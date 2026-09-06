La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 15 entre Palma del Río y Córdoba

Sigue en directo, en abierto y gratis por los canales de TVE, la plataforma RTVE Play o en el reproductor de esta misma página desde las 14.45 hora peninsular española la Vuelta ciclista a España 2026. Este domingo 5 de septiembre se disputa la 15ª etapa entre Palma del Río y Córdoba con un recorrido rompepiernas recortado por el calor y que se prevé explosivo.

La carrera llega al último día de competición antes de la última jornada de descanso con Enric Mas como líder reforzado tras sus prestaciones en la montaña.

Claves del recorrido de la etapa de hoy Después del recorte de casi 80 km anunciado por la organización al término de la etapa del sábado, la de este domingo tendrá un recorrido de 110,2 kilómetros íntegramente por la provincia de Córdoba. El recorte se aplicará en el tramo intermedio, por donde estaba previsto un bucle en torno a Villaviciosa de Córdoba que ahora se suprime. La Vuelta 2026: recorrido, hora, dónde ver y claves de la 15ª etapa en Córdoba recortada por el calor Mario Vallejo Se mantiene la salida en Palma del Río y la llegada en la capital. Y solo ahí, en los primeros y los últimos kilómetros habrá terreno llano. El grueso del trayecto será un continuo sube y baja. Escalonados en ese periplo quedan dos puertos de tercera categoría, primero el de La Forestal y luego el de Atarfi, situado a 35 km para la meta. Desde ahí aún quedarán algunos repechos más hasta que a 17 km la carrera emprenderá un trepidante descenso para entrar a la gran ciudad por la Avenida del Brillante. La meta estará situada en la plaza de la Constitución, adonde los ciclistas llegarán tras un largo callejeo por Córdoba. El último giro de 90º está antes del último kilómetro y de cruzar el puente de San Rafael, un final ya clásico en la Vuelta en cuya. La localidad acoge un final de etapa de la ronda española por 22ª vez en su historia. La anterior ocasión en la que se llegó aquí, hace dos años, ganó el belga Wout van Aert (Visma).