Hora y dónde ver el estreno de la nueva temporada de La Revuelta

La espera ha terminado. Las vacaciones han llegado a su fin y La Revuelta regresa a RTVE en su tercera temporada con David Broncano al frente, este lunes 7 de septiembre a partir de las 21:45 en directo y en abierto en La 1 y RTVE Play, con nuevos invitados, mucha música, los mejores colaboradores y, sobre todo, mucho humor. Además, recuerda que en RTVE Play puedes volver a ver, bajo demanda y de forma completamente gratuita, todos los programas anteriores de La Revuelta, con las entrevistas completas, todas las actuaciones musicales y todas las intervenciones de Jorge Ponce, Lalachus, Sergio Bezos, Ricardo Castella y compañía.

Un teatro nuevo para 'La Revuelta' David Broncano y su equipo iniciaron su andadura en el teatro Arlequín, trasladándose posteriormente al teatro Príncipe de Gran Vía, donde se produjo también su salto a RTVE. Ahora, La Revuelta vuelve a hacer las maletas para mudarse a un nuevo escenario, el del teatro Albéniz, manteniéndose en pleno centro de Madrid, en las inmediaciones de la Puerta del Sol. Una de las novedades que supone este nuevo emplazamiento es el considerable aumento de aforo,triplicándose hasta las casi 900 butacas. Una gran noticia para los seguidores del programa, que pueden conseguir a partir de ya mismo las entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta, con un nuevo sistema de solicitud.