar todos,
porque es muy fácil decir que no queremos espacios,
pero queremos que no estén en las playas es muy fácil decir tienen que
ser devueltos mañana y que me
diga alguien cómo lo podemos hacer a cordiales.
Y hubo gente que fue condenada por hacerlo sin los preceptivos pasos
jurídicos. Es muy fácil decir que ellos lo
solventarían si estuviesen en el gobierno y cuando estuvieron en el
gobierno también tardaron meses en poder solventar situaciones con menor
presión
migratoria en nuestro país, incluso endureciendo algunas cuestiones sobre
los menores, por ejemplo.
Es muy fácil
hablar desde fuera.
Yo repito, seguramente cometeremos errores, pero ahora tenemos una labor
fundamental
y es que se alcance esa normalidad y yo no me voy a desviar del cometido que me
han asignado
Pero, ministro, ¿esa normalidad nos puede dar algún plazo cuando se puede
alcanzar?
Porque, claro, ya llevamos..
llevan ahí en Ceuta más de 37 días, estamos en el día 38.
¿Esa normalidad tienen fecha
para ella?
Miren, yo voy a datos y luego les respondo.
Miren, desde el 10 de agosto cerca de 4.000 personas ya han retornado
voluntariamente a Marruecos.
Había apenas 500 plazas
el 31 de julio en el SETI y hoy tenemos más de 3.500 plazas que hemos podido
abrir
en pocas semanas y otras casi 3.000 que están a punto de abrirse como han
podido ustedes exponer con las imágenes que
han trasladado. Hemos reforzado la Policía Nacional de
la Guardia Civil y la Fuerza y Cuerpos de Seguridad en el ámbito
militar... ...de manera como nunca en otra
ocasión...
...semejante... ...y por tanto todo eso lo estamos
haciendo..
para alcanzar esa normalidad y ese compromiso lo tienen.
Si todos colaboramos, si no ponemos palos en
las ruedas, si no ponemos dificultades para los espacios, si cada uno asume
sus responsabilidades, también las de menores
que no están en manos directas del gobierno de España, todo será mucho más
sencillo y
acortaremos las cosas y los plazos.
Si también la oposición ha hecho una mano, es lo que ocurre cuando hay una
emergencia determinada, parece que
lo han olvidado, solo lo que hay es crítica permanente al gobierno de
España, todo será también más difícil, pero
tenemos una encomienda y, repito, yo querría decirle que lo vamos a hacer en
muy pocas semanas y así va a ser
pero queremos tener toda la información y por supuesto este mismo martes dentro
de dos días 48
horas, iremos al Consejo de Ministros y luego una comparecencia pública para
también poder concretar todo ello
Ministro, ya para terminar, sobre el tema de los menores, ¿sabemos cuántos
siguen en Ceuta y cuándo
serán trasladados a otras comunidades...
...y en ese sentido, si aquí aplica, bueno, ese dato que nos daba al
principio, que ha dicho..
que hará lo que haga falta con consenso y sin él
si los menores como bien saben es competencia de las comunidades
autónomas directa en este caso de la
Ciudad autónoma. Pero Ceuta está en contingencia
migratoria.
Por cierto, el PP que dice que está ayudando a Ceuta votó en contra de que
los menores
de Ceuta fueran al resto de España cuando llevamos esa modificación Real
Decreto Ley al Congreso de los Diputados.
También Vox
votó en contra. Ahí le dieron la espalda a Ceuta,
claramente, a los ceutíes.
Le dieron la espalda a Juan Jesús
Vivas que estaba a favor de la de la medida es una competencia por tanto de
la comunidad autónoma tenemos ya un número importante de
niños y niñas menores filiados.
Daremos el dato exacto el martes, pero podrán estar rondando entre los 1.500 y
1.600
pero quedan todavía menores que no están filiados, que repito, la
responsabilidad de las ubicaciones,
y en eso está trabajando, es de la ciudad autónoma de Ceuta, que se ha
abierto nuevos recursos y abrirán otros en
los próximos días, y la prioridad es que puedan ser reagrupados, pero hay
otros mecanismos, algunos de ellos
precisa y exige el compromiso también de la autoridad local, en este caso del
presidente
Vivas, y nosotros vamos a revisar todos esos mecanismos.
Ya hemos dado ejemplos, había 200 menores
en Ceuta entre el 30 y el 31, llegaron algunos a los días previos, pero
conseguimos
a través de la modificación de la ley, reubicar en la península cerca de 800.
Todas las posibilidades están abiertas
y todas las vamos a realizar.
Los menores tienen que estar bien atendidos y tienen que responderse
dentro de los márgenes
de la ley. Y ya muy brevemente, ministro, le
queríamos preguntar también, usted ha dicho que espera que la normalidad
llegue en
las próximas semanas.
¿La visita del Rey está enmarcada en esas semanas antes de la normalidad o
después? ¿Cuándo tienen ya previsto, si hay
alguna fecha concreta de la visita del rey a Ceuta?
No hay una fecha concreta, pero ya ha dicho el presidente del Gobierno que
será en las próximas semanas
y así va a ser
Si lo ha dicho es que así va a ser y por tanto eso se va a producir y
indudablemente será también muy importante su presencia en Ceuta y yo
espero que cuando eso se produzca
la situación sea notablemente mejor que la que tenemos en el domingo de hoy.
Pero en estos momentos decenas de personas
trasladadas a Ceuta por un trabajo impresionante que está haciendo por
ejemplo Traxa, están colocando lonas, están
levantando casetas están viendo saneamiento están colocando también las
conexiones eléctricas todo es un domingo para
poder acortar los plazos.
Dejémosles trabajar, hagamos aquello que decimos, porque somos lo
que decimos, pero sobre todo lo que hacemos.
Y si decimos que hay que buscar espacios, y lo dijo el presidente Viva,
el pasado día 2, vamos a culminar los espacios, vamos a decirle a la
ciudadanía que son necesarios
para que puedan ser devueltos cuanto antes y no a generar más crispación y
más problemas, porque entonces se va a
cronificar y no queremos que esto se cronifique y espero que cuando el Rey
ya vaya la situación sea mucho mejor que la de hoy, porque la
de hoy también es mucho mejor de hace una semana, ya hay muchas personas que
están en centro y vamos a seguir en los próximos días
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, responsable de
ese mando único para la gestión de la crisis en
Ceuta. Gracias por haber atendido a la Radio y
televisión pública.
Buenos días
Gracias a ustedes. Un abrazo.
"Es fundamental que mis hijos vean un poco de tranquilidad"
A Aurora Botello y sus hijos les visitamos en su casa. Ella es de Granada, pero lleva tiempo viviendo en la ciudad autónoma.
"Yo estoy sola aquí con dos niños y por muy complicada que vea la situación, si a mí me llaman a trabajar, que soy maestra interina aquí en Ceuta, mis hijos tienen que ir sí o sí a clase. Pero esperemos que el Gobierno y el Ministerio nos den soluciones reales y que nuestros niños no pasen miedo ni pueda ocurrir ningún problema dentro del aula".
El curso pasado, indica, sus hijos empezaron a ir solos al colegio, que está cerca de donde viven. "Y en este curso eso va a quedar anulado y yo voy a ser la que me encargue tanto de llevarlos como de recogerlos. Hay miedo un poco en el ambiente por lo que pueda pasar en los trayectos", subraya. Otro temor es que haya personas que puedan colarse en los centros educativos los fines de semana y que haya destrozos.
"Yo intento estar tranquila porque pienso que es fundamental que mis hijos vean un poco de tranquilidad dentro de la situación que estamos viviendo, porque son niños y están muy ilusionados con la vuelta al cole. Y yo, bueno, pues intento pensar en positivo, ¿no? De que no nos van a dejar, de que realmente se va a poder dar clase y que mis hijos van a poder estudiar como siempre lo han hecho, porque los niños no pueden salir perjudicados en esta situación", concreta.
Como profesora, también muestra incertidumbre: "No sabemos lo que realmente nos vamos a encontrar en el aula, cuántos alumnos van a venir, cómo se va a poder trabajar. Entonces está todo en el aire", señala. Y pronuncia una frase ya habitual entre los ceutíes: "Estamos como abandonados".
Los efectos de la situación en los menores
Más allá del colegio, ¿Cómo están llevando los peques la situación que vive la ciudad?
"Ella el primer encontronazo con la realidad que se llevó fue la playa. Nosotros íbamos a la playa todas las mañanas y tuvimos que dejar de ir porque no era momento para estar descansando y relajado, era un momento de tensión, inmigrantes por todos lados, peleas...", relata José María sobre su hija, a quien dice que le han ido explicando en el día a día, dentro de sus posibilidades, cómo está la situación.
"Venimos a las manifestaciones, queremos que esté informada, dentro de sus 10 años, de todo lo que pasa", añade el hombre.
Por su parte, la hija de Paulina es diabética, y asegura que lo que está pasando en Ceuta le ha afectado "muchísimo". "No podemos salir a la calle, está todo el día en 3 y 4 gramos de azúcar. Entonces, la verdad que es una pena que yo tenga que tener a mi niña encerrada cuando ellos (los migrantes) están disfrutando y tienen todos los derechos, y mi niña no, por ejemplo. Es muy triste, la verdad".
Y Aurora, como inciden también muchos ceutíes, recalca que esto no es cuestión de racismo.
"Mis hijos son mitad marroquíes, mitad españoles. Yo soy española, el papá es marroquí y aquí no es cuestión de que estemos en contra de una religión, de una nacionalidad. Lo único que queremos es vivir con tranquilidad tal y como se ha vivido anteriormente aquí en la ciudad de Ceuta", concluye.