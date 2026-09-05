¿Qué pasa ahora con Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos, tras declararse nulo el juicio?

Si no hay acuerdo entre defensa y acusación, el juicio a Lindsay Clancy por matar a sus tres hijos volverá a repetirse. Este viernes fue declarado nulo porque los 12 miembros del jurado fueron incapaces de acordar un veredicto conjunto. Según ha dejado caer su abogado, un miembro del grupo se negó a firmar una decisión favorable a la acusada.

El jurado tenía que pronunciarse sobre si Clancy era responsable de sus actos o si, tal y como mantiene la defensa, no tiene responsabilidad porque sufrió un episodio psicótico relacionado con la depresión posparto y su estado mental, junto con una atención sanitaria que consideró inadecuada, impedía atribuirle responsabilidad penal por las muertes. La diferencia entre una opción u otra es si ingresa en la cárcel o si permanece como hasta ahora en un hospital psiquiátrico. Lo que no se discute es si los mató, algo que ya determinó el Tribunal Superior de Plymouth, en Massachusetts.

Tras la anulación del juicio, se abre un nuevo escenario con algunos interrogantes como si se va a celebrar otro nuevo o qué futuro inmediato le espera a esta enfermera, que el 24 de enero de 2023 estranguló a sus tres hijos en su casa a las afueras de Boston.

¿Queda Clancy libre de los cargos? Lindsay Clancy no queda libre de cargos. La razón es que un la declaración de un juicio nulo por un jurado bloqueado no equivale a una absolución. Los tres cargos de asesinato siguen vigentes y la Fiscalía puede volver a llevar el caso a juicio. 00.30 min El juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy por la falta de un veredicto unánime del jurado Clancy se enfrenta a tres cargos por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses. La Fiscalía sostien que los mató conscientemente y que era responsable penalmente de sus actos.

¿Se va a repetir el juicio? El caso queda ahora en manos de la Fiscalía y la defensa, que deberán decidir si afrontan un nuevo juicio, negocian un acuerdo o ponen fin al proceso. Es decir, cabe la posibilidad de el juicio puede volver a celebrarse. La Fiscalía puede solicitar que se celebre un nuevo juicio por los mismos cargos. El hecho de que el primer proceso terminara sin veredicto no impide, en principio, que vuelva a juzgarse a Clancy.

¿Qué fechas se manejan para el futuro del caso? El juez William Sullivan, del Tribunal Superior de Plymouth (Massachusetts) ha fijado una audiencia para el 29 de septiembre, en la que las partes deberán abordar los próximos pasos del proceso. Para entonces, la Fiscalía y la defensa tendrán que afrontar la principal incógnita que deja el juicio nulo: si el caso volverá a los tribunales para un nuevo juicio o si ambas partes encuentran otra vía para resolverlo.