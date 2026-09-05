Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
LaLiga

Athletic – Atlético de Madrid, en directo hoy el partido de la jornada 4 de Liga

  • Sigue el minuto a minuto del partido en esta noticia
Athletic Club contra Atlético de Madrid. Jornada 4 de liga.
El Athletic Club recibe en San Mamés al Atlético de Madrid en la 4ª jornada de Liga
RTVE.es

Se ha convertido en un clásico, este encuentro de liga, entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. Se presentan en la jornada 4 con toda la liga por delante pero con un comienzo un tanto dispar entre ambos conjuntos. Sigue el minuto a minuto debajo de estas líneas.

En directo el Athletic Club - Atlético de Madrid | LaLiga

Los locales comenzaron la temporada con dos derrotas consecutivas, una de ellas ante el Barcelona, y comenzaba el run-run sobre el nuevo técnico alemán, Edin Terzić, que logró dar con la tecla en la pasada jornada , tras ganar al Celta en Balaídos por 0-2. En rueda de prensa Terzić dejo claro que "no hay ningún equipo invencible" y habló de la lesión de Peio Canales. Asegura que van a "echar de menos" al canterano, que hasta la fecha había jugado los tres primeros partidos.

El Atlético de Madrid ha ganado dos partidos y un empate, pero continúan las dudas sobre el rendimiento que tendrá Julián Álvarez. El delantero argentino sigue sin ganarse el apoyo de su público y recibe silbidos en cada ocasión de balón, algo que también puede lastrar a la plantilla. Diego Pablo Simeone dijo en rueda de prensa que esto le podrá servir de aprendizaje a la "Araña" y que esperan que "esté feliz" y "meta goles".

Es noticia: