Si te llega una foto de visualización única en WhatsApp, ten cuidado: así funciona esta nueva estafa

Cuidado si recibes una fotografía de una sola visualización a través de WhatsApp de un número desconocido. La Policía Nacional alerta de un nuevo fraude en el que te chantajean al enviarte una "foto comprometida" mediante este método. En VerificaRTVE te explicamos en qué consiste y cómo actuar, con la ayuda de expertos y del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

¿En qué consiste esta estafa? La Policía Nacional explica que comienzas recibiendo una fotografía de visualización única de un número desconocido en WhatsApp. La imagen suele incluir contenido sensible o comprometido y, cuando el ciberdelincuente detecta que la has abierto, te envía un mensaje diciendo que se ha equivocado, ese es el anzuelo. A continuación, cambia el tono y empieza a acusar a la víctima. ““ En declaraciones a VerificaRTVE, María Aperador, criminóloga especializada en ciberseguridad, señala que se trata de una "extorsión psicológica, no hay ningún componente técnico". Nos indica que en muchas ocasiones la foto es de "contenido sexual" y que el delincuente asegura que se trata de "un menor" y amenaza con denunciarlo o contárselo a la familia. "Casi siempre son imágenes robadas de internet o de perfiles reales de otras personas", nos indica. A partir de ese momento, comienza a extorsionarte y pedirte una compensación económica para no tomar supuestas represalias contra ti y que "no pase nada". Captura de pantalla del fraude de una foto de visualización única a través de WhatsApp VerificaRTVE María Aperador subraya que "abrir esa foto no infecta el móvil, no instala nada, no roba la cuenta y no da acceso a nadie a tus datos". "El único daño posible es que pagues por miedo. La amenaza es enteramente un farol", añade.

¿Cómo actúan y consiguen los números de teléfono? Trabajan por volumen, es decir, mandan la misma foto a cientos o miles de números y esperan a ver quiénes la abren. No hay selección de víctima, no han elegido a nadie concreto, nos explica la criminóloga. Nos señala entonces de dónde salen estos números: filtraciones de datos de empresas que luego se venden en foros y canales de Telegram, números publicados por la propia persona en anuncios de compraventa, redes sociales o webs profesionales, generación automática de secuencias numéricas y grupos de WhatsApp numerosos, donde cualquier miembro ve el teléfono de todos los demás. Aperador destaca que el hecho de "que tengan tu número no significa que sepan nada más de ti". Cuando dicen "sé quién eres" o "sé dónde trabajas", casi siempre "están mintiendo para que la amenaza suene creíble".