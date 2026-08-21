Las mañanas líderes de La 1 continúan desde el 24 de agosto con Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora y Adela González

‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’, los dos programas de actualidad que lideran cada día las mañanas en televisión, afrontan la nueva temporada 2026-2027 con el objetivo de seguir siendo la oferta matinal más competitiva, gracias al esfuerzo de sus equipos y al espíritu de rigor que que les ha convertido en referentes en las últimas temporadas. Una imbatibilidad que continúa este mes de agosto.

La 1 lidera la franja matinal este mes por cuarto año consecutivo, con un 15,4% de cuota, su mejor dato en 18 años. Respecto a agosto de 2025, crece 1.6 puntos, es la cadena generalista que más sube en la franja y aventaja en 4.7 puntos a la segunda opción.

En la franja matinal laborable, coincidiendo estrictamente con la emisión de ‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’, el dato asciende al 16,7% de cuota y también es su mayor registro en 18 años.

Adela González

Jesús Cintora se incorpora a ‘Mañaneros 360’ El lunes 24 de agosto ‘Mañaneros 360’ estrena nueva temporada. Llegará Jesús Cintora para seguir la senda del liderazgo junto a Adela González, presentadora del programa desde septiembre de 2024, y acompañados por Miriam Moreno y Ane Ibarzabal. El espacio mantendrá intacta su apuesta por una televisión pegada a la actualidad, con especial atención a los temas sociales y políticos, y una mirada amplia y cercana. Combinará experiencia, información y diferentes formas de entender la actualidad para contar lo que está pasando y, sobre todo, explicar por qué importa. El programa seguirá teniendo reporteros, colaboradores y expertos para aportar diferentes puntos de vista, con un lenguaje accesible y dinámico. Jesús Cintora ‘Mañaneros 360’ comienza así una nueva etapa con el objetivo de seguir siendo una ventana abierta a la actualidad, con la misma esencia, pero con nuevas historias, nuevos retos y muchas ganas de acompañar a la audiencia cada mañana. La renovación potenciará las señas de identidad que le han dado a ‘Mañaneros 360’ un extraordinario crecimiento desde la temporada 24-25 y el liderazgo incuestionable en este curso 25-26, todos los meses y con una mejora de cuatro puntos respecto a la temporada anterior. Un dominio que continúa este mes. El primer bloque, ‘Mañaneros 360 I’, registra un 15,3%, 456.000 espectadores y 2.189.000 contactos. Está a 3.9 puntos de la segunda opción y mejora 2 puntos el dato de agosto de 2025. Por su parte, ‘Mañaneros 360 II’ (11,7%) gana 2.7 puntos respecto a agosto de 2025 y es el dato más alto de La 1 en esa franja en agosto desde 2017. Adela González y Jesús Cintora, en el plató