España - Alemania, en directo hoy en vídeo el partido del Mundial de Baloncesto Femenino 2026
- La Familia hace su debut ante la anfitriona en el Uber Arena de Berlín con la ilusión de volver al podio mundial
- Sigue en directo el partido de fase de grupos del Mundial de baloncesto 2026 entre España y Alemania en RTVE Play
La selección de Miguel Méndez regresa a una cita mundialista ocho años después de su última participación y lo hace con la ambición de volver a pelear por las medallas.
La plata conquistada en el último Eurobasket y una preparación inmaculada, con cinco victorias en otros tantos amistosos, han colocado a España entre las grandes candidatas. La FIBA la sitúa como tercera favorita en su último 'Power Ranking', solo por detrás de Estados Unidos y Francia.
De lograr la primera posición, España tendría el pase asegurado a los cuartos de final del 10 de septiembre para medirse al vencedor del duelo entre el 2º clasificado del grupo C o el 3º del grupo D. Si por el contrario quedase 2ª o 3ª de grupo, se vería obligada a disputar la ronda de octavos de final contra la 2ª o 3ª del grupo B.
La semifinal será el 12 de septiembre y la gran final, en el Uber Arena de Berlín, el domingo 13 de septiembre.
Un estreno con la anfitriona
Alemania será la primera prueba para una España que ha evitado en la fase de grupos a las dos grandes potencias del baloncesto mundial, Estados Unidos y Australia, pero que no tendrá un debut sencillo. Las alemanas contarán con el respaldo de su público y con Leo Fiebich como una de sus grandes referencias.
El conjunto alemán afronta además el campeonato con el impulso de jugar en casa, en un torneo que supone la segunda experiencia mundialista de Alemania como anfitriona después de la edición de 1998.
El duelo abrirá un calendario especialmente exigente para las españolas. Apenas un día después del estreno, el sábado 5 de septiembre, se medirán a Mali, antes de cerrar la fase de grupos el lunes 7 ante Japón. Tres partidos en cuatro jornadas obligarán a gestionar con cuidado los minutos y el esfuerzo de las jugadoras.
Una España renovada
La selección mantiene buena parte del bloque que alcanzó la final del último Europeo y lo combina con veteranía y versatilidad. Awa Fam, Iyana Martín y Raquel Carrera llegan llamadas a asumir buena parte del protagonismo, mientras que María Conde, Maite Cazorla y Megan Gustafson vuelven al equipo tras su ausencia en el pasado Eurobasket por lesión.
También estará Alba Torrens, capitana y única jugadora española de la plantilla con experiencia en un Mundial. A sus 37 años, afronta otro gran torneo internacional después de haber sido incluida en el mejor quinteto del último Europeo.
Cinco españolas llegan además con experiencia reciente en la WNBA: Awa Fam, Raquel Carrera, María Conde, Alicia Flórez y Megan Gustafson.