La Agencia Tributaria no envía este email para obtener un reembolso a través de un QR, es un fraude

Nos habéis consultado a través de nuestro correo electrónico por un email atribuido a la Agencia Tributaria (AEAT) en el que informan de que se ha aprobado un reembolso fiscal solicitado al que hay que acceder a través de un código QR para ver los detalles. Es falso. Se trata de un fraude en el que suplantan a la Agencia Tributaria. El propio organismo público confirma a VerificaRTVE que se trata de un caso de phishing y explica que nunca envía este tipo de notificaciones por correo electrónico.

El correo que nos habéis remitido lleva el siguiente asunto: Agencia Tributaria Española - Notificación Oficial de Reembolso Fiscal". En el cuerpo del mensaje indican: "Le informamos que su solicitud de reembolso fiscal ha sido procesada y está lista para su revisión". A continuación, indican que el receptor "puede acceder a su reembolso escaneando el siguiente código QR".

La AEAT no envía esta notificación La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) asegura a VerificaRTVE que el email por el que nos habéis consultado "es un intento de fraude del tipo phishing para suplantar a la Agencia Tributaria" en el que se notifica la aprobación de un reembolso fiscal inexistente. Además, nos confirman que la AEAT nunca envía este tipo de notificaciones por correo electrónico. En su página web, el organismo público informa de que ha detectado "campañas de envío de mensajes por correo electrónico falsos que suplantan la identidad de la Agencia Tributaria". El objetivo "es robar a la víctima datos personales o bancarios, ya sea remitiéndole a una página web falsa que suplanta a la de la Agencia Tributaria o haciéndole descargar ficheros con virus". El organismo público recuerda que "nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica o personal, ni números de cuenta ni números de tarjeta ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de datos". El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) también alerta en su página web de esta campaña y recomienda "no acceder al enlace fraudulento". También aconseja "reenviar el email a su buzón de incidentes para prevenir que otros usuarios caigan en este tipo de fraudes, bloquear al remitente y borrar el mensaje". En caso de haber accedido al enlace que proporcionan, el INCIBE recomienda contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad para recibir atención personalizada, guardar todas las pruebas y cambiar las credenciales, en caso de que se utilicen en otras cuentas online.