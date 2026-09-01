Horario y dónde ver la alfombra roja del lanzamiento de la nueva temporada de RTVE

Arranca una nueva temporada en RTVE y lo hace por todo lo alto con una gran cita en Prado del Rey, que reunirá a las caras más conocidas de la casa para descubrir las novedades y las principales apuestas de los próximos meses. Antes, los invitados pasearán por la alfombra roja en una retransmisión que se podrá seguir en directo en RTVE Play.

Los estrenos se unen a programas tan consolidados como La hora de la uno o Mañaneros 360, que continúan una temporada más, con la incorporación de Jesús Cintora junto a Adela González.

Entre los nuevos formatos que se presentarán, podremos conocer el programa conducido por Dani Martínez, el concurso musical Hitster: el juego de los grandes éxitos.También llega El escondite, presentado por Grison, un espectáculo de entretenimiento familiar a gran escala inspirado en uno de los juegos más universales.

La ficción también va a ocupar una parte fundamental en esta nueva temporada con la serie policiaca Rojo sobre blanco, protagonizada por Hugo Silva y María Hervás al frente de un amplio reparto. Por su parte, la 2 estrena Aprobado en historia, un programa de divulgación histórica con mucho humor, presentado por Joaquín Reyes.

Novedades en RTVE Play En RTVE Play también habrá novedades. Javi Hoyos y Núria Marín presentarán un nuevo programa, un magazine sobre todo lo que pasa en internet y en las redes sociales. Además, 'Mañana más' se transforma en "late late night" y el programa de Ángel Carmona y Antonio Vicente se convierte en un show semanal con público. Estas son solo algunas de las personas que estarán presentes en esta alfombra roja, pero habrá muchas más. Las periodistas Verónica Fernández y Verónica Casanova serán las encargadas de presentar esta emisión en directo que no te puedes perder.