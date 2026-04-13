La Administración de Justicia no te envía esta "citación judicial electrónica" con un código QR, es un fraude
Nos habéis consultado a través de nuestro WhatsApp por un mensaje atribuido a la Administración de Justicia que informa de "citación judicial electrónica" y que ofrece un código QR para "acceder al expediente". Es falso. Se trata de un fraude por suplantación, tal y como confirman a VerificaRTVE desde el Ministerio de Justicia.
El mensaje que nos habéis remitido alerta de una "citación judicial electrónica", a través del "Servicio Electrónico de Citaciones Judiciales". El texto indica, usando letras mayúsculas y en negrita, un "AVISO IMPORTANTE" de una "cita para comparecer en audiencia reprogramada", anotando una fecha y hora concreta. A continuación, facilita un código QR para "consultar el expediente".
La Administración de Justicia no envía este mensaje
Desde el Ministerio de Justicia confirman a VerificaRTVE que se trata de un phishing, un tipo de fraude por suplantación de identidad de una institución pública. Con la excusa de acceder a su "expediente judicial", los ciberdelincuentes piden al usuario que abra un código QR para hacerse con sus datos personales y bancarios desde su dispositivo.
Dentro del mensaje también encontramos una serie de fallos que deben hacernos sospechar de su autenticidad. Por ejemplo, vemos faltas de ortografía en las palabras "citacion", "electronica" o "numero", que no llevan la tilde. Además, el mensaje hace mención al artículo 98.1 del Código de Procedimiento Civil, que no existe en España. En nuestro país tenemos la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) y el Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
Existe un servicio para verificar documentos del Poder Judicial
La sede electrónica del Poder Judicial cuenta con un servicio de verificación de documentos para comprobar su validez en formato electrónico o en papel. Lo hacen a través del Código Seguro de Verificación (CSV), que aparece en todos los documentos electrónicos judiciales emitidos por medios telemáticos. Los ciudadanos pueden llevar a cabo este procedimiento a través de esta página web.
La Policía Nacional ha advertido acerca de estos códigos QR que podemos encontrarnos en cualquier lugar y recomiendan activar una función para que se muestre el enlace antes de abrirlo. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) advierte en su página web de este tipo de estafas y comparte algunos consejos para evitarlas.
La suplantación de identidad de entidades públicas es una práctica habitual de los ciberdelincuentes para robar información personal y bancaria de los usuarios. En VerificaRTVE ya te hemos alertado anteriormente de otros casos similares, como este falso correo atribuido a la Agencia Tributaria para obtener un reembolso a través de un QR. También te avisamos de que la Agencia Tributaria no envía estos mensajes para obtener el reembolso de impuestos.