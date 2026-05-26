La Agencia Tributaria no te manda esta comunicación por mensaje SMS, es un fraude

Nos habéis consultado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje de móvil SMS atribuido a la Agencia Tributaria (AEAT) que informa de que "se ha emitido una comunicación dirigida a usted". Es falso. Se trata de un smishing, un tipo de fraude por suplantación a la Agencia Tributaria. Lo confirman a VerificaRTVE el propio organismo y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

En el mensaje que nos habéis enviado aparece como remitente "AEAT", las siglas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el texto leemos: "La Agencia Tributaria ha emitido una comunicacion (sic) dirigida a usted, que usted recibe en calidad de titular". A continuación, añade un enlace que redirige a una página web que se presenta como si fuera de la empresa de mensajería MRW en la que avisan de un "fallo en la entrega" de un paquete.

La AEAT no envía este aviso No es un mensaje de la Agencia Tributaria, es un intento de fraude por suplantación. La propia Agencia Tributaria ha aclarado a VerificaRTVE que no envía este tipo de comunicaciones por SMS. Explican que si tienes un paquete a la espera debes esperar un mensaje de la empresa de paquetería, y nunca de la AEAT. En la página web de la Agencia Tributaria encontramos varios artículos que alertan sobre estas prácticas fraudulentas, que a veces se producen a través del correo electrónico, como te hemos advertido en este artículo. La AEAT advierte de que, en este caso, la página que se hace pasar por la empresa MRW parece estar suplantada, ya que, por ejemplo, "no puedes acceder a los menús". El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha confirmado a VerificaRTVE que se trata de un intento de fraude del tipo 'smishing'. Explican que en este tipo de prácticas son habituales los "mensajes haciéndose pasar por organismos oficiales" y que suelen generar urgencia para "conseguir que la víctima pulse un enlace fraudulento". Después, solicitan datos personales o credenciales y, "cuando la víctima introduce los datos de la tarjeta o del banco, los actores los capturan". En el caso de estar a la espera de recibir un envío, el Instituto Nacional de Ciberseguridad recomienda "verificar el estado del paquete desde la app oficial de la empresa de reparto". El enlace en el que nos invita a pinchar el mensaje fraudulento no guarda relación con la página oficial de la Agencia Tributaria. En VerificaRTVE hemos analizado la dirección web con varias herramientas y no hemos obtenido resultados concluyentes. Solo una de ellas señala que la URL es sospechosa. Otro elemento que debe hacernos dudar de la autenticidad del mensaje es que presenta faltas de ortografía y fallos gramaticales. Es el caso de la ausencia de tilde en la palabra 'comunicación' y el espacio que sobra antes de la coma.