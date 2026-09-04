España - Alemania, en directo hoy en vídeo el partido del Mundial de Baloncesto Femenino 2026

La selección de Miguel Méndez regresa a una cita mundialista ocho años después de su última participación y lo hace con la ambición de volver a pelear por las medallas.

La plata conquistada en el último Eurobasket y una preparación inmaculada, con cinco victorias en otros tantos amistosos, han colocado a España entre las grandes candidatas. La FIBA la sitúa como tercera favorita en su último 'Power Ranking', solo por detrás de Estados Unidos y Francia.

De lograr la primera posición, España tendría el pase asegurado a los cuartos de final del 10 de septiembre para medirse al vencedor del duelo entre el 2º clasificado del grupo C o el 3º del grupo D. Si por el contrario quedase 2ª o 3ª de grupo, se vería obligada a disputar la ronda de octavos de final contra la 2ª o 3ª del grupo B.

La semifinal será el 12 de septiembre y la gran final, en el Uber Arena de Berlín, el domingo 13 de septiembre.

Un estreno con la anfitriona Alemania será la primera prueba para una España que ha evitado en la fase de grupos a las dos grandes potencias del baloncesto mundial, Estados Unidos y Australia, pero que no tendrá un debut sencillo. Las alemanas contarán con el respaldo de su público y con Leo Fiebich como una de sus grandes referencias. El conjunto alemán afronta además el campeonato con el impulso de jugar en casa, en un torneo que supone la segunda experiencia mundialista de Alemania como anfitriona después de la edición de 1998. El duelo abrirá un calendario especialmente exigente para las españolas. Apenas un día después del estreno, el sábado 5 de septiembre, se medirán a Mali, antes de cerrar la fase de grupos el lunes 7 ante Japón. Tres partidos en cuatro jornadas obligarán a gestionar con cuidado los minutos y el esfuerzo de las jugadoras.