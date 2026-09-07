Llevar o no a los hijos al cole, la encrucijada que quita el sueño a los padres y madres de una Ceuta sin normalidad

descanso

Pues de todo esto y de muchos asuntos...

...vamos a hablar en este momento desde el

para gestionar la crisis.

Ministro, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Radio Televisión

Española

días a todos. Queremos preguntarle por este asunto.

Gracias a ustedes y muy buenos

El gobierno ha decidido tomar ese control del Puerto para acoger allí a

unos 700 migrantes, según nos acaban de

todos

impuesto esa medida?

¿Cuándo lo decide y por qué, ministro?

Bueno, las parcelas del puerto y también las parcelas del Ministerio de

Vivienda,

que están en la zona de la Reina se incluyeron en un real decreto que fue

aprobado por unanimidad

tanto en el Consejo de Seguridad Nacional como en el Comité de Situación

con presencia

de las autoridades locales del presidente vivas y de sus consejeros

por unanimidad ellos nos pidieron

sacar algunos otros espacios se sacaron y se introdujeron esto ante ese hecho

que públicamente dijimos y que está en el acta, se arbitraron los mecanismos

para llevar a la mayor urgencia carpas y ahí

se implicó el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el

Ministerio de Inclusión, todos los ministerios afectos.

Salieron

varios barcos, llegaron a Ceuta, 14 camiones y cuando ya se estaban

realizando

las obras, tanto en una parcela como en la otra, llega la sorpresa el viernes

de que el Consejo

de Administración del Puerto, no sabíamos la hora, iba a llevar informes

contrarios a que se pudieran

ubicar ahí esas carpas, repito, habiéndose probado por unanimidad, con

presencia de las autoridades

de la ciudad de Ceuta.

Lógicamente trasladé que unos informes iban a ser rebatidos por otros, que

estamos..

lógicamente ante una necesidad temporal y por tanto tuvimos que tomar la

decisión y

como autoridad funcional cuando me llegó esa información pues lo trasladé

a los ministros competentes y en este caso

el ministro de Transporte firmó una resolución para que las obras puedan

seguir realizándose en el puerto.

Hicimos lo propio también, lo

recordarán, con el antivirus ante una negativa de la autoridad local, pero

aquí hay una diferencia

La diferencia es que en un órgano colegiado oficial y en el acta está la

unanimidad de todos

para poder utilizar esas dos parcelas.

Y quiero decir algo muy claro, es que son temporales los

están viendo ustedes, son casetas que van a ser desmontadas, ¿no?

Y por tanto no es para que se queden en Celta

Eso se está haciendo para que sean devueltos, porque cuanto antes los

filiemos, antes

podrán ser devueltos los inmigrantes y por tanto si lo que se quiere es

sacarlos de las playas y

que puedan ser devueltos tenemos que tener esas ubicaciones y así lo he

compartido con el presidente viva

el presidente de Ibas.

El presidente de Ibas ahora alega ese informe técnico para ese rechazo

qué? No, el acta del Consejo de Seguridad

Nacional y el del Comité

Especializado de Situación es el que es.

Y ahí nadie dijo que estaba sometida a su consideración y voto si había un

informe de

una manera o de otra en absoluto se aprobó por unanimidad y por consenso

porque claro si no

queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren,

lo sacamos del decreto, si no queremos los

polideportivos, que se usaron algunos de ellos en el año 21, porque los

vecinos no quieren.

Si no queremos el acuartelamiento Fischer, porque los vecinos

no quieren, o la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren, todo eso

estaba en el decreto inicial

pues que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo con el

beneplácito de todos.

Si no, es

imposible porque no se puede criticar que estén en las playas que estén

durmiendo en las aceras del príncipe

que estén durmiendo en la cercanía de Benzú y a la vez se critique que se

abran espacios

desde el consenso. Y por tanto, vuelvo a repetir, son

infraestructuras temporales y para que puedan ser

devueltos hay que filiarlos.

Y para eso tenemos que hacerlo en espacios cerrados.

Lo hicimos en Ceuta en el 21, en Canarias en el 20, lo hemos

hecho en Melilla y lo han hecho siempre todos los gobiernos porque no se pueden

devolver de la noche

a la mañana. Ministro, ¿qué argumenta la autoridad

portuaria para rechazar que se instalen esas carpas allí?

bueno es un informe que a su vez remite a tres de carácter técnico de seguridad

de otras índoles en el que incluso se proponen algunas soluciones y por tanto

y

ese informe ha

sido estudiado por el Ministerio competente, en este caso el Ministerio

de Transporte, que ha hecho un trabajo ímprobo, estuvimos

toda esa tarde noche y madrugada para poder tener la resolución firmada por

Óscar puente con

rebatiendo justamente todo ese informe.

Y a partir de ahí hay un informe que lo contradice y que, por tanto..

por interés general tenemos que caminar con esas instalaciones, porque es muy

fácil

lógicamente, decir no queremos, pero hay que buscar unas alternativas y aquí

las pusimos.

O sea, si no

se querían aquellas infraestructuras, pues pusimos otras.

Y creo que es muy importante que esto se pueda

culminar, repito, por el bien del pueblo decente, de los ciudadanos

decentes, que lo que quieren es que se alcance la normalidad cuanto

antes. Pues cuanto antes que tengamos esos

espacios, y cuanto antes los filiamos, y cuanto antes puedan ser devueltos

Ministro, me gustaría saber cuándo es la última vez que ha hablado con el

señor Vivas, si a raíz de esto da usted por

roto el consenso y a qué achaca ese cambio de opinión

Bueno, creo que hablamos prácticamente todos los días y seguramente hoy

también lo haremos, hoy domingo.

Tenemos un seguimiento permanente

El presidente Vivas está en el Consejo de Seguridad Nacional, está en el

órgano colegiado del mando único, está en ese comité

especializado de situación.

Y por tanto, mi voluntad no es otra que llegar al máximo de los

consensos. Yo puedo entender que en ocasiones no

los podemos tener, pero hay que conseguir avanzar en el máximo de los

consensos

y yo estoy siendo absolutamente leal porque lo que queremos es buscar buscar

salidas y volveremos

a hablar y yo espero que podamos seguir caminando, porque hay cuestiones

compartidas.

O sea, tenemos menores que están en las

calles, eso es competencia de la ciudad autónoma.

Buscar unos espacios para los menores es competencia de ellos.

Tienen dificultades

y están abriendo espacios y no es sencillo, ¿no?

y nosotros no criticamos, lo que queremos es buscar una salida

Estamos dando fondos económicos.

25 millones primero, 63.

Después estamos poniendo

soluciones en la mesa que no queremos imponer sino consensuar pero llegado un

momento determinado tendremos que tomar también decisiones

con la ley en la mano para que esta situación se normalice.

Y por tanto, aquí todos tenemos responsabilidades y también

lo tengo que decir con

claridad y públicamente.

¿Usted cree que detrás de esa decisión del presidente de la ciudad autónoma

hay razones técnicas que argumentan en ese escrito de la autoridad

portuaria o son más políticas?

No, yo no voy

a cuestionar nunca aspectos que tengan que ver con cuestionamientos técnicos,

pero también tengo que decir que pueden ser respondidos con otros

cuestionamientos técnicos.

Indudablemente el puerto o cualquier puerto no es para que

podamos desembarcar un barco que viene con personas con contagio como el

antivirus, como ocurrió en Granadilla de Abona

Pero se tenía que hacer.

Se hizo. Hubo riesgo.

Se hizo bien. Fue aplaudido por..

todas las autoridades nacionales e internacionales.

Era una cuestión

de carácter humanitario.

Y ahora igual. Ahora el puerto no es para eso.

Pero tenemos que

tener espacios acotados para los mayores y para los menores.

Tenemos que hacer los triajes, ver si

son solicitantes de asilo y tienen o no derecho al respecto.

Culminar sus expedientes a la mayor brevedad posible.

Para eso

siempre, y lo ha dicho el señor Vivas, vean su discurso del pasado 2 de

septiembre y es acertado lo que dice,

tenemos que tener espacios y ubicaciones, y es lo que estamos

haciendo con la máxima de las premuras, ¿no?

que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspié, un problema, un no,

o sea, o tenemos claro lo que queremos,

y tenemos que conseguir cuanto antes, o esto se va a cronificar.

El Gobierno no quiere que esto se

cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto

se cronifique.

No estoy hablando del señor Vivas.

Pero si hay organizaciones políticas

que lo que quieren es que esas imágenes se mantengan, que esas personas sigan

en las calles y que no alcancemos la normalidad..

ahí no va a estar el gobierno de España y espero que tampoco, lógicamente, esté

el gobierno de

Ceuta porque lo que quieren los Ceutíes es que esto llegue a la normalidad de

comienzo de julio.

Y tengo que ser claros a lo

Ceutíes, para eso tenemos que tener las ubicaciones

Con esto que nos está diciendo, ¿cambia el pronóstico que tiene de solución a

este problema?

Es decir, usted ya ha dicho en varias ocasiones, esto no es una cuestión de

días. ¿Estamos hablando de semanas, de meses

o apunta a que esto se puede ralentizar

tras esta última falta de consenso?

miren esto tiene antecedentes y lo conozco bien porque conozco el fenómeno

migratorio dígame alguien en qué lugar de España

o de otros lugares de Europa han llegado migrantes de manera irregular y

han sido devueltos

inmediatamente o en pocos días nunca y en el caso de españa gobernando el

partido Popular

que ahora es exigente y además pide consecuencias de toda índole, tampoco

lo hicieron porque no se podía hacer, ni en el 2002 ni en el 2016, que hubo

repuntes migratorios

Por tanto, nunca se ha podido devolver de la noche a la mañana, pero también

tengo que decir que cuando más

rápido lo vamos a hacer, va a ser en esta ocasión.

¿Por qué? Porque estamos incentivando el mayor

número de

recursos. Tenemos 60 funcionarios casi de la

Policía Nacional que están para hacer los triajes

solo para eso. 11 funcionarios más, 2 jueces más en

Ceuta.

Hemos pasado de 3 a 18

abogados de oficio.

Hemos modificado la ley para que esto también se pueda hacer más corto.

Todas esas personas trabajando

los expedientes de devolución.

También con respecto a los menores para el reagrupamiento familiar o su

reubicación..

digna. O sea, que nunca se va a hacer tan

rápido como el caso de Ceuta.

Pero tenemos que hacerlo con miles de

personas. Y por tanto esto ocurrió, repito, en el

año 21 en Ceuta, en el año 20 en Canarias.

Y por eso..

vamos a hacerlo en el menor espacio de tiempo posible, si será en el menor

espacio de tiempo teniendo en cuenta el volumen de personas

frente a los acontecimientos anteriores, porque estamos poniendo más

recursos, los máximos que

podemos. Ministro, el presidente Sánchez ha

dicho que por ahora no hay pruebas de una implicación de Marruecos en esa

entrada masiva.

No sé si esto

puede cambiar ese diagnóstico si aparecen nuevos indicios

Si aparecen pruebas, el presidente Sánchez fue claro, se actuará acorde a

ella.

Y también hay

cuestiones que tenemos que revisar de nuestra cooperación.

También lo dijo el presidente Sánchez en su intervención en el Congreso

Por tanto, lo que se le pide a un presidente de cualquier institución, y

yo lo fui, es rigor

es coherencia, es actuar a pruebas y no a conjeturas, no a

indicios, sino a hechos probados.

Porque estamos hablando de la seguridad nacional, estamos hablando de países

que son

vecinos, estamos hablando del orden internacional.

A mí si me ponen los pelos de punta, lo digo con sinceridad cuando

escucho a algunos líderes que aspiran a gobernar este país o vicepresidirlo y

son capaces de decir lo que dijeron

esta última semana en el Congreso de los Diputados, que quieren un conflicto

sobre pruebas y conjeturas que

nos puede llevar a una situación que no tiene marcha atrás.

Eso no es lo propio de un presidente de un gobierno

Lo que se le exige a un presidente de gobierno y lo que está haciendo Pedro

Sánchez es rigor

Interior mostraba su malestar por ese informe que encargó la jueza María

Tardón, en ese contexto en el que los agentes actuaban como Policía Judicial,

tenían esa obligación de..

guardar reserva. ¿Considera el gobierno que esa jueza ha

hecho algo incorrecto?

Tengo la costumbre de no manifestarme en los procesos que están

judicializados

y respeto la separación de poderes, absolutamente.

Lo que no es lógico es que si hay informes que afecten

a la seguridad nacional no lo tenga sobre su mesa inmediatamente el

ministro del Interior y no lo

tenga el presidente del gobierno y no lo tenga un gobierno.

Eso es algo absolutamente exigente y exigido

en cualquier caso estamos ante un proceso y nosotros lo que queremos es

absoluta transparencia y también el presidente lo ha dicho claro

todos los informes serán conocidos.

Ministro, pero si Interior considera que esa información, esa investigación

era relevante, ¿por qué no la pidió antes de que lo solicitara la jueza?

¿Por qué no hizo esa investigación?

Es que la jueza lo solicitó, no tuvimos conocido.

No, no, respondo, es que hablando de ese informe..

la solicitud la hizo la jueza, no tuvimos conocimiento, fue a posteriori

de los hechos del 30 y 31

de julio. Se entregó a final del mes de agosto.

Le pregunto que por qué Interior no había solicitado ese

investigación policial antes de que lo hiciera la jueza, si es tan importante

esa información que

contiene. Interior tenía informes previos, tenía

informes in situ y tenía informes posteriores

No solamente Interior, sino también el Ministerio de Defensa, el Ministerio de

Asuntos Exteriores, el Gobierno en su conjunto..

los informes que eran pertinentes.

Lo que ocurre es que estamos hablando de un informe en el que la jueza,

además, dio orden de que no se elevara

a los superiores que estaban redactando ese informe.

Y lo que estamos diciendo nosotros es que si hay cualquier cuestionamiento de

la

seguridad nacional que pueda estar en un documento por parte de funcionarios

públicos, lo normal, lo lógico, lo necesario es que

eso lo sepan las autoridades que toman esas decisiones de seguridad nacional

Pero, ministro, entonces usted está diciendo que Interior no tenía ninguna

investigación abierta antes de que se pudieran conocer, o sea, antes

de esa investigación de la jueza y que llegaran a las mismas conclusiones?

¿Está diciendo que eran investigaciones diferentes con

conclusiones distintas?

No, no, estoy diciendo lo siguiente, estoy diciendo que los ministerios

afectos todos tenían los informes propios que habían llegado tanto en

esta ocasión como en otras ocasiones sobre el fenómeno migratorio y en otros

años, tanto antes como in situ como después

Y a todo ello tenemos una petición expresa de una jueza que ordenó además

que eso no se elevara

hasta que se hizo público por un medio de comunicación, no el informe, sino

interpretaciones del informe o relaciones con

el informe, no el informe al Gobierno de España.

Y dijimos desde el primer momento que el primer interesado en conocer ese

informe

era el Gobierno de España.

Hace unas horas, ministro, hemos escuchado a la ministra Sira Arrego en

Radio Nacional,

en Radio 5, diciendo, asumiendo que el gobierno tiene parte de responsabilidad

Infancia..

en esa crisis.

Me gustaría saber si comparte

ese diagnóstico de la ministra y si podría concretarnos.

¿Cuál? ¿Qué responsabilidad?

lo que tengo que decir lo digo siempre es que estamos ante una situación

compleja difícil yo tengo un mandato

como autoridad funcional, son los recursos, es la respuesta humanitaria,

ya se entregaron más de 3.500

comidas y esto también es muy importante.

Tengo también la responsabilidad de trasladar esa información al Consejo

de Seguridad Nacional, que hago todos los martes, y buscar dispositivos para

esta situación

de emergencia. Y, por supuesto, habrá cosas que se

podrán hacer mejor o peor.

Yo nunca desdeño

la autocrítica. Pero aquí tenemos que colaborar todos,

porque es muy fácil decir que no queremos espacios,

pero queremos que no estén en las playas es muy fácil decir tienen que

ser devueltos mañana y que me

diga alguien cómo lo podemos hacer a cordiales.

Y hubo gente que fue condenada por hacerlo sin los preceptivos pasos

jurídicos. Es muy fácil decir que ellos lo

solventarían si estuviesen en el gobierno y cuando estuvieron en el

gobierno también tardaron meses en poder solventar situaciones con menor

presión

migratoria en nuestro país, incluso endureciendo algunas cuestiones sobre

los menores, por ejemplo.

Es muy fácil

hablar desde fuera.

Yo repito, seguramente cometeremos errores, pero ahora tenemos una labor

fundamental

y es que se alcance esa normalidad y yo no me voy a desviar del cometido que me

han asignado

Pero, ministro, ¿esa normalidad nos puede dar algún plazo cuando se puede

alcanzar?

Porque, claro, ya llevamos..

llevan ahí en Ceuta más de 37 días, estamos en el día 38.

¿Esa normalidad tienen fecha

para ella?

Miren, yo voy a datos y luego les respondo.

Miren, desde el 10 de agosto cerca de 4.000 personas ya han retornado

voluntariamente a Marruecos.

Había apenas 500 plazas

el 31 de julio en el SETI y hoy tenemos más de 3.500 plazas que hemos podido

abrir

en pocas semanas y otras casi 3.000 que están a punto de abrirse como han

podido ustedes exponer con las imágenes que

han trasladado. Hemos reforzado la Policía Nacional de

la Guardia Civil y la Fuerza y Cuerpos de Seguridad en el ámbito

militar... ...de manera como nunca en otra

ocasión...

...semejante... ...y por tanto todo eso lo estamos

haciendo..

para alcanzar esa normalidad y ese compromiso lo tienen.

Si todos colaboramos, si no ponemos palos en

las ruedas, si no ponemos dificultades para los espacios, si cada uno asume

sus responsabilidades, también las de menores

que no están en manos directas del gobierno de España, todo será mucho más

sencillo y

acortaremos las cosas y los plazos.

Si también la oposición ha hecho una mano, es lo que ocurre cuando hay una

emergencia determinada, parece que

lo han olvidado, solo lo que hay es crítica permanente al gobierno de

España, todo será también más difícil, pero

tenemos una encomienda y, repito, yo querría decirle que lo vamos a hacer en

muy pocas semanas y así va a ser

pero queremos tener toda la información y por supuesto este mismo martes dentro

de dos días 48

horas, iremos al Consejo de Ministros y luego una comparecencia pública para

también poder concretar todo ello

Ministro, ya para terminar, sobre el tema de los menores, ¿sabemos cuántos

siguen en Ceuta y cuándo

serán trasladados a otras comunidades...

...y en ese sentido, si aquí aplica, bueno, ese dato que nos daba al

principio, que ha dicho..

que hará lo que haga falta con consenso y sin él

si los menores como bien saben es competencia de las comunidades

autónomas directa en este caso de la

Ciudad autónoma. Pero Ceuta está en contingencia

migratoria.

Por cierto, el PP que dice que está ayudando a Ceuta votó en contra de que

los menores

de Ceuta fueran al resto de España cuando llevamos esa modificación Real

Decreto Ley al Congreso de los Diputados.

También Vox

votó en contra. Ahí le dieron la espalda a Ceuta,

claramente, a los ceutíes.

Le dieron la espalda a Juan Jesús

Vivas que estaba a favor de la de la medida es una competencia por tanto de

la comunidad autónoma tenemos ya un número importante de

niños y niñas menores filiados.

Daremos el dato exacto el martes, pero podrán estar rondando entre los 1.500 y

1.600

pero quedan todavía menores que no están filiados, que repito, la

responsabilidad de las ubicaciones,

y en eso está trabajando, es de la ciudad autónoma de Ceuta, que se ha

abierto nuevos recursos y abrirán otros en

los próximos días, y la prioridad es que puedan ser reagrupados, pero hay

otros mecanismos, algunos de ellos

precisa y exige el compromiso también de la autoridad local, en este caso del

presidente

Vivas, y nosotros vamos a revisar todos esos mecanismos.

Ya hemos dado ejemplos, había 200 menores

en Ceuta entre el 30 y el 31, llegaron algunos a los días previos, pero

conseguimos

a través de la modificación de la ley, reubicar en la península cerca de 800.

Todas las posibilidades están abiertas

y todas las vamos a realizar.

Los menores tienen que estar bien atendidos y tienen que responderse

dentro de los márgenes

de la ley. Y ya muy brevemente, ministro, le

queríamos preguntar también, usted ha dicho que espera que la normalidad

llegue en

las próximas semanas.

¿La visita del Rey está enmarcada en esas semanas antes de la normalidad o

después? ¿Cuándo tienen ya previsto, si hay

alguna fecha concreta de la visita del rey a Ceuta?

No hay una fecha concreta, pero ya ha dicho el presidente del Gobierno que

será en las próximas semanas

y así va a ser

Si lo ha dicho es que así va a ser y por tanto eso se va a producir y

indudablemente será también muy importante su presencia en Ceuta y yo

espero que cuando eso se produzca

la situación sea notablemente mejor que la que tenemos en el domingo de hoy.

Pero en estos momentos decenas de personas

trasladadas a Ceuta por un trabajo impresionante que está haciendo por

ejemplo Traxa, están colocando lonas, están

levantando casetas están viendo saneamiento están colocando también las

conexiones eléctricas todo es un domingo para

poder acortar los plazos.

Dejémosles trabajar, hagamos aquello que decimos, porque somos lo

que decimos, pero sobre todo lo que hacemos.

Y si decimos que hay que buscar espacios, y lo dijo el presidente Viva,

el pasado día 2, vamos a culminar los espacios, vamos a decirle a la

ciudadanía que son necesarios

para que puedan ser devueltos cuanto antes y no a generar más crispación y

más problemas, porque entonces se va a

cronificar y no queremos que esto se cronifique y espero que cuando el Rey

ya vaya la situación sea mucho mejor que la de hoy, porque la

de hoy también es mucho mejor de hace una semana, ya hay muchas personas que

están en centro y vamos a seguir en los próximos días

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, responsable de

ese mando único para la gestión de la crisis en

Ceuta. Gracias por haber atendido a la Radio y

televisión pública.

Buenos días

Gracias a ustedes. Un abrazo.