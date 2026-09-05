Athletic – Atlético de Madrid, en directo hoy el partido de la jornada 4 de Liga

Se ha convertido en un clásico, este encuentro de liga, entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. Se presentan en la jornada 4 con toda la liga por delante pero con un comienzo un tanto dispar entre ambos conjuntos. Sigue el minuto a minuto debajo de estas líneas.

En directo el Athletic Club - Atlético de Madrid | LaLiga

Los locales comenzaron la temporada con dos derrotas consecutivas, una de ellas ante el Barcelona, y comenzaba el run-run sobre el nuevo técnico alemán, Edin Terzić, que logró dar con la tecla en la pasada jornada , tras ganar al Celta en Balaídos por 0-2. En rueda de prensa Terzić dejo claro que "no hay ningún equipo invencible" y habló de la lesión de Peio Canales. Asegura que van a "echar de menos" al canterano, que hasta la fecha había jugado los tres primeros partidos.

El Atlético de Madrid ha ganado dos partidos y un empate, pero continúan las dudas sobre el rendimiento que tendrá Julián Álvarez. El delantero argentino sigue sin ganarse el apoyo de su público y recibe silbidos en cada ocasión de balón, algo que también puede lastrar a la plantilla. Diego Pablo Simeone dijo en rueda de prensa que esto le podrá servir de aprendizaje a la "Araña" y que esperan que "esté feliz" y "meta goles".