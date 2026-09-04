La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 14 entre Jaén y Sierra de la Pandera

La Vuelta a España 2026 continúa este sábado con la 14ª etapa que se va a desarrollar por un recorrido muy exigente por la provincia de Jaén y final en alto en La Pandera.

Será una gran prueba para los favoritos al triunfo final en una carrera que lidera el español Enric Mas (Movistar).

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La etapa presenta un perfil en continuo sube y baja, y la dificultad llega al extremo en la última parte de los 154,5 km de trayecto en los que los ciclistas van a acumular más de 4.300 m de desnivel positivo.

Recorrido de la etapa de Jaén a La Pandera La salida se dará en la capital jienense y se dirigirán primero al este hacia Mancha Real. En torno a estas localidades los ciclistas tendrán que hacer un doble bucle de unos 70 km por terreno rompepiernas antes de poner rumbo al sur para afrontar las subidas más duras del día. Primero pasarán el puerto de Los Villares, de segunda categoría. Luego tendrán un tramo de transición con repechos antes de la traca final en la que encadenarán el puerto de Locubín (también de segunda y bonificado) con el icónico paso por Valdepeñas de Jaén justo antes de la subida final a la Sierra de la Pandera (primera categoría). La Vuelta Según el libro de ruta, esta ascensión tiene 11,9 km al 7,2% de pendiente media con rampas del 17%. La cima está a 1.798 m de altitud.

Claves de la 14ª etapa El director deportivo de la Vuelta, Fernando Escartín, comenta lo siguiente: "Nueva etapa importante de montaña, donde el calor puede sumar dureza a un recorrido duro de por sí. Si algún favorito tiene un mal día puede decir adiós a sus opciones en la general en las rampas de la Sierra de la Pandera". Efectivamente, la meteorología será otro factor a tener en cuenta, con alerta amarilla por calor en la provincia de Jaén para este sábado. La Pandera es ya un clásico moderno de La Vuelta desde su debut en 2002. Ha sido escenario de victorias de prestigio para escaladores de la talla de Roberto Heras o Richard Carapaz, además de Alejandro Valverde. Esta será la séptima vez que llegue hasta aquí la ronda española.