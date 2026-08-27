'Mañana más' se transforma en "late late night" la temporada que viene

El último programa de Mañana Más... nunca es el último programa de Mañana Más. Es lo que pasa con un espacio que siempre se transforma: el equipo se engalanará la temporada que viene para convertirlo en un "late late night", es decir, los programas que van después del prime time nocturno. En el caso de RTVE Play, podremos ver a Ángel Carmona y compañía después de La Revuelta de David Broncano en un nuevo formato semanal con público.

La despedida —o el hasta luego— de la emisión diaria ha sido un emocionante reencuentro de todo el equipo en su sentido más amplio (el verano lo ha capitaneado Antonio Vicente), donde además de las entrevistas e invitados les hemos podido oír conversar entre ellos recordando y poniendo en valor su trabajo en la etapa que termina. Carmona ha comenzado relatando de dónde salió el nombre del programa, y aquellos preparativos para una primera emisión que tuvo como invitado y padrino a Andreu Buenafuente. El cómico catalán le ha dedicado un dibujo al equipo para este final, que dice "Mañana, ya si eso".

Mañana más Mañana más - 3x203 - VÍDEO: Mañana ya si eso rtve play

Según se iba despidiendo el equipo, para reforzar la metáfora de la mudanza, el atrezzo característico del programa se iba desmontando para guardarlo un mes, hasta que comience la nueva emisión del "late late", que pronto anunciará fechas concretas de grabación y la forma de conseguir las entradas, por supuesto gratuitas, para poderlo presenciar en directo. Joaquín Reyes, que ha estado en la despedida, puja fuerte por ser el primer invitado para los nuevos shows con público. Como este programa tiene alas pero también raíces, Carmona ha querido recordar que también se generará un podcast disponible en RNE Audio, porque la radio siempre estará en el corazón del proyecto.

Mañana más Mañana más - 3x203 - AUDIO: Mañana ya si eso rne audio

Entrevistado al terminar el programa, mientras aún sonaba un clásico de Lucio Battisti, Ángel Carmona ha recordado que al final es "un formato que nosotros ya hemos trabajado, el formato show en teatros. Los últimos dos años hemos estado una vez al mes en el Teatro del Barrio de Madrid haciendo el programa, y de ahí se ha producido la propuesta de RTVE Play" para que esa idea se multiplique. Antonio Vicente ha apuntado: "El mismo formato de late night vino de la radio, así que para nosotros hay un paso natural entre nuestra forma de hacer radio y lo que viene. Un punto de teatralidad, de sorpresa, de cierta tensión narrativa en el planteamiento de las entrevistas y las secciones. Este nuevo formato nos va a dejar seguir jugando con esa parte nuestra que tiene que ver con lo imprevisible". Habrá que esperar hasta octubre para conocer qué novedades tiene para nosotros un equipo que siempre sorprende.