Este correo electrónico que avisa de una citación de la Fiscalía de Menores de Madrid es falso

Nos habéis consultado por un correo electrónico cuyo remitente se presenta como la "fiscal coordinadora de menores" de la Fiscalía Provincial de Madrid que avisa al destinatario de una citación para que acuda a comparecer sobre un "procedimiento en curso". Es falso. La Fiscalía General del Estado asegura a VerificaRTVE que no han enviado este correo y advierten de que nunca comunican una citación oficial a un ciudadano a través de esta vía.

"La fiscal encargada de la coordinación de asuntos relacionados con menores de la Fiscalía Provincial de Madrid le informa de que ha sido citado/a en el marco de la instrucción del expediente n.º PMM-2026-045877", leemos en el correo electrónico atribuido a "Teresa Gisbert Jordá, Fiscal Coordinadora de Menores de Madrid". El texto incluye citación a una hora y en una ubicación exacta y advierte de que "en caso de incomparecencia sin causa legítima previamente puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, las autoridades competentes se reservan el derecho de iniciar las acciones penales que estimen oportunas".

Este correo electrónico no lo envía la Fiscalía de Menores de Madrid La Fiscalía General del Estado asegura que ni la Fiscalía de Menores ni la Fiscalía Provincial de Madrid han enviado este correo electrónico. "La Fiscalía nunca comunica una citación oficial a un ciudadano a través del correo electrónico ordinario. Lo hace por medio de correo certificado con acuse de recibo en papel, mediante entrega en mano por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a través de medios telemáticos seguros", explica la institución a VerificaRTVE. Señalan que las referencias PMM y CONV que aparecen en el correo no se utilizan en las citaciones de la Fiscalía. Del mismo modo, la dirección física en la que se cita al ciudadano (calle Fortuny, 4) no se corresponde con la dirección de la Fiscalía de Menores de Madrid (calle Hermanos García Noblejas, 37 B), sino con la de la Fiscalía General del Estado. Por otra parte, el correo no indica el cargo completo de la fiscal a quien atribuyen su autoría, Teresa Gisbert Jordá. La presentan como ‘Fiscal coordinadora de menores’ y su verdadero cargo es fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado.