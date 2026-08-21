Las mañanas líderes de La 1 continúan desde el 24 de agosto con Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora y Adela González
- Jesús Cintora se sumará a Adela González al frente de ‘Mañaneros 360’, junto a Miriam Moreno y Ane Ibarzabal
- La 1 lidera la franja matinal este agosto con un 15,4% y sube al 16,7% en días laborables, cuando se emiten ‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’. En ambos casos es su mejor dato en este mes desde 2008
- ‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360 I’ lideran todos los días del mes y crecen 1.6 y 2 puntos respectivamente frente a agosto de 2025
‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’, los dos programas de actualidad que lideran cada día las mañanas en televisión, afrontan la nueva temporada 2026-2027 con el objetivo de seguir siendo la oferta matinal más competitiva, gracias al esfuerzo de sus equipos y al espíritu de rigor que que les ha convertido en referentes en las últimas temporadas. Una imbatibilidad que continúa este mes de agosto.
La 1 lidera la franja matinal este mes por cuarto año consecutivo, con un 15,4% de cuota, su mejor dato en 18 años. Respecto a agosto de 2025, crece 1.6 puntos, es la cadena generalista que más sube en la franja y aventaja en 4.7 puntos a la segunda opción.
En la franja matinal laborable, coincidiendo estrictamente con la emisión de ‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’, el dato asciende al 16,7% de cuota y también es su mayor registro en 18 años.
Jesús Cintora se incorpora a ‘Mañaneros 360’
El lunes 24 de agosto ‘Mañaneros 360’ estrena nueva temporada. Llegará Jesús Cintora para seguir la senda del liderazgo junto a Adela González, presentadora del programa desde septiembre de 2024, y acompañados por Miriam Moreno y Ane Ibarzabal.
El espacio mantendrá intacta su apuesta por una televisión pegada a la actualidad, con especial atención a los temas sociales y políticos, y una mirada amplia y cercana. Combinará experiencia, información y diferentes formas de entender la actualidad para contar lo que está pasando y, sobre todo, explicar por qué importa. El programa seguirá teniendo reporteros, colaboradores y expertos para aportar diferentes puntos de vista, con un lenguaje accesible y dinámico.
‘Mañaneros 360’ comienza así una nueva etapa con el objetivo de seguir siendo una ventana abierta a la actualidad, con la misma esencia, pero con nuevas historias, nuevos retos y muchas ganas de acompañar a la audiencia cada mañana.
La renovación potenciará las señas de identidad que le han dado a ‘Mañaneros 360’ un extraordinario crecimiento desde la temporada 24-25 y el liderazgo incuestionable en este curso 25-26, todos los meses y con una mejora de cuatro puntos respecto a la temporada anterior.
Un dominio que continúa este mes. El primer bloque, ‘Mañaneros 360 I’, registra un 15,3%, 456.000 espectadores y 2.189.000 contactos. Está a 3.9 puntos de la segunda opción y mejora 2 puntos el dato de agosto de 2025. Por su parte, ‘Mañaneros 360 II’ (11,7%) gana 2.7 puntos respecto a agosto de 2025 y es el dato más alto de La 1 en esa franja en agosto desde 2017.
‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo
Cada día, de lunes a viernes’, ‘La Hora de La 1’ seguirá tomando el testigo del Telediario Matinal para ampliar la actualidad y el análisis de las noticias que marcarán cada jornada, con conexiones en directo nacionales e internacionales y entrevistas a los protagonistas del día.
El pasado 10 de agosto Silvia Intxaurrondo comenzó su sexta temporada al frente del magacín más madrugador de La 1, tras liderar el curso pasado con los mejores datos históricos del programa y a casi cinco puntos de la segunda opción.
En este mes de agosto anota un 19,6%, 333.000 espectadores y 1.128.000 contactos solo en La 1, que asciende al 22,7%, 386.000 y 1.327.000 al sumar la audiencia del Canal 24 horas. Mejora en 1.6 puntos respecto al año pasado en La 1 y en 2.2 puntos en su emisión simultánea.