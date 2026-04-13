La Administración de Justicia no te envía esta "citación judicial electrónica" con un código QR, es un fraude

Nos habéis consultado a través de nuestro WhatsApp por un mensaje atribuido a la Administración de Justicia que informa de "citación judicial electrónica" y que ofrece un código QR para "acceder al expediente". Es falso. Se trata de un fraude por suplantación, tal y como confirman a VerificaRTVE desde el Ministerio de Justicia.

El mensaje que nos habéis remitido alerta de una "citación judicial electrónica", a través del "Servicio Electrónico de Citaciones Judiciales". El texto indica, usando letras mayúsculas y en negrita, un "AVISO IMPORTANTE" de una "cita para comparecer en audiencia reprogramada", anotando una fecha y hora concreta. A continuación, facilita un código QR para "consultar el expediente".