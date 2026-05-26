La Agencia Tributaria no te manda esta comunicación por mensaje SMS, es un fraude
Nos habéis consultado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje de móvil SMS atribuido a la Agencia Tributaria (AEAT) que informa de que "se ha emitido una comunicación dirigida a usted". Es falso. Se trata de un smishing, un tipo de fraude por suplantación a la Agencia Tributaria. Lo confirman a VerificaRTVE el propio organismo y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
En el mensaje que nos habéis enviado aparece como remitente "AEAT", las siglas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el texto leemos: "La Agencia Tributaria ha emitido una comunicacion (sic) dirigida a usted, que usted recibe en calidad de titular". A continuación, añade un enlace que redirige a una página web que se presenta como si fuera de la empresa de mensajería MRW en la que avisan de un "fallo en la entrega" de un paquete.
La AEAT no envía este aviso
No es un mensaje de la Agencia Tributaria, es un intento de fraude por suplantación. La propia Agencia Tributaria ha aclarado a VerificaRTVE que no envía este tipo de comunicaciones por SMS. Explican que si tienes un paquete a la espera debes esperar un mensaje de la empresa de paquetería, y nunca de la AEAT. En la página web de la Agencia Tributaria encontramos varios artículos que alertan sobre estas prácticas fraudulentas, que a veces se producen a través del correo electrónico, como te hemos advertido en este artículo. La AEAT advierte de que, en este caso, la página que se hace pasar por la empresa MRW parece estar suplantada, ya que, por ejemplo, "no puedes acceder a los menús".
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha confirmado a VerificaRTVE que se trata de un intento de fraude del tipo 'smishing'. Explican que en este tipo de prácticas son habituales los "mensajes haciéndose pasar por organismos oficiales" y que suelen generar urgencia para "conseguir que la víctima pulse un enlace fraudulento". Después, solicitan datos personales o credenciales y, "cuando la víctima introduce los datos de la tarjeta o del banco, los actores los capturan". En el caso de estar a la espera de recibir un envío, el Instituto Nacional de Ciberseguridad recomienda "verificar el estado del paquete desde la app oficial de la empresa de reparto".
El enlace en el que nos invita a pinchar el mensaje fraudulento no guarda relación con la página oficial de la Agencia Tributaria. En VerificaRTVE hemos analizado la dirección web con varias herramientas y no hemos obtenido resultados concluyentes. Solo una de ellas señala que la URL es sospechosa. Otro elemento que debe hacernos dudar de la autenticidad del mensaje es que presenta faltas de ortografía y fallos gramaticales. Es el caso de la ausencia de tilde en la palabra 'comunicación' y el espacio que sobra antes de la coma.
Señales de alerta para evitar caer en fraudes
La Agencia Tributaria señala que la manera segura de consultar comunicaciones es a través de la sede oficial. El Instituto Nacional de Ciberseguridad ofrece en su página web algunas recomendaciones sobre cómo evitar caer en estas estafas. Además, recopilamos algunas claves para diferenciar una comunicación oficial de un mensaje fraudulento:
- Los organismos oficiales y las empresas de mensajería rara vez solicitan datos bancarios por SMS.
- El mensaje fraudulento suele generar sensación de urgencia: "último aviso", "entrega bloqueada", "pago pendiente".
- El enlace normalmente no corresponde al dominio oficial de la empresa.
- Puede haber errores gramaticales o direcciones web extrañas.
- Aunque el remitente parezca legítimo, los delincuentes pueden falsificar el identificador del SMS.
En caso de haber caído en la estafa, INCIBE recuerda que los pasos a seguir son: contactar inmediatamente con el banco, bloquear la tarjeta, cambiar contraseñas y denunciar el fraude ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También recomiendan reenviar estos SMS sospechosos al 017 o a incidencias@incibe-cert.es.
En VerificaRTVE ya te hemos advertido de otros mensajes fraudulentos que suplantan a la Agencia Tributaria como este falso email para obtener un reembolso a través de un QR. También te hemos aclarado que estos mensajes para obtener el reembolso de impuestos no los envía la AEAT.
*Sara García Lamelas es alumna del Máster Universitario en Documental y Reportaje Transmedia de la UC3M. Este artículo ha sido revisado por Blanca Bayo Pérez, responsable de VerificaRTVE.